– Sannsynligvis starten på en ny covid-bølge i Norge

ØKENDE SMITTE: Nye varianter som bedre omgår immunitet øker i dominans i Norge, slår Camilla Stoltenberg og FHI fast i sin nye ukesrapport. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

For to uker siden kom Folkehelseinstituttet med den første sammenslåtte ukesrapporten om korona- og influensasituasjonen i Norge.

Da slo de fast at smittespredningen av covid-19 var svakt økende, men at det foreløpig ikke var noen tegn til at vinterens influensaepidemi hadde begynt.

En epidemi FHI tidligere har spådd kan bli mer omfattende enn man har sett på mange år.

Nye varianter

Torsdag kom en ny rapport for ukene 43 og 44.

Der sier FHI vi nå sannsynligvis står overfor starten på en ny covid-19-bølge i Norge.

– Det er usikkert hvor stor denne bølgen vil bli, men trolig vil en vinterbølge med de variantene vi kjenner nå, ikke gi en betydelig større belastning på sykehusene enn sommerbølgen i 2022 ga.

I tillegg kommer det frem at smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall på grunn av covid-19 er økende.

Årsaken til smittespredningen er at virusvarianter som er bedre på å unngå immunitet øker i dominans i Norge.

– Den rene omikron BA.5 varianten er ikke lenger dominerende. Isteden ser vi nå en rekke undergrupper av BA.5 og økende dominans av ulike virusvarianter som har større evne til å unngå immunitet. Spesielt BQ.1 varianter har økt siste ukene, skriver FHI.

– Svært lav

Helseinstitusjonene bes derfor ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær.

Som i forrige rapport, er det heller ikke nå tegn til at vinterens infuensaepidemi hr begynt.

– Vaksinasjonsdekningen blant barn i risikogruppene er foreløpig svært lav, og det er viktig at disse barna får tilbud om vaksine nå, skriver de.

Per 6. november er 45 prosent av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 19,5 prosent. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 3,1 prosent.