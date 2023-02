Salget av denne pillen øker: – Det er ikke sukkertøy

Å ikke få sove er et kjent problem for mange. På apoteker og i butikker finnes det produkter som kan gi en «quick-fix» på søvnutfordringene.

Men hvor lurt er det å knaske piller hver gang man sliter med søvnen?

Melatonin er et hormon som produseres naturlig i kroppen. Det stimuleres av mørke og hemmes av dagslys, og har betydning for søvn- og døgnrytme.

Hormonet kan også produseres syntetisk som et legemiddel.

Stor etterspørsel

I dag kan melatonin kjøpes nesten over alt. På matbutikker, apotek og en rekke nettsider. Etterspørselen er stor, og noen steder blir produktet revet vekk fra hyllene.

APOTEK: Melatonin kan kjøpes på apotek reseptfritt. Her i ulik styrke. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Spesielt blant barn og unge har bruken av melatonin økt. Det bekymrer Bjørn Bjorvatn, leder for det nasjonale kompetansesenter for søvnsykdommer.

– Inntrykket vårt er at mange unge mennesker bare går og knasker melatonin uten å tenke over om de gjør det på riktig måte og med rett diagnose. Det blir veldig uheldig, sier Bjorvatn.

– Bekymringsfullt

Fram til 2020 måtte man ha resept for å kjøpe preparater som inneholder melatonin. Slik er det fortsatt i Danmark, men i 2020 endret man denne ordningen i Norge.

Legemiddelverket bestemte at produkter med inntil 1 mg melatonin ikke alltid må klassifiseres som legemiddel.

Derfor kan man nå kjøpe melatonin uten resept.

– Det er jo bekymringsfullt. Da har man ikke noen kvalifisert vurdering på om melatonin er noe man trenger eller ikke, sier Bjorvatn.

Etter at melatonin ble reseptfritt, viser tall fra Apotekforeningen at salget har økt betraktelig siden 2020.

Hvor mye av sovemiddelet som har blitt solgt som kosttilskudd (under 1 mg) i matvarebutikker og på nettsider, finnes det ingen oversikt over.

Selv om melatonin regnes som et trygt legemiddel, som verken er avhengighetsskapende eller har stor risiko for bivirkninger, er Bjorvatn skeptisk til at unge tar legemiddelet uten å ha snakket med lege.

– Det er tross alt et hormon dette her, som har effekt i hjernen. Så det er ikke sukkertøy, sier Bjorvatn.

ULIKE TYPER: Melatonin kan kjøpes i mange ulike former og fra forskjellige leverandører. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Han understreker at det er mange ulike grunner til søvnproblemer og at melatonin ikke alltid er den beste løsningen.

– Problemet er at det blir veldig lett å ty til en sånn løsning uten egentlig å vite om dette er et problem melatonin funker mot, sier Bjorvatn.

Lå våken hele natten

På sosiale medier florerer det av annonser og innhold om melatonin.

Influenser Madelen Haga er en av dem som har reklamert for Melatonin på sin Tiktok. Hun har selv hatt store problemer med søvn helt siden hun fikk diagnosen ME som 12-åring.

SØVNLØS: Madelen Haga har hatt mange netter med lite søvn. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Jeg kunne ligge våken hele natten uten å kjenne at jeg var trøtt. Samtidig var jeg helt utkjørt og følte at jeg begynte å bli gal, sier Haga.

Som tenåring prøvde Haga flere sovemedisiner, blant annet melatonin, i samråd med fastlegen.

– For første gang ble jeg så trøtt at jeg klarte å sovne av meg selv. Det var utrolig befriende, sier Haga.

Har alltid piller i veska

Samtidig fikk Haga sterke bivirkninger da hun i starten gikk på sovemedisiner.

– Jeg fikk sinnsyke mareritt som gjorde at jeg våknet opp i panikk nesten hver natt, sier hun.

