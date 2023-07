Samlet i sorgen: – Grusom situasjon

– Vi er alle bekymret og nervøse for denne situasjonen. Alle våre tanker går nå til det stakkars barnet, sier Lubov Tihonova.

Hun er en av flere ukrainere som samlet seg torsdag ettermiddag for å minnes tapet av en av sine egne.

– Det er en grusom situasjon.

STØTTE: Lubov Tihonova var blant ukrainerne som møtte opp på samlingen etter invitasjon fra kommunen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Samlet i sorgen

Det ukrainske miljøet er sterkt preget etter drapet på en ukrainsk kvinne i 30-årene, som skjedde på et hotell i Bergen som for tiden blir brukt som flyktningmottak.

En mann er siktet for drapet. De skal tidligere ha vært i et forhold, og har et barn sammen. Barnet er under skolealder og blir nå ivaretatt av barnevernet.

RESSURSSENTER: Samlingen fant sted på Ressurssenter for nyankomne flyktninger. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Torsdag ettermiddag inviterte Bergen kommune beboerne på mottaket og andre berørte til samling på Ressurssenter for nyankomne flyktninger.

Her kunne det ukrainske miljøet samles for å minnes den døde kvinnen, og få svar på spørsmålene de måtte ha.

PREGET: Byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Eduardo Hans Andersen (Ap), sier mange er preget etter hendelsen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– De fleste av dem kan ikke språket her ennå, og får ikke med seg alt som står i media. Nå kunne vi snakke direkte med dem via tolk og svare på spørsmålene de har, sier Eduardo Hans Andersen, byråd for kultur, frivillighet og inkludering (Ap).

Representanter fra kommunen, politiet og flyktningmottaket var til stede på samlingen.

– Disse menneskene er i en spesielt sårbar situasjon. De har rømt fra krig og så opplever de dette, sier byråden.

MINNE: Flere av de oppmøtte hadde med blomster og tente lys til minne om den avdøde kvinnen. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Varetektsfengsles

Torsdag ettermiddag ble det klart at Hordaland tingrett vedtok fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud for den siktede mannen.

Politiadvokat Are Nygård Bergh sier til TV 2 at både drapet, fare for ødeleggelse av bevis og påvirkning av vitner taler for fengsling av siktede.

– I tillegg har han en løs tilknytning til landet, og vi frykter at han skal reise ut av Norge hvis han ikke blir fengslet.

KRAV: Politiadvokat Are Nygård Bergh ba om fire ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2.

Bergh sier siktede har samarbeidet med politiet i avhør, og gitt sin forklaring. Hvor mye siktede husker eller detaljer rundt forklaringen, vil politiadvokaten ikke si noe om.

– Han fastholder at han ikke erkjenner straffskyld.

– Påført stikkskader

På spørsmål om bruk av drapsvåpen, bekrefter politiadvokaten følgende:

– Fornærmede var påført stikkskader, og siktede er siktet for å ha knivstukket henne.

Bergh sier politiet nå jobber med å finne ut om mannen er tidligere straffedømt i utlandet. Mannen kom til Norge sammen med den drepte kvinnen og barnet tidlig i 2023.

– Nå er det foretatt en prejudisiell observasjon, og videre vil vi gå i gang med en full rettspsykiatrisk undersøkelse av ham. Terskelen for å gjøre dette i alvorlige voldssaker er lav, sier Bergh.

– Han er i sjokk

Advokat Anette Askevold forsvarer den siktede mannen. Hun sier klienten hans samarbeider med politiet.

Hun vil ikke si hvor mye mannen husker av hendelsen, men sier det er en vanskelig sak.

– Han har det tungt, og har gitt uttrykk for at han er i sjokk og sorg.

ADVOKAT: Siktede sin forsvarer, Anette Askevold sier klienten hennes er i sjokk og sorg. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2.

– Hva skjer videre med din klient nå?

– Jeg regner med politiet har flere spørsmål til ham, og det har han sagt seg villig til å være med på.

Satte pris på møte

Flere av ukrainerne som møtte opp på samlingen, sier de setter pris på møtet og for informasjonen.

Særlig var de opptatt av hva som skjer med barnet.

– Samlingen var beroligende og vi har fått informasjon om at det stakkars barnet blir ivaretatt. Det roet oss litt, sier Lubov Tihonova.