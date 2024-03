Sandra Borch hevdet juksereglene er endret – avvises av universitetet

GIKK AV: Sandra Borch, her fra da hun holdt pressekonferanse og varslet sin avgang fredag 18. januar i år. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Mandag denne uken gjennomførte Sandra Borch en rekke intervjuer der hun for første gang snakket ut om sin masteroppgave fra 2014.

I intervjuene kom Borch med flere påstander om både regelverk og rutiner ved Universitetet i Tromsø (UiT). Nå går universitetsledelsen ut mot faktapåstandene fra Borch.

I flere av intervjuene hevdet Borch at regelverket for juks ved UiT ikke er det samme i dag som for ti år siden.

– Det er ingen tvil om at regelverket i 2014 er noe annet enn det som er i dag, sa Borch til NRK.

Hun gjentok det samme i et intervju hos Dagbladet.

– I 2014 var ikke regelverket så strengt som det er i dag, sa Borch.

Universitetet avviser

Dette avviser konstituert leder Julia Holte Sempler ved avdeling for forskning, utdanning og formidling.

– Når en sammenlikner vedtektene for fusk i forskriften fra 2014 med gjeldende regelverk er det tydelig at reglene ikke har endret seg, sier Sempler.

Videre sa Borch at hun i 2014 ble satt ned i karakter fordi det i 2014 ble avdekket tekstlikheter uten kildereferanser i oppgaven, men at dette er kunnskap Borch først har fått nå og at hun aldri tidligere har fått se sensurbegrunnelsen fra 2014.

– Nei. For i 2014 så får du karakteren, du får ikke nødvendigvis vurderingen av oppgaven. Du får bare karakteren, sa Borch til NRK.

Dette er heller ikke riktig, ifølge universitetet.

– Rutinen ved Det juridiske fakultet var i 2014 at alle studenter automatisk fikk tilsendt skriftlig begrunnelse for sensurvedtaket til masteravhandlingen. Vi er ikke kjent med tilfeller der studenter ikke fikk tilsendt begrunnelse for sensurvedtaket, sier Sempler til TV 2.

Vil ikke dele begrunnelsen

Deretter påstod Borch at universitetet allerede i 2014 fant 15 prosent tekstlikhet i oppgaven hennes, og at hun dermed allerede var sanksjonert for slett eller manglende kildereferering.

TV 2 har spurt om å få se sensurbegrunnelsen fra 2014, men dette vil Borch ikke vise frem.

– UiT fant 15 prosent tekstlikhet i min masteroppgave og var gjennom to kontroller fordi jeg var en offentlig person, sa Borch til Dagbladet.

Men denne versjonen avvises også kategorisk av universitetet.

– Oppgavene var anonymisert da de ble sensurert. Alle masteroppgaver som ble levert inn ved det Juridiske fakultet i 2014 ble gjennomgått av plagiatkontroll én gang, sier Julia Holte Sempler ved UiT.

TV 2 har forelagt uttalelsene fra Universitetet i Tromsø for Sandra Borch. Hun vil ikke svare på de konkrete uttalelsene, men svarer generelt:

– Jeg avventer resultatet av Universitet i Tromsø sin gjennomgang av masteroppgaven min før jeg ønsker å gi ytterligere kommentarer. Når konklusjonen foreligger, vil jeg dele den med offentligheten, sier Borch.

Ifølge Dagbladet skal administrasjonen ved universitetet ha innstilt overfor Nemd for studentsaker ved UiT at Borchs oppgave ikke skal underkjennes.