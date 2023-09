Saksøkte Facebook – så tok saken en uventet vending

Bakgrunnen er at den kontroversielle Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar» ble permanent stengt av Facebook i oktober 2019.

Techgiganten Meta skulle møte gruppens grunnlegger Kay Erikssen i Vestfold tingrett denne uken.



Men for et par uker siden ble rettssaken avlyst. Da inngikk partene et forlik, men de har vært tause om innholdet i dette.



– Det er inngått forlik. Forliket er konfidensielt, men vi kan opplyse at begge parter er fornøyde med avtalen, sier advokat Linnéa Tereza Karlberg, som har representert Erikssen.

– Får dere penger? I så fall – hvor mye?

– Har ingen kommentar

Meta har tidligere ment det ikke var grunnlag for kravet som var fremmet mot dem. Også de bekrefter at det ble inngått et forlik for et par uker siden.

– Vi har ingen ytterligere kommentar til innholdet i det, sier advokat Ole Tokvam i Bing Hodneland, som har representert Meta.

Den lukkede Facebook-gruppen har de siste årene gjentatte ganger fått krass kritikk, blant annet for kjønnsdiskriminerende og rasistiske kommentarer.

Vitser i gruppen om både voldtekt og 22. juli har også skapt overskrifter i mediene.



Mente utestengelsen var feil

Kay Erikssen mente utestengelsen var i strid med ytringsfriheten, Menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven – og valgte derfor å saksøke techgiganten.

Han ønsket at gruppen skulle gjenåpnes.

Da gruppen ble nedlagt, hadde den over 74.000 medlemmer. I dag eksisterer det en lignende gruppe med langt færre medlemmer.