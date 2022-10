Salget av disse matvarene øker – slik får alenemoren endene til å møtes

NY TREND: Dagligvarekjedene merker at handlevanene endres på grunn av økte matvarepriser. Firebarnsmoren, May Rita Brosvik Kyrkjeøy, har et stramt matbudsjett, og må bruke pengene smart. Foto: Kristin Grønning/privat

– Vi prøver å holde matbudsjettet vårt til under 6000 kroner.

Det sier May Rita Brosvik Kyrkjeøy fra Bergen. Hun har vært aleneforsørger for fire barn i mange år.

– Jeg kan nesten alle prisene i hodet, og dermed merker jeg at prisene har økt veldig mye i det siste.

Hun er bevisst på hvordan hun handler.

– Jeg må tenke på matprisene hele tiden. Vi prøver å kjøpe best mulig mat for de midlene vi har.

Det betyr at familien handler mye av kjedenes egne merkevarer.

– Det blir mye First Price hos Kiwi. Noen ganger finner jeg noen gode, billige alternativer hos Rema 1000, sier hun.

Høy inflasjon - ser etter billigere varer

Konsumprisindeksen steg med 6,5 prosent fra august i fjor til august i år, viser tall fra SSB. Den generelle prisstigningen for matvarer er på 10,3 prosent.

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjettet torsdag formiddag. Nøkkeltall fra forslaget viser konsumprisindeksen i Norge anslås til 2,8 prosent i 2023.

I en ny analyse fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO kommer det fram at mange allerede har måtte gjøre ulike grep for å få endene til å møtes.

VEKST: SIFO ser en vekst i lavprissegmentet, sier matforsker Alexander Schjøll. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Ifølge SIFO-analysen har fire av ti husholdninger gjort grep for å stramme inn på matinnkjøp.

– Den vanligste strategien er å redusere utgiftene ved å kjøpe billigere varer og handle der prisene er lave, sier forsker for SIFO på OsloMet, Alexander Schjøll.

Matforskeren sier at det er lettere å styre hvor mye man bruker på mat, enn for eksempel rente- og strømkostnader.

– Vi ser at folk går for billigere alternativer i den gitte kategorien, det kan være kjedenes egne merkevarer. Samtidig ser vi at folk generelt handler billigere matvarer, for eksempel koteletter i stedet for entrecôte.

Samtidig som instituttet ser en vekst i lavprissegmentet, merker de også at dyrere butikkjeder som Meny og Mega, har begynt å presse ned prisene med sine kampanjer.

– Folk jakter på gode tilbud, sier Schjøll.

Stor økning

Overfor TV 2 bekrefter dagligvarebransjen økt etterspørsel etter billigere produkter.

Hos den rimeligste Coop-kjeden Extra, merker de en økning på 30 prosent på den billigste serien.

STOR VEKST: Coop-kunder går etter de billigere variantene, sier Daniel Kyrre Pedersen sier kjededirektør i Extra. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi ser at kundene trekkes mot Xtra-serien, og de benytter seg av kampanjene våre, sier kjededirektør hos Extra, Daniel Kyrre Pedersen, til TV 2.

De har blant annet sett en betydelig vekst på salg av Xtra-varer som eplejuice, kneippbrød, laksefilet og potetgull siste fire ukene sammenlignet med andre merkevarer.

Totalt i Coop ser de en økning på syv prosent på deres billigste alternativ.

– Salget av andre egne merkevarer er omtrent på samme nivå. Omsetningen av varer med faste kvantumsrabatter, slik som Coop kaffe og Coop Pizza, øker med 6-7 prosent enn kjeden ellers, sier Pedersen.

Handler mindre på impuls

Norgesgruppen består av butikker som Kiwi, Meny, Joker og Spar. Også de merker at kundene er blitt prisbevisste.

– Vi ser at kundene er opptatt av de gode tilbudene, sier kommunikasjonssjef, Kine Søyland.

OPPTATT AV PRIS: Kine Søyland, kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, sier forbrukerne er blitt mer bevisste på å utnytte tilbudene. Foto: Per Haugen / TV 2

Ifølge Søyland velger kundene rimeligere varianter av produkter og større forpakninger.

– For eksempel går man for raps eller solsikkeolje i stedet for olivenolje, som er litt dyrere. Vi ser at folk kjøper større forpakninger med blant annet egg og revet ost. I tillegg er folk mer opptatt av kilopris nå enn før, sier hun til TV 2.

Søyland påpeker at folk handler mindre på impuls og handler mindre om gangen.

– Man handler mindre av de produktene som har økt betraktelig i pris.

Norgesgruppen sier de har en økning i av salg av egne merkevarer, blant annet First Price-produkter, som er deres billigste alternativ.

Også Rema 1000 bekrefter trenden.

– Vi ser større interesse for billigere produkter inkludert våre egne merkevarer, noe som forteller oss at kunden er opptatt av lave priser om dagen, sier kategori- og Innkjøpsdirektør hos REMA 1000, Line Aarnes.

Alenemorens beste tips

Brosvik Kyrkjeøy i Bergen er sikker på at det er flere som går en hard vinter i møte.

– Noen har jo hatt dårlig råd fra før. Det blir brutalt for disse.

FIRBARNSMOR: For å bruke minst mulig på mat handler May Rita Brosvik Kyrkjeøy hos deg billigere kjedene. I tillegg lager hun mye av maten hjemme for å at det skal bli billig som mulig. Foto: Privat

Derfor kommer hun med noen gode tips som har hjulpet familien i vanskelige tider.

– Det er viktig gjøre storhandel en gang i måneden med varer som holder seg lenge. Så setter jeg av penger til ukeshandel for kjøp av grønnsaker, meieriprodukter og kjøtt, sier hun.

Brosvik Kyrkjeøy sier også at enkelte matvarer er mye billigere hos de såkalte frittstående grønnsaksbutikkene.

Alenemoren avslutter med å si at det er viktig å tenke på helgekosen, selv om man har dårlig råd.

– Unn deg litt ekstra, det er viktig for å ikke føle seg utenfor.