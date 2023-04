Samarbeider med Fortnite: – Vil bygge broer med verden

Den norske dansegruppen Quick Style har tatt verden med storm. Nå inngår de samarbeid med et av verdens største videospill.

Nylig ble en ny funksjon tilgjengelig i dataspillet Fortnite. Den gjør at spillere kan få karakteren sin til å danse likt som den norske dansegruppen Quick Style.

Dansen er hentet fra den virale videoen fra Quick Style-medlem Suleman Malik sitt bryllup.

Et av gruppens tre grunnleggere, Bilal Malik, forteller til TV 2 at dette er et betalt samarbeid som har vært planlagt i noen måneder.

– Vi synes det er sykt fett. Det er så mange som spiller Fortnite og danser Fortnite-dansene over hele verden, sier Malik.

Fortnite er verdens største dataspill og har blitt kjent for de karakteristiske dansene som karakteren kan danse. Når du vinner spill eller møter andre, kan du få karakteren til å danse.

Spillet har gjort danser som «The floss» og «Take the L» verdenskjent.

– Det er millioner av danser der ute og Fortnite velger ofte ut de mest ikoniske. Vi er utrolig takknemlig for at de valgte dansen vår, sier Malik.

Dette er Quick Style Den norske dansegruppen Quick Style ble etablert i 2006. De ble for alvor kjent i 2009 da de vant Norske talenter. Siden har grunnleggerne Nasir Sirikhan og tvillingene Bilal og Suleman Malik reist verden rundt, blitt verdensmestre i hiphop og startet sin egen danseskole. Sammen med seg har de et titalls andre dansere. De dukker stadig opp i rampelyset og har ved flere anledninger gått viralt på sosiale medier.

GIKK VIRALT: I fjor sommer møtte TV 2 dansegruppa i forbindelse med den virale videoen. Foto: TV 2

«Quick Style Icon Series» er kun tilgjengelig et begrenset antall dager. I løpet av den første helgen lot flere seg fascinere av de raske hiphop bevegelsene og kjøpte funksjonen.

For 500 «V-Bucks», spillets virtuelle valuta, får du tilgang til den eksklusive funksjonen. Det tilsvarer omtrent 40 norske kroner.

– Spillet Fortnite er jo gratis. Men man må betale for assets som denne. Hadde det vært opp til meg hadde et vært gratis, sier Malik.

STOR SUKSESS: Fortnite er et av verdens største dataspill. Det finnes ingen offisielle tall fra 2023, men i 2021 rapporterte spillselskapet Epic Games om mer enn 400 millioner spillere. Foto: Frederic J. Brown/ AFP

Vil invitere folk med

Gruppen la selv ut en video av dansen på TikTok. I kommentarfeltet er det flere som gratulerer den norske dansegruppen og skriver at de er stolte.

«Uvirkelig», skriver en. «Dette er en grunn til å begynne å spille Fortnite igjen», skriver en annen.

– Vi får telefoner fra bekjente som sier «Hei, det står Quick Style på Fortnite, hva skjer?». Folk legger merker til det og synes det er sjukt fett, forteller Malik.

– Vi vil bruke dansen til å bygge broer på tvers av nasjoner og kulturer, Sånne ting gir oss bekreftelse på at vi gjør noe riktig, sier han.

Bilal forteller at de selv spiller Fortnite. I går var gruppen sammen for å spille og teste ut den nye dansen.

Det vil de ha flere med på.

– Noen av gutta hadde laget en space med palmer og scene og sånn. Vi planlegger å invitere folk til å være med å spille, så kan alle danse dansen, forteller Malik.

Inspirert av viral bryllupsvideo

Da broren til Bilal Malik, Suleman Malik, giftet seg i fjor sommer, var det naturlig at resten av gruppen opptrådte med en dans.

Etter bryllupet ble deler av øyeblikket lagt ut på TikTok. Kort tid senere gikk videoen viralt, og den tolv minutter lange dansen ble lagt ut på YouTube.

Det er altså en liten del av denne dansen som er inspirasjonen til den nye funksjonen på Fortnite.

BRYLLUPSVIDEO: Quick Style opptrådte i kollega Suleman Malik sitt bryllup. Bryllupsvideoen gikk viralt. Foto: Skjermbilde Youtube

– Fortnite tok kontakt med oss og sa de ville samarbeide og lage noe ut av den virale dansen.

Malik forteller at de valgte ut delen og så "tracket" Fortnite den, sånn at den kom inn i spillet.

I tillegg lagde Fortnite egen musikk som skulle passe til, og som ligner på den som ble brukt i videoen.

Han utelukker ikke flere samarbeid med Fortnite i fremtiden.

Store planer

Tidligere i år var dansegruppen i India. Konserten ble utsolgt og turen til India ble et symbol på at dansegruppen samler kulturer med dansen.

På turen spilte de inn et video fra et av Mumbais lokale tog. Videoen fikk 5,6 millioner likes på Instagram.

– Der fikk vi vist at vi virkelig binder nasjoner sammen via dansen, sier Malik.

Men dansegruppa er langt i fra fornøyde, og vil fortsette å utvikle seg. Malik forteller at de planlegger mye spennende fremover.

De skal blant annet på internasjonal turne med Karpe. I tillegg skal de opptre på VG-lista og headline Mela festivalen.

– Det er ikke ofte at en dansegruppe blir sett på som en artist alene. Ofte blir dansere bare plassert bak en artist liksom, så vi bryter mange av de gamle barrierene for dansere, sier Malik.