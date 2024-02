– Samfunnet trenger det ikke

OPPDRAG: Martin Thaulow (39) sier han tar 60.000 kroner for å skrive en masteroppgave. Her jobber han i leiligheten sin i Spania. Foto: Andreas Thaulow

Mange har fått med seg tirsdagens TV 2-sak om 39 år gamle Martin Thaulow, som skriver masteroppgaver mot betaling fra leiligheten i Spania.

Han begrenser seg til å skrive det han kaller «bullshit-mastergrader», altså oppgaver han mener ikke betyr noe, og som han mener kun tas for å få høyere lønn og jobbmuligheter.

Den jobben gjør han med en bismak.

– Jeg er sint. Akademiske samleobjekter verdsettes mer enn kompetanse, sa Thaulow.

Ikke ukjent fenomenet

Nå får han støtte fra professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo, i at det er altfor mye fokus på å skaffe seg en mastergrad fremfor å faktisk lære noe.

– Mange virker å være mest opptatt av å få en medalje eller et diplom, fremfor å skaffe seg kunnskap eller analytiske evner. Det er en devaluering av kunnskapen i seg selv, sier Gundersen.

AKADEMIKER: Kristian Gundersen er professor i fysiologi ved Universitetet i Oslo og har vært forsker i en årrekke. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han er selvfølgelig ingen tilhenger av praksisen med å skrive andre sine oppgaver mot betaling, men sier det ikke er et nytt fenomen.

– Det er kanskje nytt på dette nivået, men jeg husker min far fortalte om begavede mennesker som hjalp dumme studenter fra overklassen før og etter krigen. Jeg ser på det som skjer nå som forfall av kunnskapssamfunnet.

For vanskelig

Før var en mastergrad stor prestisje, og et bevis på grunnleggende forskningskompetanse. Slik er det ikke lenger, sier Gundersen.

– Jeg tror vi har fått en del bullshit-fag og akademisering av utdanninger som egentlig ikke er egnet for det. Ta sykepleie, for eksempel. Jeg tror man kan yte omsorg i helsesektoren uten å ha lest seg opp på systemteori eller sosiologen Bourdieu.

Professoren mener fag og utdanninger som i utgangspunktet var konkrete og håndfaste har blitt sminket opp i en slags kvasifilosofisk drakt.

– Man akademiserer ting som ikke trenger å akademiseres. Hvis man skal jobbe med syke pasienter, har man da noe å vinne på å få en master? Jeg tror svaret veldig ofte er nei, sier han.

MENER: Professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo mener det har gått inflasjon i høyere utdanning. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Gundersen skylder delvis på fremveksten av universiteter på «hvert et nes», der det tidligere kun har vært skoler på lavere nivå.

– Da skjer det en teoretisering av ting som egentlig ikke behøver å gjøres så vanskelig. Jeg tror vi må få en deling av ekte forskningsinstitusjoner og andre skoler med mer praktiske siktemål, sier han.

– Kjempegodt poeng

Førsteamanuensis og hele Norges KI-forsker, Inga Strümke vil ikke gå like langt som Gundersen i å si at det er for mange mastergrader.

Hun er likevel enig i at man ikke trenger en slik grad for absolutt alle yrker.

– Det er et kjempegodt poeng. Vi vil ha folk som er skikkelig flinke, og mens en mastergrad betyr at man har mye akademisk kunnskap, er nok erfaring vel så viktig i mange yrker, sier Strümke.

FORSKER: Inga Strümke er kjent som en av de fremste ekspertene på kunstig intelligens i Norge, og forsker til daglig på NTNU i Trondheim. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Hun tror ikke at selve mastergraden har tapt seg i verdi, men syns det er synd at mange kun ser på utdanningen som et trofé eller et diplom på veien til jobb.

– Vi har lyst på et kunnskapssamfunn, og master har pleid å være et mål på hvor vi står. Nå innser vi at enklere tilgang på slike grader ikke nødvendigvis betyr mer kunnskap. En master i ledelse, trenger ikke bety at vi får flere gode ledere, sier Strümke.

– Arbeidsgivere er redde

Samfunnsdebattant og kommentator Jan Arild Snoen sier skriving av masteroppgaver mot betaling er svindel, men at Thaulow har et poeng når han kritiserer antall grader.

MENER: Jan Arild Snoen er kommentator, samfunnsdebattant og forfatter. Foto: Edvard Thorup

– Det er altfor mange som tar høyere utdanning i forhold til det samfunnet trenger. I tillegg er det et problem at mange arbeidsgivere etterspør formalkompetanse de ikke har bruk for, sier Snoen.

Han mener arbeidsgivere må bli langt modigere i å ansette folk med lavere kompetanse.

– De er altfor redde for å ta inn noen som mangler papirer som egentlig ikke er nødvendige. I dag krever man mastergrader for jobber der bachelor er mer enn nok, og bachelor for jobber man egentlig kunne klart rett fra videregående skole, mener jeg.

Snoen er kritisk til at mastergraden er blitt redusert til noe man gjør for å få seg jobb, fremfor å tilegne seg faktisk kunnskap.

– Det handler liksom om å få papirene og klatre på en stige. Det er et grunnleggende problem at høyere utdanning har blitt en måte å rangere folk i et hierarki, fremfor å mette et faktisk behov i samfunnet.