Sakkyndige: Derfor er han strafferettslig tilregnelig

HAUGESUND (TV 2): Fagfolk mener den tiltalte for drapet på Birgitte Tengs, Johny Vassbakk (52), er tilregnelig. Men han vegret seg for å snakke om tidligere voldsepisoder og impulser.

Alle bevisene i rettssaken mot Johny Vassbakk er nå lagt frem i Haugalandet og Sunnhordland tingrett.

Neste uke skal forsvarerne og aktoratet komme med sine sluttinnlegg, eller prosedyre. Deretter skal retten ta stilling til om det er bevist utover enhver rimelig tvil at Vassbakk drepte Birgitte Tengs i 1995.

På rettens siste dag før prosedyrene var to sakkyndige kalt inn for å avgi en rettspsykiatrisk vurdering av Vassbakk.

– Det er vanskelig å vite. Her har vi en mann som kan være skyldig og skal skjule dette, eller en mann som er uskyldig og utsatt for falske anklager, sier psykiater Tor Ketil Larsen.

SAKKYNDIGE: Statsadvokat Nina Grande stilte psykolog Dan Tungland og psykiater Tor Ketil Larsen flere spørsmål om hvordan man skal tolke Vassbakks fortid. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Han ble spurt av statsadvokat Nina Grande om hvordan man skal tolke at Vassbakk tidligere har påstått å ikke huske tidligere voldshandlinger, men senere klart å huske mer.

– Det er forståelig. Det å ikke snakke om tidligere vold kan ha mange begrunnelser. Jeg kan bare si at han overfor meg ikke ville eller kunne si noe, sier psykiateren.

De sakkyndige forteller at det ikke er noen metode for å avsløre hvorvidt noen ikke husker eller ikke vil fortelle.

– Det er vanskelig å vurdere hvorvidt han ikke husker, eller lar være å fortelle fordi det er ubehagelig, sier psykolog Dan Tungland.

– Jeg har også hund

Tungland understreker at det er en ren medisinskfaglig vurdering de to legger frem, og at for eksempel tidligere blotterepisoder regnes som helt irrelevante i denne saken.

De to sakkyndige vurderer Vassbakk som strafferettslig tilregnelig. Dersom sakkyndige mener en tiltalt er psykotisk eller har en alvorlig psykisk lidelse, kan retten i stedet idømme vedkommende tvungen psykisk helsevern.

Tungland og Larsen legger til grunn deres egne samtaler med 52-åringen, tidligere vurderinger, og oppførselen hans ellers.

– Han svarte greit på spørsmålene i retten, og så på personen som spurte. Ingenting påfallende ved dette, sier Larsen.

NØYTRALE: Tungland og Larsen ønsket ikke uttale seg generelt om handlingene som fant sted natt til 6. mai 1995. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Vassbakk hadde noen emosjonelle reaksjoner, blant annet i forbindelse med hundene hans, som han savner.

– Jeg har også hund, det er ingenting spesielt med det, sier Larsen.

Dagens tiltalte ble ellers beskrevet som samarbeidsvillig, og ifølge psykolog Tungland fremstår Vassbakk normal, både når det kommer til intelligens, hygiene og klesstil.

– I tillegg virker han ikke deprimert, og uttrykker heller ikke unormalt stor fortvilelse over situasjonen som tiltalt, sier han.

Vegret seg

Vassbakk har vegret seg mot å snakke om sine tidligere voldelige episoder, forteller de sakkyndige.

– Han var noe vegrende for å gå inn på tidligere straffbare handlinger. Ikke minst overfallet på sin psykolog, sier Tungland.

Vassbakk ønsket heller ikke snakke om impulskontroll i samtalene med de to sakkyndige.

– Vi har inntrykk av at han i liten grad ville si så mye om dette, og viste til at det var vanskelig. Han sier det har vært en sånn hendelse, men han vil ikke gå nærmere inn på det, sier psykiater Larsen.

DOMMER: Det er til syvende og sist retten, her ved dommer Arne Vikse, som bestemmer hvorvidt de mener en tiltalt er å anse som tilregnelig eller ei. Foto: Frode Sunde/TV2

To ganger tidligere, for over 20 år siden, har Vassbakk også blitt vurdert som strafferettslig tilregnelig.

Da ble personligheten hans beskrevet som «nærmest amorf», altså formløs eller uformelig.

– Det er vanskelig for de sakkyndige å få tak på hvor han står og hva han mener, leser aktor Grande fra den gamle psykiatriske vurderingen.