MINNESTUND: Sist lørdag samlet ungdommene seg i Meløy for å minnes de to som omkom i båtulykken natt til lørdag. Foto: Frida Farestveit Jonassen

Meløy kommune styrker legetjenesten og vurderer å be nabokommunene om hjelp etter båtulykken som rammet ni ungdommer.

Det er en svært tung start på ei ny uke i Meløy kommune i Nordland.

To ungdommer er revet bort fra lokalsamfunnet. I den tragiske båtulykken mistet Morten Johan Åsvang Halvorsen (18 år) og Emil Aleksander Johansen Pedersen (19 år) livet natt til lørdag.

– Skolene på Spildra og i Ørnes har hatt samlinger og tent lys i klasserommene i dag. Samtidig har elvene fått mulighet til å snakke sammen, sier Arne Johansen, kommunedirektør i Meløy kommune.

PREGET: – I dag har det vært samling for å minnes både på rådhuset og på skolene, sier Arne Johansen, kommunedirektør i Meløy kommune. Foto: Meløy kommune

– Vi har også hatt helsepersonell på de to videregående skolene i kommunen. Det samme gjelder også for skolen i nabokommunen Gildeskål, forteller Johansen.

Dette er svært tøft for ungdomsmiljøet i Meløy, som nok en gang opplever sorg.

Preget kommune

Dette var den tredje dødsulykken på kort tid.

Nå står de på nytt sammen i sorgen etter at en mann i midten av 20-årene og en kvinne i 30-årene mistet livet i to ulike bilulykker i sommer.

Lørdag ettermiddag ble det arrangert en bilkortesje gjennom deler av kommunen. Turen endte med at ungdommene samlet seg på stranden for å tenne lys og sette ned blomster i sanden.

– Dette er en hendelse som har et veldig stort omfang. Det er svært krevende når det er ni ungdommer og deres familier som er rammet, forteller en preget kommunedirektør.

– Hva tenker du om det samholdet du nå ser?

– Det er så flott det jeg ser fra dem. Det er rørende å se, og det fortelle mye om hva som bor i Meløy-samfunnet. De tar ansvar og bryr seg om hverandre. Vi skal støtte opp å bidra så godt vi kan vi også, sier Johansen.

ÅPEN KIRKE: Rundt 80 personer har vært innom kirken for å tenne lys og minnes de omkomne igjennom helgen. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

I dag har det også vært samlingsstund på Rådhuset.

Der er det ansatte som både er direkte og indirekte berørt.

– Det var en stille stund da folk kom på jobben etter helgen. Veldig mange her på rådhuset er berørte på en eller annen måte. Det viktigste var at folk var sammen for å ta vare på hverandre, forteller han.

Avlyser arrangement

Det er fortsatt satt krisestab i kommunen, og i helgen holdt Fore kirke på Reipå åpent til de som måtte trenge noen å snakke med, ønsket en stille stund, eller å tenne lys for å minnes.

På lørdag var det rundt 50 personer som oppsøkte kirken. På søndag var det rundt 30 personer.

ULYKKESBÅTEN: Lørdag ettermiddag kom båten til Bodø. I dag starter politiet de tekniske undersøkelsene. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Det er gjort en fantastisk innsats igjennom helgen. Mellom 30 og 40 personer har stilt opp for å hjelpe. Det er flott å se hvordan de ansatte bidro da tragedien var et faktum. Det kommer vi nok til å trenge i den tiden som kommer. Det er krevende den situasjonen vi står i, men jeg tror vi skal klare å komme igjennom dette, sier Johansen.

I dag skulle Statkraft og Riksantikvaren feire 100 år med kraftproduksjon i Glomfjord. Den markeringen er nå avlyst som følge av ulykken.

Politiet er nå i gang med å etterforske hendelsen.

BILDEBEVIS: Lørdag morgen fikk politiet sikret både bilder og dronevideo av ulykkesstedet, før båten ble hevet av Kystvakten. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det var til sammen 9 personer i båten, og alle utenom de omkomne er siktet etter småbåtloven § 36 siden det er tatt blodprøver av dem.

Båten som ble brukt har sannsynligvis truffet land ved øya Meløyneset rundt klokken 01-natt til lørdag.

Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet. To ble senere funnet omkommet, mens fire ble sendt med redningshelikopter til sykehus i Bodø med lettere skader.

Styrker helsetjenesten

Båten ble påført store skader, hovedsakelig i baugen.

– Etterforskningen er i en innledende fase, og det er flere hypoteser i etterforskningen. Politiet forsøker nå å danne seg et bilde av hva som har ført til ulykken, og alle er avhørt, sier Runar Mellem Robertsen, politiadvokat 2 ved Nordland politidistrikt.

OMFATTENDE: Båten har fått store skader i det harde sammenstøtet. Nå skal ulykkesbåten undersøkes av politiet. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

– Etterforskningen så lang har vist at båten har hatt forholdsvis høy fart etter forholdene, og at det har vært rus involvert, sier Mellem Robertsen i en pressemelding.

Alle skal nå være avhørt. Hva som var foranledningen for båtturen er ikke kjent, men det var et strålende vær da ungdommene dro ut på tur.

I tiden fremover er det nå viktig å ta vare på alle de som har mistet noen, eller på annen måte er berørt av ulykken.

– Har dere nok ressurser til klare dere gjennom den krisen som kommune nå står i?

– Vi vil fortløpende vurdere om vi skal be om hjelp fra nabokommunene våre for å håndtere den situasjonen som vi nå står i. Vi har gode naboer rundt oss, forteller Johansen.

– Legetjenesten er også nå styrket i kommunen i forhold til eventuelle etterreaksjonen som måtte komme, forteller han.