Samlet inn 1,6 millioner til Alzheimer-forskning

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi trodd det var mulig å samle inn så mye penger, sier Nils-Jarle Sætre.

TV 2 har i flere reportasjer fortalt om Sætre sin utrettelige marsj for å samle inn penger til forskning på Alzheimer. Drivkraften er mamma Jorunn Ingerd som levde med den grusomme sykdommen i 10 år før hun døde i 2020. Da bestemte sunnmøringen seg for å starte innsamlingsaksjonen «Til topps mot Alzheimer».

Milliongave

Sommeren 2021 gikk han 700 kilometer fra Stadt til Galdhøpiggen, og samlet inn én million kroner til forskning på Alzheimer. Pengene ble donert til Kavliinstituttet for nevrovitenskap, som er ledet av nobelprisvinnerne Edvard Moser og May-Britt Moser.

I fjor sommer la Sætre ut på en ny tur fra Lofoten til Sørøya med mål om å samle inn 600 000 kroner. I forrige uke nådde han målet da Sparebank 1 SMN kom med en gavesjekk på 32 000.

– Etter at jeg var ferdig med gå 720 kilometer i sommer, har jeg reist rundt og holdt foredrag. Det har bidratt sterkt til at jeg har klart å nå målet. I tillegg har disse foredragene gikk meg en unik mulighet til å møte både pårørende og pasienter og snakke om selve sykdommen, sier Sætre.



1420 kilometer og mange foredrag senere, har han overført 1,6 millioner kroner til hjerneforskningen til Kavliinstituttet.

Sætre selv er forbløffet over hvor sjenerøse folk er selv i dyrtiden.

– Så godt som hele beløpet er gitt av privatpersoner. Jeg er ekstremt takknemlig for den enorme givergleden, sier Sætre til TV 2.

– Helt unik



I fjor sommer møtte han Edvard Moser.

– Det er fint å se person som brenner for saken, og investerer tid og tanker for forskningen. Det er viktig for enkeltmennesker, og det er viktig for samfunnet. Alzheimer er en så fæl sykdom, og den rammer så mange, fortalte Edvard Moser til TV 2 i fjor sommer.



Koordinator for foundraising i Hjerneforskningsfondet, Monica Mollan Hansen, sier Nils-Jarle Sætre er helt unik.

IMPONERT: Monica Mollan Hansen er koordinator for foundraising i Hjerneforskningsfondet. Foto: NTNU

– Jeg vet ikke om noen annen privatperson som bruker så mye tid og ressurser på Alzheimer-saken. Jeg får gåsehud bare jeg snakker om det, sier Mollan Hansen til TV 2.

Hun sier de setter umåtelig stor pris på både pengene og jobben Sætre gjør med å få rettet oppmerksomheten mot sykdommen.

– Hans kontakt med pårørende og pasienter er så viktig. Det er med å ta bort den stigmaet det er å ha Alzheimer, sier Molland Hansen.