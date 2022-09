Samlet inn over 250 000 til «ekte» kvinnehelse

– Godt å få utløp for denne ekstreme provokasjonen i en konstruktiv form, sier initiativtaker.

KRITISK: Lina Mælum Aas-Eng (t.v.) startet kronerullingen etter at kjendistrioen Synnøve Skarbø, Pia Tjelta og Vanessa Rudjord brukte ordet «kvinnehelse» om tilbudet i sin nye klinikk. Foto: Privat/ Julie Pike

– Veldig mange kvinner er jævlig forbannet nå. Vi er nødt til å bruke det momentumet til noe positivt, sier Lina Mælum Aas-Eng til TV 2.

Da det denne uken ble kjent at kjendistrioen Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø skal åpne en skjønnhetsklinikk til 40 millioner kroner, var det mange som reagerte sterkt på bruken av ordet «kvinnehelse» i promoteringen av klinikken.

I pressemeldingen som trioen sendte ut står det blant annet:

«Det ligger så mye positiv energi i å føle seg vel, og vi har savnet en klinikk som kunne sette sammen alle fagfeltene, som kunne se på oss som et sammenhengende menneske og følge oss over tid. Det handler om kvinnehelse og forebygging av alt det kroppen skal gjennom».

Klinikken skal tilby såkalt estetisk medisin, blant annet fettreduksjon, rynke- og hormonbehandlinger. Kjendissalongen løfter også frem behandling og styrking av bekkenbunnsmuskulatur.

– Kynisk PR-strategi

Kritikken har haglet de siste dagene, og mange mener det er kritikkverdig at skjønnhetsindustrien kobles til kvinnehelse.

Lina Mælum Aas-Eng (37) og venninnen Anette Bellika Finnanger (33) ønsket å gjøre noe positivt med raseriet de opplever blant mange av landets kvinner akkurat nå.

Dermed startet de en kronerulling på Spleis for det de kaller «ekte» kvinnehelse.

SAMLER INN PENGER: Anette Bellika Finnanger (33) er én av to kvinner bak kronerullingen. Foto: Privat

– Vi reagerte veldig sterkt på at de bruker et så viktig tema, som mange ønsker oppmerksomhet rundt, i sin kyniske PR-strategi. Derfor ønsket vi å gjøre dette som en motvekt, sier Aas-Eng.

Verken Pia Tjelta, Vanessa Rudjord eller Synnøve Skarbø har foreløpig besvart TV 2s gjentatte henvendelser om denne saken.

Rudjord skrev følgende i en epost til TV 2 i forrige uke:

«Reaksjonene som kommer er basert på en misforståelse om at vi mener at alle estetiske behandlinger er et spørsmål om kvinnehelse. Det stemmer ikke, og det har vi heller aldri sagt.»

250 000 på tre dager

I Spleisen skriver de to kvinnene at det er 40 millioner bedre måter å bruke 40 millioner kroner på, når det er snakk om kvinnehelse.

– Fillers, fettsuging, rynkebehandling og andre dyre skjønnhetsbehandlinger er IKKE tabubelagt kvinnehelse. Virkeligheten for kvinner i Norge, og resten av verden, er en historisk nedprioritering av forskning, satsing og fokus på kvinnekroppen og sykdommer tilknyttet den, skriver de i Spleisen de opprettet fredag.

Mandag formiddag har det allerede kommet inn over 250 000 kroner.

Pengene går uavkortet til Norske Kvinners Sanitetsforening og deres jobb med likestilling og forskning på kvinners helse.

– Ekstrem provokasjon

De to initiativtakerne er svært fornøyde med den foreløpige responsen på kronerullingen.

– Det er skikkelig gøy med en så enorm respons fra damer som syns det er godt å få utløp for denne ekstreme provokasjonen i en konstruktiv form. Det føles godt å kunne få noe positivt ut av det som i utgangspunktet var et hårreisende, kynisk PR-stunt, sier Aas-Eng.

I pressemeldingen til skjønnhetsklinikken skrev blant annet Vanessa Rudjord:

– Vi ønsket et sted som kan følge oss over tid, og passe på at vi eldes som en Jaguar E-type og ikke noe fra Rent a wreck.

Aas-Eng mener dette sitatet er «hårreisende».

– Man kan lure på hvilken effekt det har på kvinnehelse å bidra til et skjønnhetsideal som både er uekte og uoppnåelig, med mindre man har penger nok, sier Aas-Eng.