Sandra Borch er ny høyere utdanningsminister

Statsrådsskiftet skjer etter Ola Borten Moe (Sp) 21. juli fortalte at han vil gå av som forsknings- og utdanningsminister på grunn av brudd på habilitetsreglene.

Sandra Borch har vært landbruksminister siden Jonas Gahr Støres regjering tok over etter valget i 2021. Den tidligere lederen av Senterungdommen satt på Stortinget for Troms fra 2017 til 2021.

Hun er også regnet som kandidat til å bli ny nestleder på Senterpartiets landsmøte neste år.

Forventninger fra studentene

– Det er kjempeviktig å få på plass en minister som vi kan samarbeide med og stille til ansvar når det dukker opp viktige problemstillinger.

Det sier Oline Sæther, leder av Norsk studentorganisasjon, etter at ble kjent at Ola Borten Moe erstattes av Sandra Borch som forsknings- og høyere utdanningsminister fredag.

Leder i NSO, Oline Sæther gjester nyhetssending 06.07.2023 Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Vi er glad for at det er en statsråd som har erfaring fra regjering og storting. Det gjør at hun har gode forutsetninger for å tre inn i rollen og for å ta fatt på avgjørelsene som ligger foran henne frem mot statsbudsjettet i høst, sier Sæther til TV 2.

Hun trekker særlig fram viktighetene av å sikre studentene god nok økonomi.

– Studiestøtten er for lav med tanke på at prisene stiger, særlig boligprisene som skyter i været. Vi trenger mer studiestøtte, sier Sæther.

– Det er mye å ta tak i. Det at Sandra prioriterer studiestøtten og den økonomiske situasjonen til høsten, det er viktig for oss.



FORVENTNINGER: Det er knyttet store forventninger til ny forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch. Foto: Christian Roth Christensen

Studentlederen trekker fram at Borch selv har tatt en mastergrad i juss ved Universitetet i Tromsø.

– Det gir henne kompetanse og erfaring, som gjør at hun har gode forutsetninger. Vi forventer at hun husker tilbake til sin tid som student og bruker det i rollen.

Utfordring for Borch

Også Akademikerne ser frem til til å jobbe med Sandra Borch.

– Én av de aller viktigste sakene for Borch er å ta kraftfulle grep for at Norge fortsatt skal være et land der alle har like muligheter til å ta utdanning. Det er flere utviklingstrekk som bekymrer oss. Vi frykter at gutter og ressurssvake grupper taper, og at vi får et utdanningssystem som forsterker de sosiale forskjellene, skiver leder av Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg til TV 2.

SPENT: Leder for Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, mener det er mange oppgaver å ta fatt i fremover for den nye utdanningsministeren Foto: Thomas B Eckhoff

Hun mener det er spesielt en utfordring Borch kommer til å få.

– Bare én prosent av de med høyere utdanning mener at Senterpartiet har den beste politikken for forskning og høyere utdanning, ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons analyse for Akademikerne i juni. Dette er en utfordring for den nye statsråden, forteller Randeberg.

Glad for ny minister

Venstre-nestleder og utdanningspolitisk talsperson Abid Raja ønsker Sandra Borch lykke til med ny ministerpost.

– Jeg håper vi får en statsråd som ikke fornekter forskning, men som omfavner den og løfter den opp, selv om statsråden kanskje ikke er enig i innholdet, sier Raja til TV 2.

KRITISK TIL BORTEN MOE: Venstres Abid Raja ser frem til å få en ny minister innen forskning- og høyere utdanning. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Borten Moe har fått kritikk fra flere hold under sin periode som forsknings- og høyere utdanningsminister. I 2022 erklærte flere universiteter han som uvelkommen på sine campuser. Grunnen var at studentene ikke følte seg prioriterte nok. Borten Moe mente reaksjonen fra studentene var barnslig.

– Dette synes jeg er en litt pubertal uttrykksform, sa Borten Moe til NTB om erklæringen fra studentene i november.

Raja går langt i sin kritikk mot den avgåtte statsråden.

– Vi kan ikke igjen få en minister som stadig søker konflikt med studentene og rett og slett tråkker på dem. En statsråds ansvar er å utvikle og forbedre sin sektor, ikke rive den i stykker.