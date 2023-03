Samtlige togselskap slakter avtale med Bane Nor

TV 2 kan avdekke konflikt mellom togselskapene og Bane Nor. De mener Bane Nor fraskriver seg ansvar og sprer feilopplysninger.

Gjennom nåværende avtale fraskriver Bane Nor seg ansvaret for mangelfulle leveranser, heter det i et brev fra togselskapene til Bane Nor.

«De forplikter seg ikke på forutsigbarhet og kvalitet, og togselskapene blir påført kostnader og tap, selv på feil Bane Nor har skyld i», heter det videre i brevet, som TV 2 har fått innsyn i.

Det er toppsjefene i Vy, Flytoget, Sj og Go-Ahead som har signert brevet.

KRAV: Togselskapene som opererer i Norge ønsker en ny og mer balansert avtale med Bane Nor. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Bakteppet er at Bane Nor og togselskapene skal reforhandle en avtale om bruk av jernbanen i Norge.

– Avtalen er ensidig og diktert av Bane Nor. Det er vi som sitter med risikoen, selv når de ikke leverer på infrastruktur, sier Trine Pande-Rolfsen, direktør drift og teknisk i Flytoget, til TV 2.

TV 2 har bedt om kommentarer fra de andre selskapene. De henviser til brevet.

Mener de feilinformerer

Selskapene mener Bane Nor feilinformerer media.

Tidligere fortalte TV 2 om over 20.000 timer med forsinkelser i 2022.

Til NRK sa Bane Nor at de står for 25 prosent av forsinkelsene.

Dette mener selskapene er helt feil. De sier Bane Nor regner feil, og at Bane Nor i virkeligheten står for 81 prosent av forsinkelsene.

«Bane Nor tar ikke med feil som også er under ansvaret til Bane Nor. Dersom disse feilene blir tatt med, ville Bane Nor stått for 81 prosent av forsinkelsene i 2022» heter det i brevet.

Feilene kan eksempelvis være forsinkelser knyttet til vær.

Påstandene bestrides av Bane Nor.

NORSKE TOGSELSKAP: Toppsjefene i Flytoget, Vy, Sj og Go-Ahead har signert brevet til Bane Nor. Foto: Thomas Evensen / TV 2, Aleksander Myklebust / TV 2, Tore Meek / NTB og Tor Erik Schrøder / NTB

– Alle avvik blir logget i våre systemer, og vi kan ikke se at vi har uttalt oss feil, sier Henning Scheel, konserndirektør i Bane Nor, til TV 2.

Innrømmer ubalanse

Toppsjefene sier at Bane Nor opptrer på en måte som ikke samsvarer med samfunnsoppdraget. I brevet blir det pekt på flere punkter som er «urimelige og ubalanserte» til fordel for Bane Nor.

SKUMRING: Ved hovedkvarteret til Bane Nor. Foto: Javad Parsa / NTB

Blant annet blir det hevdet dette fra selskapene:

Bane Nor bestemmer sin egen erstatningssum til selskapene, ved for eksempel forsinkelser og innstillinger. De bestemmer også hvor mye togselskapene skal betale.

Bane Nor bestemmer reglene for når de selv skal skrive ut erstatning.

Selskapene får ikke informasjon om jernbaneinfrastrukturen de vil bruke.

Bane Nor erkjenner at de kan ta grep for å forhindre flere forsinkelser.

De sier noe av ubalansen er fordi avtalen er gammel og at den må sees sammen med andre avtaler til Jernbanedirektoratet.

– Vi ser at avtalen med selskapene kan bli bedre på noen punkter og at økonomiske insentiver kan videreutvikles slik at partene, som forårsaker forsinkelser, har større motivasjon til å unngå det, sier Scheel videre.

BREV: I dette brevet beskriver de norske togselskapene hva de tenker om samarbeidet med Bane Nor. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Bane Nor sier de har dialog med selskapene om endring av avtalen. Den kommunikasjonen får slakt av Flytoget.

– De jobber med avtalen, nesten uten dialog med oss. Selv om vi skal bruke skinnene, er vi knapt involvert i prosessen, sier Pande-Rolfsen i Flytoget.

Ikke godt nok

Generelt mener selskapene at Bane Nor leverer dårlig infrastruktur. Dette bekrefter Flytoget til TV 2.

– I den daglige driften med økende antall feil på infrastrukturen opplever vi ofte lite forutsigbarhet og kvalitet, forteller Pande-Rolfsen.

Hun påpeker at det er vanskelig for alle parter i jernbanen med skiftende politisk styring og lite midler, som også rammer Bane Nor.

IKKE FORNØYD: – I den daglige driften med økende antall feil på infrastrukturen opplever vi ofte lite forutsigbarhet og kvalitet, sier Trine Pande-Rolfsen, direktør drift og teknisk i Flytoget. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Vil ha med flere

Prosessen med avtalen har pågått i over ett år.

I dokumentene blir det vist til at punktene selskapene vil forbedre, har så langt blitt avvist av Bane Nor.

Derfor krever selskapene at Jernbanedirektoratet blir med på et nytt møte mellom partene.

TV 2 får bekreftet at dette møtet vil finne sted, men at tidspunkt ikke er bekreftet ennå.

Dette vil de for å sikre en ny og mer balansert avtale, slik at det blir et godt tilbud for de som bruker tog i Norge.

En rekke problemer

Lite har gått på skinner for Bane Nor de siste åra.

I fjor hadde de rekordmange forsinkelser. I vinter har de høstet mye kritikk for fiaskoåpningen av superprosjektet Follobanen.

Tidligere denne uken måtte Gorm Frimannslund, tidligere konsernsjef i Bane Nor, gå av. Samferdselsministerne har uttalt at Bane Nor trengte endring for å rette opp alle problemene som har preget selskapet den siste tiden.