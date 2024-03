Salget har kollapset fullstendig: – Ingen tenker på det i dag

I januar tok et godt voksent par kontakt med bilbutikken til Daniel Pettersen på Løkken verk i Trøndelag. De to ville kjøpe en brukt Toyota Rav 4, og de ville ha bilen på dagen.

Henvendelsen var uvanlig av flere grunner.

For det første er det ikke mange som kjøper biler om dagen, heller ikke hos Svinsås Auto. Det har vært langt mellom kundene, forteller Pettersen.

Det andre, og mest spesielle, var imidlertid at bilen kundene viste stor interesse for, var en modell med manuell girkasse.

– Jeg understreket flere ganger at akkurat denne bilen ikke hadde automatgir, sier Pettersen til TV 2.

SJELDENT SALG: Daniel Pettersen solgte en bil med manuell girkasse Foto: Svinsås Auto

– Men det var denne de ville ha.

– Og det er ikke vanlig?

– Nei, ingen tenker på manuelt gir i dag, sier Pettersen.

Fullstendig kollaps

Salget av nye biler med manuell girkasse har kollapset fullstendig i Norge de siste par årene.

De to første månedene i 2024 er det bare solgt 21 slike biler. Det tilsvarer 0,2 prosent av bilsalget.

Og som tabellen viser: De aller fleste bilene som selges med manuelt gir er Suzuki Swift med firehjulsdrift.



«Last car standing»



– Suzuki Swift med firehjulsdrift kommer bare med manuell girkasse, forklarer Lars Havre hos den norske Suzuki-importøren RSA.

Bilen har vært populær i flere kundegrupper, blant annet i hjemmesykepleien i kommunene. Fordi bilen er liten, fornuftig priset og altså har firehjulstrekk, som sikrer god fremkommelighet.

MANUELL UTHOLDENHET: Lars Havre i RSA/Suzuki med en av de siste bilene med manuelt gir i Norge. Foto: RSA

– Det finnes ikke tilsvarende biler tilgjengelig i denne klassen, sier Havre.

Samtidig innrømmer han at Suzuki Swift nok er på vei ut.

– Det er jo bare å se på registreringsstatisikken. Vi kommer til å selge den en stund til, før det går i null.

– Men det er jo litt gøy at Suzuki Swift blir «last car standing» i dette segmentet. Vi har solgt den siden 1984.

– Til høsten begynner vi å lansere en serie elektriske biler, sier Havre.

Først ut er en SUV og etter det vil det komme flere modeller, trolig også en som ligner mer på Swift.

43 prosent tar lappen for manuell-gir

Selv om det knapt selges nye biler med manuell girkasse, valgte hele 43 prosent av alle som tok lappen i fjor, å ta lappen for manuell.

Som betyr at mange fortsatt må lære seg å håndtere både clutch og girspake. Som må gjennom den fryktede klassikeren bakkestart.

– GIRSTANGENS TID ER FORBI. Ingunn Haavi Finstad i Norges Trafikkskoleforbund tror unge trygt kan satse på automat. Foto: NTSF

Og at man gjerne blir kjent med den raskt økende pulsen som melder seg når man lager et lite kenguruhopp og kveler bilen på grønt lys.

– Hvorfor er det så mange som fortsatt utsetter seg for dette?

– Det er nok litt sammensatt. Mange vil holde alle muligheter åpne, sier Ingunn Haavi Finstad i Norges Trafikkskoleforbund.

Hun har en klar anbefaling til fremtidige sjåfører.

– Vi mener at de unge trygt kan satse på automat, også på trafikkskolen. Vi ser at utviklingen går i riktig retning. Automat er den nye normalen.

– Blir det ikke dyrere å lære manuelt gir?



– Det kommer litt an på hvor mange timer man trenger. Vi mener det er bedre å bruke tiden til å skape en bevissthet rundt førerrollen enn å bruke tiden på å lære seg å clutche.

Kjøreskolene opplever at enkelte elever må låne seg bil med manuelt gir for å få nok mengdetrening på privaten. Finstad synes det gir feil fokus på opplæringen.

– Er det blitt vanskelig å få tak i biler elevene kan øve i?

– Ja, trafikkskolene sliter med å få tak i oppdaterte, manuellgirede biler.

– Er det noen vits med manuellgir lenger?

– Nei. Vi tenker at girstangens tid er forbi. I de aller fleste tilfeller.

Samtidig understreker Finstad at markedet bestemmer hvor lenge trafikkskolene tilbyr opplæring i biler med gammeldags girstang.

Hvor mange manuelle biler er det igjen på veien?

Et av de viktigste argumentene for å ta lappen for manuelt girede biler er at det fortsatt finnes en del av disse på veiene.

Kanskje skal 18-åringen overta bilen til morfar. Eller jobbe som pizzabud, rørlegger eller hjemmesykepleier.

Pizza-leverandøren

– 5 prosent av våre biler har manuell girkasse, opplyser Peppes Pizza til TV 2.

KJØRER FORTSATT MANUELL: Peppes Pizza har beholdt noen gammeldagse biler.

Med andre ord vil det fortsatt være behov for noen «manuelle sjåfører» en stund til.

– I noen bransjer vil man i noen år fremover ha en fordel hvis man også kan kjøre manuelt, sier pizzakjedens talsperson, Sofie Oraug-Rygh.

Kommunen

I Bergen disponerer kommunen over 1000 tjenestebiler. 80 prosent av dem er elbiler, som dermed har automatgir. Hvor mange av de resterende bilene som har manuelt gir, har kommunen ikke oversikt over.

– Hvis ungdommen først skal få råd fra en uten lappen, tenker jeg de bør ha de sertifikatene som er nødvendige for den jobben de har lyst på, sier finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad (H).

Han legger til at han er lettet over at det ikke trengs sertifikat for å styre finansene i Bergen.

Bruktbilstatistikken

Så gjenstår spørsmålet hvor mange av alle bilene som ruller på norske veier som har manuelt gir i dag – totalt?



Ingen vet sikkert.

Men fondsforvalter og bilentusiast Robert Næss har regnet på tallene. Basert på bruktbilstatistikk og en gjennomsnittlig levetid på 12 år har han kommet frem til et svar.

– Jeg vil anslå at 80 til 85 prosent av alle bilene på veiene i dag har automatgir, sier Næss.

Hva med paret i Trøndelag?

– De er strålende fornøyd, sier Daniel Pettersen hos Svinsås Bil i Orkland.

Men de to er nok et unntak.

– Jeg ser du har en Suzuki Swift med manuelt gir liggende ute på Finn.no. Har det vært noe interesse for den?

– Nei.