Salget har eksplodert – ser overraskende trend

Høye strømpriser over lang tid har fått nordmenn til å se mot andre måter å varme opp huset på. TV 2 har tidligere skrevet om at flere vedprodusenter var utsolgt allerede tidlig i august.

Også markedet for varmepumper har merket et oppsving.

Aldri før har det blitt solgt flere i årets første halvår, ifølge Norsk Varmepumpeforening.

Leif-Erik Høva er daglig leder i varmepumpedistributøren Godt & Varmt AS i Bergen, og kaller salgsøkningen en ekstrem utvikling.

– Vi merket det spesielt midt i sommer. Selv om vinteren var ok (salgsmessig, red.anm.), virket det som folk flest trodde strømprisene ville stabilisere seg, sier Høva til TV 2.

STOR PÅGANG: Daglig leder Leif-Erik Høva opplever stor pågang. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Da de innså i sommer at de ikke ville det, skjønte folk at dette kan bli smertefullt.

Overraskende trend

Høvas firma er blant flere som tilbyr delbetalingsløsninger på varmepumper. Interessen for dette har ifølge Høva eksplodert.

– Vi har regnet ut at siden i fjor har ønsket om delbetaling økt med nærmere 300 prosent, sier han.

– Usikkerheten rundt økte utgifter på lån, mat og strøm gjør at mange synes denne finansieringen er gunstig akkurat nå, mener Høva.

En annen endring han har merket seg i takt med de høye strømprisene er at flere ønsker seg mer høyteknologiske varmepumper, hvor du kan følge nøyaktig med på forbruket.

Advarer

Delbetalingsordningen Høvas firma tilbyr gir rentefri nedbetaling fordelt på 24 måneder. Risikoen er imidlertid om du ikke skulle klare å fullføre betalingen.

Geir Grindland er daglig leder i Inkassopartner, og ber deg tenke deg nøye om før en slik investering, for å ikke havne i inkassoregistrene.

– Sett opp et regnestykke og se om du egentlig har muligheten til å gå i gang med en sånn type investering, sier Grindland til TV 2.

OPPFORDRING: Daglig leder Geir Grindland i Inkassopartner ber folk vurdere nøye om de klarer de månedlige betalingene. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Han er bekymret for at mange kan ta seg vann over hodet med utgifter fremover.

– Vi ser at flere og flere ringer inn og ønsker utsettelse på krav og avdrag, sier Grindland.

Mens det tidligere var en hovedvekt av lavtlønnede som slet med inkassokrav, mener han det nå er folk fra alle grupper.

Grindland anbefaler å ta kontakt så fort som mulig, om man begynner å slite med betalingskrav.

– Problemet for mange er at de lar det surre og skure, og ikke tar kontakt når de ser at de ikke klarer å betale regningene. Det å ta kontakt og få til en ordning er veldig viktig. Hvis ikke går saken sin gang videre og havner til rettslig inndrivelse, sier han.

Lengre leveringstid

Om du vurderer å skaffe deg varmepumpe nå, kan du måtte forberede deg på noe lengre leveringstid enn vanlig.

Krigen i Ukraina og ettervirkninger av pandemien gjør leveringstiden på deler lengre. Høva forteller imidlertid at de har lageret fullt, men at de har ventetid på montering.

– Per dags dato har vi cirka tre ukers leveringstid, sier han.

Han forventer at leveringstiden vil øke ytterligere når kulden kommer for fullt, og anbefaler derfor å ikke vente for lenge.

Tre ukers ventetid er ifølge Norsk Varmepumpeforening et vanlig tidsanslag for mange distributører nå.

Rekordhøyt salg

Varmepumpeforeningen fører kvartalsvis statistikk på salg av varmepumper. De har aldri før registrert så mange solgte luft-til-luft-varmepumper som i årets første halvår.

Salget har ifølge dem økt med ti prosent siden 2021, og hele 57 prosent fra 2020.

– 2020 var et år med veldig lave strømpriser, som påvirket salget. Strømprisene er en av de tingene som påvirker salget av varmepumper mest, sier daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen til TV 2.

SALGSØKNING: Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening forteller om en stor økning i salg av varmepumper. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Han har ingen statistikk på hvor mange som benytter seg av delbetaling, men sier det er en kjent ordning.

– Noen strømselskaper selger varmepumper du kan betale over strømregningen, og mange leverandører har ordninger med rentefri delbetaling, sier Hagemoen.

Varmepumpe på hytta

Som følge av strømprisene sier Hagemoen at de også ser flere nye trender i markedet. Blant annet ser de en endring hos folk med større hus.

– Vi ser flere og flere som velger å få seg varmepumpe nummer to, for å dekke også større deler av boligen eller flere etasjer, sier han.

I tillegg forteller han om en økning i hyttemarkedet.

– Veldig mange som ikke har gått til anskaffelse av varmepumpe på hytta ennå gjør det nå. Der er det ofte panelovner og elektriske varmekabler som er standarden, så der er det veldig mye å spare.

PÅ HYTTA: Flere vil nå ha varmepumpe på hytta. Foto: Norsk Varmepumpeforening

En tommelfingerregel foreningen opererer med, er at en varmepumpe produserer tre til fire ganger så mye varme som energien man putter inn.