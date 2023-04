Sametinget bryter samarbeid: Full skjæring om Fosen

Planen var at Sametinget skulle konsulteres før man ble enige om hva som skal utredes om Fosen-saken. Diskusjonene har gått på hvem som skal gjennomføre utredningen og hva som skal utredes. Men disse konsultasjonene har nå skjært seg fullstendig.

Etter det TV 2 forstår mener Sametinget at det ikke lengre er grunnlag for å fortsette kommunikasjonen med Olje- og energidepartementet (OED) om dette.

I et møte torsdag 27. april mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og energiminister Terje Aasland ble det konstatert at det ikke er mulig å komme til enighet om et utredningsprogram.

Dermed må departementet fortsette arbeidet uten støtte fra Sametinget.

Omkamp

Sametingspresident Muotka synes det er beklagelig at de ikke klarte å komme til enighet.

– Dette er veldig alvorlig. Vi har levert flere innspill og forslag både på folk og formuleringer til utredningsprogrammet. Vi har ikke blitt hørt til tross for at vi har hatt tre konsultasjonsmøter, sier hun til TV 2.



For departementet vil ha utredet saker som Sametinget mener Høyesterett allerede har slått fast. Dermed opplever Sametinget at regjeringen ikke aksepterer premissene som Høyesteretts-dommen bygger på.

BRYTER SAMARBEID. Sametingspresident Silje Karine Muotka bryter samarbeidet med OED. Her et bilde fra demonstrasjonene i Oslo torsdag 1.3.23. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Det virker som om regjeringen vil ha omkamp om Høyesterettsdommen og det kan vi ikke gå med på, sier Muotka til TV2.

Det var etter en lengre rettsprosess at Høyesterett slo fast i oktober 2021 at konsesjonene til oppføring av to vindkraftverk på Fosen utgjorde et brudd på internasjonale menneskerettigheter overfor den samiske befolkningen.

Etter 500 dager uten at regjeringen, i følge demonstrantene, hadde gjort noe for å stoppe menneskerettighetsbruddet, ble det gjennomført store demonstrasjoner i Oslo i februar/mars i år.

Etter disse demonstrasjonene lovte både statsministeren og olje- og energiministeren at man ville ordne opp i situasjonen.

Det skulle skje gjennom konsultasjoner og enighet om et utredningsprogram som skulle finne ut hva som skal gjøres for å få en slutt på konflikten om vindmølleparkene på Fosen.

De to reinbeitedistriktene, siidaene, på Fosen var også svært skeptiske til utredningsprogrammet. Siidaens syn er at departementet legger opp til et altfor omfattende utredningsforslag, som innebærer omkamp om de spørsmål som er avgjort av Høyesterett.

Siidaen mener det ikke finnes relevante avbøtende tiltak i distriktet som ikke er vurdert av Høyesterett og ser derfor ikke behovet for en utredning. Men de var villige til å se på forslag fra regjeringen.

Unødvendig

Reineiernes advokat, Jon-Andreas Lange, har ikke mye tro på utredningsprogrammet som OED nå vil gjennomføre. Etter de store demonstrasjonene i Oslo i februar/mars ble man enige om å lage en utredning. Men det er også alt.

Hva som skal utredes og hvem som skal gjøre det, er det ingen enighet om.

– Siidaen mener en utredning er unødvendig. Særlig ettersom vi ennå ikke har hørt hvilke konkrete tiltak som skal utredes og som Høyesterett ikke alt har vært innom. Vi føler at en utredning er et forsøk på en omkamp om en konsesjon som bryter menneskerettighetene, noe det ikke er behov for, sier Jon-Andreas Lange, til TV 2.

Reineierne har heller ikke sett noen forslag til utredningsprogram fra regjeringen. Snarere tvert i mot, mener Lange, som representerer Fosen-samene.

Ulovlige vindmøller

– Vi har ikke inntrykk av at regjeringen er villige til å gi noe i denne saken. Og hvis de insisterer på at vindmøllene skal bli stående i hele konsesjonsperioden, blir det ingen avtale, sier Lange til TV2.

For reinbeitedistriktene viser til at Høyesterett har slått fast at utbyggingen av vindmøllene er ulovlige. Og de føler at staten kjører på uten å ta hensyn til innspillene de kommer med.

Men i OED jobber de fremdeles med å få i gang en ny utredning. Statssekretær Elisabeth Sæther sier til TV 2 at de diskuterer flere forslag, både hva utredningen skal inneholde og hvilke avbøtende tiltak som er mulige.

– Vi har også sagt at vi skal utrede konsekvensene av en riving eller demontering av vindmøller, sier Sæther til TV 2.

Departementet har også tatt initiativ til en prosess med mekling mellom partene for å undersøke om det finnes grunnlag for en minnelig avtale. Opplegg og tidsplan for en slik prosess er ennå ikke endelig avklart.

UTREDER SELV. OED og statsråd Terje Aasland vil fortsette å jobbe med utredningsprogrammet selv om Sametinget har avbrutt samarbeidet. Terje Aasland og Silje Karine Muotka i olje- og energidepartementet i Oslo 2 mars. Foto: Erik Edland

Planen her er at Riksmeklingsmannen skal brukes for å prøve å få til en avtale. Man har avtalt et møte, men foreløpig ikke klart å bli enige om en dato. Siidaene har sagt ja til å delta i et første møte med Riksmekleren for å diskutere innholdet i en slik prosess.

Olje- og energiminister Terje Aasland har sendt TV 2 følgende uttalelse om bruddet mellom Sametinget og departementet:

«Jeg og sametingspresidenten hadde et godt møte i går, der vi avsluttet en serie konsultasjonsmøter om utredningsprogrammet. Vi er enige om at vi nå avslutter konsultasjonen, selv om vi ikke oppnådde enighet om utredningsprogrammet. Vi venter nå på siste tilbakemeldinger fra reindriften, og vil fastsette utredningsprogrammet om kort tid.»