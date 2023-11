Sandra (29) kollapset på T-banen: – Flere slang dritt

Hjerneblødning er en type hjerneslag som skyldes at en blodåre sprekker på grunn av sykdom i blodåreveggen.

Effekten av eventuell behandling er ekstremt tidsavhengig og jo tidligere behandling gis, desto større er sjansen for et godt resultat. Man skal derfor umiddelbart ringe 113.



Et hjerneslag kan skyldes enten en blodpropp i hjernen (hjerneinfarkt) eller en blødning i hjernens blodårer (hjerneblødning). En hjerneblødning kan oppstå om en blodåre i hjernen sprekker og blod siver ut i hjernevevet. Symptomene avhenger av hvilket område i hjernen som rammes.

Andre symptomer kan for eksempel være halvsidig tap av hudfølelse, tap av sidesyn, dobbeltsyn eller balansevansker. Noen ganger kan man også få en akutt innsettende hodepine. Symptomene er de samme som ved et hjerneinfarkt (blodpropp i hjernen) og den eneste måten å skille disse er ved å ta et CT eller MR-bilde av hodet.



Kilder: SNL og overlege Maria Carlsson