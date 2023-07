Salget av denne varen øker: – Kan lett skjære gjennom

RYDDER STRENDER: Flere steder i Norge er det satt i gang dugnad for å fjerne stillehavsøsters, som her i Åsgårdstrand. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

På bare noen få år har stillehavsøsters spredd seg til en rekke norske strender.

Dette har skapt store problemer for badeglade nordmenn som fort kan skade seg på østersens skarpe kant.

– Den største utfordringen med stillehavsøsters er at folk skjærer seg på beina, sier Stein Mortensen, seniorforsker i Havforskningsinstituttet.

SYLSKARP: Kanten på en stillehavsøsters kan være sylskarp og enkel å kutte seg på. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Et av de viktigste rådene for å unngå skade er å bruke badesko når man bader. Nå opplever flere butikker at det er nesten utsolgt for badesko.

– Interessen for badesko har tatt seg opp de siste 2-3 årene, og etterspørselen har holdt seg godt i år også, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL.



Her er det mest

Stillehavsøsters hører egentlig hjemme i Stillehavet, men har de siste årene spredd seg i Europa i rekordfart.



Arten er svartelistet i Norge fordi østersen kan være skadelig for norsk natur. I tillegg kan østersen fort skade mennesker dersom man ikke er forsiktig.

– Det er tettest i Oslofjord-området og deler av sørlandskysten, sier Mortensen.

KARTLEGGER: Seniorforsker Stein Mortensen jobber med å kartlegge østersbestanden i Norge. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

For å hindre at folk skader seg må badestrender og friluftsområder med grunt vann ryddes for stillehavsøsters.

– Det er mye jobb, sier Mortensen.



Anbefaler én type sko

For å unngå å kutte seg på beina når man bader er det derfor anbefalt å bruke badesko.

På XXL sine nettsider kan man se at flere badesko er utsolgt både i butikk og på nett.

– Badesko er populært om dagen i likhet med det meste annet som har med strand og vann å gjøre, sier Andreas Nyheim.



POPULÆR: Dette er ifølge Nyheim en av de mest populære badeskoene hos XXL. Varen er utsolgt i flere butikker. Foto: Skjemdump / XXL

Også Skoringen, Anton Sport og Enklere liv er utsolgt for flere typer badesko i butikk.

Kommunikasjonsdirektøren i XXL har en klar anbefaling til alle som vil kjøpe seg fottøy de kan bruke i vannet.

– Når man skal ut i vannet så anbefaler vi å bruke badesko i stedet for for eksempel crocs, flipflops eller slippers. Det handler både om beskyttelse og at skoene skal sitte godt, sier Nyheim.

ØKNING: XXL har sett en økning i salget av bade sko de siste to-tre årene, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim. Foto: XXL

– Svært skarpe

Stein Mortensen i Havforskningsinstituttet synes det er bra at flere bruker badesko, men advarer om at man fortsatt kan kutte seg.

– Små stillhavsøsters som ligger med voksekanten opp er svært skarpe og kan lett skjære seg gjennom en badesko, sier Mortensen.



Han har selv opplevd å ødelegge flere par med dykkersokker.

Den eneste effektive måten å unngå skade, er å unngå strender med stillehavsøsters.

Flere steder pågår det derfor dugnad for å fjerne østers fra populære badesteder.

Organisasjonen Østersdugnaden skriver på sine nettsteder at de hittil i år har plukket 12 270 kilo med østers og vært med å rydde 73 strender i Vestfold og Telemark.

I år har også Oslo kommune for første gang satt inn tiltak for å fjerne østers.

LÆRER OPP: TV 2 var med da Oslofjorden Friluftsråd lærte ansatte i Bymiljøetaten hvordan de skal fjerne stillehavsøsters. Foto: Alf Simensen / TV 2

Følger med

Havforskningsinstituttet prøver nå å følge med på hvor stillehavsøstersen sprer seg.

– Det vi ser nå, er at stillehavsøstersen kan etablere nye, små bestander veldig lokalt, svært grunt og gjerne på steder med grusbunn og god strøm, sier Mortensen.



Dersom østersen klarer å gyte ved lavere temperaturer vil den kunne bre seg lenger nord.

I tillegg følger instituttet med på om østersen vil klare å tilpasse seg brakkvann, noe som betyr at den kan etablere seg i fjordene.

– Publikum er flinke til å melde inn funn. Det er til god hjelp for oss, sier Mortensen.