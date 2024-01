– Sånn kan vi ikke ha det

Fyrverkeri som går av midt i folkemengder, julepynt i flammer og klare beskjeder fra politi og brannvesen.

Debatten om fyrverkeriforbud har tatt full fur i Norges nest største by.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp Foto: Siv Berg Lutro / Bergensavisen

– Vi hadde en veldig travel natt. Det er vi forberedt på før nyttårsaften, men det vi opplevde var ganske mye uforsvarlig bruk av fyrverkeri, sier brannsjef i Bergen, Janicke Larsen til TV 2.

BEKYMRET: Brannsjef i Bergen, Janicke Larsen, forteller om uforsvarlig bruk av fyrverkeri nyttårsaften. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hun har siden hun gikk av vakt natt til 1. januar uttrykt sterk bekymring for det hun og resten av brannvesenet opplevde de første timene av det nye året.

Flere hendelser bekymrer

Det ble meldt om brann i søppelbøtter, containere og tilløp til brann i terreng.

– Vi fikk også meldinger om at det var landet noe som brant på et tak på Bryggen. Da var det virkelig kritisk hos oss. Det ble heldigvis slukket og avverget veldig fort. Vi hadde også brann i en utvendig dekorasjon i Strandgaten. Det var hendelser over hele Bergen sentrum som bekymret oss, sier hun.

Også for politiet ble det en hektisk natt.

Fire menn i alderen 15 til 25 år er anmeldt for uvettig bruk av fyrverkeri, ifølge Bergensavisen. Avisen skriver også at politimannskap omtalte natten som den verste nyttårsfeiringen noensinne.

Politibetjent truffet

Blant annet fikk en politibetjent konstatert lettere forbrenning i kneet etter å ha bli truffet av fyrverkeri på Torgallmenningen, midt i Bergen sentrum, skriver BA.

– Mannskapene har opplevd at det var veldig mye mennesker på Torgallmenningen, og i omkringliggende områder, og at det ble skutt fyrverkeri i alle retninger. De opplevde det som relativt kaotisk, sier sjef ved Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, og legger til:

– Det er sånne scener vi ikke vil se midt i Bergen, selvfølgelig.

Politistasjonssjefen viser til at det stort sett er unge menn, også under 18 år, som har vært involvert i de kaotiske scenene.

KAOS: Politistasjonssjef Lars Morten Lothe er ikke fornøyd med deler av nyttårsfeiringen i Bergen sentrum. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Må et forbud til

Brann og politi er ikke de eneste som har uttrykt bekymring. Natt til 1. januar fikk ti personer øyeskader på grunn av fyrverkeri.

Mandag tok derfor avdelingsdirektør og øyelege på Haukeland universitetssykehus, Nils Bull, igjen til orde for et totalforbud.

– Det må et forbud mot privat fyrverkeri til. Nå er det signaler i befolkningen om at et flertall er for et slikt forbud. Da tenker jeg at politikerne kan vedta dette med et lettere hjerte, også uten at de skal være redde for å bli upopulære, sa Bull til TV 2.

BRILLEFIN: Øyelege Nils Bull anbefaler å bruke beskyttelsesbriller, men vil helst ha et totalforbud mot privat fyrverkeri. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Han viste til undersøkelser som viser at flere ønsker et slikt forbud, blant annet en fersk undersøkelse fra YouGov og Tryg Forsikring. Her svarer 54 prosent at de ønsker forbud mot at private kan skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften.

Justisdepartementet svarer

TV 2 har tirsdag vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet om et slikt forbud. De har foreløpig ingen planer om et forbud.

– Kommuner kan fastsette lokale forskrifter om begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan også opprettes lokale forbudssoner i kommunene. Det foreligger ingen planer om å stramme inn regelverket ytterligere, svarer departementet i en epost til TV 2.

PÅ TRYGG AVSTAND: Mange møtte opp på Skansen i Bergen for å se på årets fyrverkeri. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

I Bergen har uttalelsene fra brannvesen og politi fått politikerne på banen.

Vurderer tiltak

Tirsdag tok byutviklingsbyråd Christine Kahrs (H) til orde for en dialog med etatene, samt legevakten, om hva slags grep som kan gjøres for å hindre en reprise når 2024 skal avløses av 2025.

– Sånn kan vi ikke ha det. Vi skal ha en trygg og god by, og det skal være trygt å feire nyttårsaften, sier Kahrs til TV 2.

SNAKKER SAMMEN: Brannsjef Bergen Janicke Larsen og byutviklingsbyråd Christine Kahrs. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Hva kan du gjøre for å forhindre at politiet og brannvesenet har en like intens natt neste år?



– Vi har startet dialogen, og vi skal sette oss ned sammen og vurdere hvordan hendelsen har vært, og gjøre en analyse. Så skal vi komme med forslag til tiltak.



På spørsmål om hva hun tenker om at flere tar til orde for et privat forbud, svarer Kahrs at hun skal sette seg inn i hva kommunen har myndighet til å beslutte.

Totalforbud flere steder

Det er i dag allerede et forbud mot oppskytning av fyrverkeri i store deler av Bergen sentrum.

Dette forbudet er helt nødvendig, forklarer brannsjefen.

– Det er i dag et totalforbud i det som er tette trehusbebyggelser i Bergen. Det er fordi at det er i disse områdene vi er mest bekymret for at det skal oppstå brann, sier Larsen.