Salget av angrepiller øker – dette bør du vite

Salget av nødprevensjon, også kalt angrepille, øker. Etter flere år med synkende tendens, har kurven snudd.

Salgstallet er nå høyere enn på fem år, viser ferske tall fra Apotekforeningen. I 2022 ble det solgt i overkant av 112.000 pakninger på apotekene i landet.

Angrepillesalget på norske apotek de siste fem årene 2018: 109.615 2019: 106.187 2020: 102.434 2021: 106.031 2022: 112.648

Selv om økningen er marginal, er den ikke helt uproblematisk.

Lege Siri Kløkstad ved Sex og samfunn i Oslo er bekymret for at befolkningen ikke har nok kunnskap om bruken av nødprevensjon.

– Jeg er redd for at folk bare tror at man kan ta en angrepille og tenke at det er sikkert. Problemet er at det ikke er virkeligheten, sier Kløkstad.

Hun mener det er bra at kvinner tar ansvar for fertiliteten sin når man ikke ønsker å bli gravid, men stiller spørsmål ved årsaken til økningen i salget.

BEKYMRET: Angrepille er ikke det sikreste, advarer Siri Kløkstad. Hun er mangeårig lege ved helsestasjonen Sex og samfunn i Oslo. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hvis økningen i salg av nødprevensjon er fordi folk ikke lenger bruker prevensjon i samme grad som før, kan det være problematisk. Nødprevensjon er ikke sikker prevensjon og vil aldri kunne erstatte vanlig prevensjon.

Effekten synker

Angrepillen kommer i to ulike versjoner, hvor den ene må tas inntil fem døgn etter ubeskyttet samleie og den andre innen tre døgn.

KUN TO GANGER: Denne angrepillen bør ikke tas flere enn to ganger per syklus. Foto: Gorm Kallestad

– Begge to har absolutt best effekt hvis det tas så tidlig som mulig fordi effekten blir mindre god hvis man tar den senere, forteller overlege ved Legemiddelverket, Ingrid Aas.

Aas forteller at angrepille generelt er en relativt lite sikker metode. De anbefaler ikke at det erstatter andre og mer effektive prevensjonsmidler.

Anbefalt dose

Både Aas og Kløkstad forteller at det er spesielt én ting man må vite om angrepillen:

Hovedfunksjonen er å forsinke eggløsningen. Det vil si at man må ta pillen før månedens eggløsning inntreffer.

– Hvis du tar en angrepille etter du har hatt eggløsning i syklusen din, er det for sent. Da vil den ikke ha effekt, sier Aas.

Kløkstad er redd for at folk ikke vet dette.

– Selv om man følger med på syklusen sin kan det være vanskelig å vite nøyaktig når eggløsningen vil skje.

– Nødprevensjonen må tas før hormonstigningen som skjer før eggløsning, og det er nok de færreste som vet akkurat når det vil skje, og derfor kan man ikke vite om nødprevensjonen vil virke, sier Kløkstad.

Dette må du vite om angrepillen

Legemiddelverket trekker frem flere ting folk bør være klar over, hvis man må ty til en angrepille som nødprevensjon: