Sander (27) fekk ein knekk etter suksessen: – Det blei veldig stille

SOLO. Sander Helmers (27) under innspelinga av musikkvideo på Refviksanden i Stad kommune. Foto: The Tune Park

The Main Level-stjerne snakkar ut

Snart fem år har gått sidan det norske boybandet «The Main Level» annonserte at det var slutt. Planen til dei tre medlemmane var då å satse på solokarrierar, men det har lenge vore stille.

Heilt til for nokre veker sidan. Tidlegare medlem Laurent Kelmendi, som slutta i bandet i 2017, slapp låten «Die 4 You» i slutten av september. Veka etter kom songen «Don't You Love Again (Mamia)» frå Sander Helmers.

Sistnemnde innrømmer at han var litt nervøs før eiga lansering.

– Etter å ha vore borte så lenge, sit eg no med alle kjensler på ein gong. Det er deilig å vere tilbake, seier Sander.

Ikkje førebudd på overgangen

Gutane i «The Main Level» sikta høgt frå start og blei svært populære i løpet av åra boybandet var aktivt.

Gruppa blei danna i 2013, og bestod då av Sander Helmers, Alexander Instøy og Laurent Kelmendi. . Fire år seinare kom Eric Tryland inn og fylte plassen etter Kelmendi.

POPULÆRE. Gutta i boybandet «The Main Level» Sander Helmers (t.v.), Alexander Instøy og Laurent Kelmendi under Vixen Blog Awards 2016. Foto: Heiko Junge / NTB

Før oppløysinga i desember 2018 hadde trioen halde fleire hundre konsertar, både i Noreg og i ei rekkje andre land.

Fansen, også kjent som «mainers», var ville. Alt gjekk etter planen her heime.

– Det gjekk i eitt då vi jobba med bandet. Eg droppa til og med ut av vidaregåande skule for å reise rundt med gruppa. Etter vi hadde lukkast i Noreg, såg vi mot utlandet og håpte på suksess der også, fortel Sander Helmers.

«The Main Level» drog på turné i England, og var deretter i USA for å presentere musikken for plateselskap der.

Når Sander ser tilbake på tida med bandet, hugsar han ei kjekk tid. Samstundes meiner han dei ikkje gav seg sjølve nok tid til å reflektere over situasjonen.

– Då ting ikkje materialiserte seg akkurat slik vi ønskte i utlandet, fekk eg meg ein knekk. Tida etter bandet haldt eg meg mykje inne og mykje for meg sjølv. Det blei veldig stille, og det var eg ikkje så førebudd på.

SLUTT. I dette Instagram-innlegget frå 28. desember 2018 annonserte «The Main Level» at boybandeventyret var over. Foto: Instagram (skjermdump)

Stilte for strenge krav

Sander fortel at det blei stadig vanskelegare å kome tilbake. Han skildrar det som ein vond sirkel der han tenkte at jo meir tid han brukte, jo betre måtte resultatet bli.

I løpet av dei siste fem åra har han fått god støtte frå familie og vener. Han måtte ta tida til bruk for å kome over den berømte kneika.

Til slutt innsåg 27-åringen at han stilte for strenge krav til seg sjølv.

– Eg måtte vedgå at musikken uansett ikkje blir så perfekt som eg har tenkt. Ein må berre «gønne på», og så skjer det som skjer, seier Sander.

Jakta på noko betre blir også nemnd når han snakkar om tida med bandet. Dei jobba særleg hardt for å bli store i sosiale medium.

– Der er det lett å bli oppslukt og tenke at suksess blir målt i antal visningar og likes. Det blir eit endelaust jag som du ikkje kan vinne over. Vi burde nok vore flinkare å ta eit steg tilbake og ikkje sjå på dette som einstydande med suksess.

Valde ei ny retning

Sjølv om 27-åringen frå Bergen tok pause frå rampelyset i fleire år, tok han ikkje pause frå musikken.

– Nei, eg jobba med musikk heile tida. Det har vore viktig for meg å gi ut noko som eg er så nøgd med, at eg med handa på hjartet ville gitt ut det same igjen, uansett kor bra eller dårleg det går.

VÅTT. Det var ei kald affære å spele inn musikkvideo på ei av dei flotteste strendene i Noreg. Foto: Privat

Då Helmers innsåg at vegen tilbake til studio ville ta lengre tid enn han først trudde, måtte låtskriving kombinerast med andre jobbar. Han trur erfaringa som miljøarbeidar har inspirert han.

No har Sander funne ei ny retning. Den første låta er ei ballade, heilt annleis frå stilen til «The Main Level».

Det overraskar fleire av lyttarane, men samstundes er responsen positiv, ifølgje Sander.

– Når ein sit aleine i det musikalske førarsetet, blir det litt annleis. Eg har skapt eit lydbilete som eg er veldig nøgd med. Inspirasjonen hentar eg frå band og artistar som The Beatles, Queen og Robbie Williams.

– Skal du halde deg til den rolege stilen?

– Det kjem nok litt forskjellig etter kvart, også låtar med tempo.

Forblåst og kald innspeling

I samband med ny låt, har Sander også spelt inn musikkvideo. Det skjedde på Refviksanden i Stad kommune. Plassen oppdaga han via ein kjæraste som har hytte i området.

Under innspelinga blei det både flygelmusikk på stranda og bading i kaldt sjøvatn.

– Det var stiv kuling og regn og 11 gode grader i vatnet. Eg låg uti der i 15–20 minutt. Men kva gjer vi vel ikkje for kunsten, seier han og ler.

No har han fått varmen i seg, og håper snart å kunne stå på dei større scenene igjen.

– Eg gler meg til å spele live igjen. Det blir veldig gøy.