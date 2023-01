Sannsynlig med flere russiske avhoppere

Asylsøkeren Andrej Medvedev hevder at han har brutt med den brutale leiesoldatgruppen Wagner-gruppen.

Det er ensbetydende med dødsdom i den private hæren, som har spilt en viktig rolle i Russlands krigføring av Ukraina.

– De opererer utenfor loven og kan gjøre ting den russiske hæren normalt ikke gjør. Vi har fått rykter og rapporter om at de mest grusomme krigshandlingene blir gjort av nettopp soldater i Wagner-gruppen, sier Aage Storm Borchgrevink, avdelingsleder for dokumentasjon i Den norske helsingforskomité.

Henrettelser

Medvedev hevder at han nesten ble skutt under flukten på vei til Norge. Han sitter nå i varetekt i Oslo, siktet for ulovlig grensepassering.

Dersom Medvedev snakker sant, må han ha vært i en svært truet situasjon, mener Borchgrevink. Fluktruten til Norge regnes som risikabel.

KUTT: Ifølge Gulagu.net, en russisk menneskerettighetsorganisasjon, fikk Medvedev flere kutt fra piggtrådgjerdene ved grensen. Verken bildet eller historien til Medvedev er så langt verifisert. Foto: Gulagu.net / Telegram.

– Hvis du går mot ordre i Wagner-gruppen ligger du uansett tynt an. Det er ikke lenge siden det sirkulerte en video av en mann som ble drept med slegge fordi han hadde overgitt seg til ukrainerne, sier Borchgrevink.

Mannen som ble henrettet med slegge var Jevgenij Nuzhjin. I et intervju med The Insider fra desember forteller Medvedev at Jevgenij Nuzhjin tjenestegjorde i hans lag før han fikk hodet knust.

Medvedev sier han kjenner til ti tilfeller av at Wagner-gruppen har henrettet leiesoldater som nektet å delta i krigen. Han sier også at han selv var til stede ved flere av henrettelsene.

Wagner-gruppen Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent. Ifølge britisk etterretning har rundt 1.000 soldater fra Wagner-gruppen kriget i Ukraina, mens andre eksperter mener det er snakk om over 20.000 personer – mange av dem rekruttert fra russiske fengsler.

Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik.

Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali.

Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI.

Fredag 13. januar ble Andrej Medvedev, en tidligere avdelingsleder i Wagner-gruppen, pågrepet i Pasvik. Han har søkt asyl i Norge etter å ha vært på flukt etter at han 6. juli rømte da kontrakten med gruppen gikk ut. (Kilde: TT, BBC, NTB)

Wagner-gruppen hevder på sin side at Medvedev er en krigsforbryter, og advarer Norge mot at han er «veldig farlig». De hevder også, noe som regnes som lite sannsynlig, at han var del av en «norsk» bataljon blant leiesoldatene.

– Må verifiseres

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, tror Medvedev kan bli en del av en større rekke avhoppere.

– Det tenker jeg absolutt er sannsynlig. Det er mange i Russland som ikke er enige i krigen. Det er politisk uenighet, også i Moskva, men det er ingen måter å uttrykke det på utenom å hoppe av. Det er også oppmuntret fra amerikansk og britisk side, som ønsker seg avhoppere fra Russland.

SNAKKER HAN SANT? Andrej Medvedev kan være av stor verdi for vestlig etterretning dersom det viser seg at historien stemmer. Foto: Gulagu.net / Telegram.

En russisk avhopper kan bidra både med nyttig informasjon for vestlig etterretning, men også i etterforskning av mulige russiske krigsforbrytelser.

Samtidig, påpeker Røseth, kan det også by på utfordringer. Mye avhenger om etterretningen greier å verifisere informasjonen som kommer.

– Hvis du ikke greier det, kan det hende personen overdriver sin rolle og gir informasjon som villeder vestlig etterretning.

– Kan være sendt av Russland

Så langt er ikke Medvedevs historie verifisert. Røseth tror grundige avhør vil komme til bunns i om han faktisk er en avhopper eller ikke.

– Det kan hende han overdriver sin egen rolle. Det kan hende han er en kriminell eller har utført krigsforbrytelser. Eller så kan han være sendt av staten Russland. Alle muligheter bør være åpne når man vurderer denne personen.

PST vil mandag ettermiddag ikke uttale seg hvorvidt de forventer flere mulige avhoppere fra Russland, slik som Medvedev.

– Da vil det selvfølgelig bli tatt en rekke vurderinger, og bli behandlet individuelt fra gang til gang. Man vil sjekke disse grundig, sier Erik Veum, seniorrådgiver i PST, til TV 2.