Etter hvert har Haga funnet en dose som gjør at hun sover godt. Melatonin er blitt et viktig hjelpemiddel i hverdagen, og Haga har alltid noen ekstra tabletter i veska.

SØVNTILTAK: Å ha det helt mørkt på rommet er også en av tiltakene Madelen har iverksatt for å sove bedre. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Jeg synes egentlig det er fint at det er så lett tilgjengelig. Det er mange ganger jeg har vært tom for resept på en søndag og fått helt panikk, sier Haga.

Nå bruker Haga en så liten dose hver dag at hun kan kjøpe medisinen reseptfritt på nett.

– Jeg sparer masse penger på det, så jeg er glad for at det er mulig.

– Slipper å stresse

Influenseren tror det er flere årsaker til at flere unge velger å bruke Melatonin.

– Vi bruker mye skjerm og får hele tiden input, sånn at hjernen ikke får slappet av. I tillegg har det vært så mye snakk om Melatonin at mange bare bruker det for å slippe å stresse med søvn, sier Haga.

Samtidig mener hun det er unødvendig at folk som ikke har store søvnproblemer bruker tablettene.

AVSLAPNING: Influenser Madelen Haga og katten Louie slapper aller best av i sofaen hjemme i Bergen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Hvis jeg hadde hatt nok melatonin i kroppen, så ville jeg ikke brukt det, sier Haga.

– Dårlig dokumentert

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket mener det er flere grunner til at de bestemte at melatonin kan selges reseptfritt.

– Dette er et stoff det er lite problemer med, så da har man tenkt at det da kanskje er bra at det er tilgjengelig sånn at folk kan teste det ut, sier Hortemo.

Han understreker at det er Mattilsynet som avgjør om melatonin kan selges som kosttilskudd i Norge.

GODKJENT: Statens Legemiddelverk gjorde melatonin som et reseptfritt legemiddel i 2020. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Melatonin er kun godkjent som legemiddel til behandling av søvnproblemer for de over 55 år, barn og unge med ADHD og til regulering av søvnrytmeforstyrrelser.

– Det er viktig å si at når det gjelder annen bruk enn det som er godkjent som legemiddel så er effekten dårlig dokumentert, sier Hortemo.

Overlegen er likevel enig i at det kan være uheldig at folk bruker melatonin uten å forhøre seg med lege.

– Det å ha dette på resept eller salg gjennom apotek gir en klart bedre oversikt over hva man bruker dette for. Så det må da veies mot den muligheten folk har for å teste ut dette som kosttilskudd.

– Ville gått på apotek

På apoteket selges det flere ulike produkter som inneholder stoffet melatonin. På apoteket TV 2 oppsøker, får man kjøpt kapsler med opp til 5 mg melatonin. Det er fem ganger så sterk dose som det som selges i matvarebutikker.

Likevel mener faglig rådgiver i Norges Farmaceutiske Forening, Hanne Marie Hagh Sandberg, at man bør oppsøke apotekene hvis man tror man trenger Melatonin.

– På apotek har vi i hvert fall kunnskapen til å rådgi. Hvis du er en av dem som trenger melatonin for jetlag eller primære søvnforstyrrelser, så ville jeg gått på apoteket, sier hun.

RÅD: Hanne Marie Hagh Sandberg i Norges Farmaceutiske Forening mener det er viktig å få riktig rådgivning før man kjøper melatonin. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Hun mener det er viktig at man rådfører seg med lege hvis man har langvarige søvnproblemer.

– Problemet er hvis folk ikke tar det som foreskrevet eller ikke gjør det som de blir rådet til å gjøre. Da er det ikke noe farlig med selve legemiddelet. Men det er frykten for at det er noe underliggende under som man kanskje burde snakke med legen sin om, sier Hagh Sandberg.

Det finnes ikke oversikt over hvor mye reseptfritt melatonin som selges over disken på apotek og i matvarebutikker. Derfor mener den faglige rådgiveren at det er viktig å understreke:

– Reseptfritt melatonin skal ikke gis til barn.