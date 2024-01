Sakene rystet Danmark – dette vet vi om den mulige serieforbryteren

Groteske forklaringer, videomateriale, mistenkelige kjøp og en bil er blant bevisene mot en mann tiltalt for to av Danmarks mest omtalte kidnappingssaker.

En sommerkveld i 2016 forsvinner 17 år gamle Emilie Meng etter en bytur med venninner i Slagelse kommune i Danmark.

Forsvinningen blir et internasjonalt mysterium, og tusenvis av frivillige leter etter henne – uten hell.

Først et halvt år senere blir hun funnet drept, dumpet i en innsjø. Men gjerningspersonen er fortsatt på frifot, og politiet famler i blinde i jakten på ham.

MANGE BERØRT: Et helt lokalsamfunn bidro i letingen, og i sorgen, etter Emilie Meng. Foto: René Lind / Scanpix Danmark Les mer POLITI: I ettertid har politiet fått sterk kritikk for mangelfull etterforskning. Foto: Frederik Racher / Scanpix Danmark Les mer ETTERLYST: I fem måneder var Meng savnet før politiet fant liket hennes. Foto: Adrian Nyhammer Olsen/TV 2 Les mer SORG: Sorgen var stor da det på julaften ble kjent at Meng var funnet drept. Foto: Rene Lind / Scanpix Danmark Les mer

Mens lokalmiljøet og familien smertelig forsoner seg med at de kanskje aldri får vite hva som skjedde med Emilie, blir de vitner til en ny forsvinning som senere skal få stor betydning.

Nå, hele syv år senere, kan Danmark endelig få svar på de mange og hittil ubesvarte spørsmålene når en 32 år gammel mann står tiltalt for drap, drapsforsøk, kidnapping og voldtekt i tre ulike saker.

Ny forsvinning

En vårdag i fjor brer panikken seg på nytt i Slagelse kommune når en ny ung jente forsvinner på mystisk vis.

13 år gamle Filippa er ute og sykler med aviser på sin faste helgerute i Kirkerup. Når politiet finner sykkelen i veikanten sammen med jentas mobiltelefon og veske, slår de alarm.

En intens leteaksjon igangsettes, og befolkningen holder pusten. Noen begynner smått å tenke tilbake på Emilie Meng i frykt for samme utfall.

Avstanden mellom stedene de to jentene sist ble sett, er nemlig skremmende liten.

Nicoline Bauer bor i Kirkerup og fikk avisen levert av jenta denne morgenen.

– Det var fryktelig å være vitne til enda en sak så tett på lokalmiljøet jeg bor i, men også at det nå var en jente på kun 13 år, forteller Bauer til TV 2 når hun nå ser tilbake på saken.

Det går et gisp gjennom pressekorpset når politiet melder at de, ett døgn etter bortføringen, har funnet 13-åringen i live.

– Alle alarmklokker går

På samme adresse pågriper de en 32 år gammel mann siktet for frihetsberøvelse, trusler om vold og voldtekt.

I ettertid skal det vise seg at politiet mener han også forsøkte å drepe henne. Mannen har nektet for dette.

Politiets funn utløser en reaksjon fra Emilie Mengs etterlatte, og bistandsadvokaten ber om at sakene ses i sammenheng.

– Det er ikke mange unge jenter som forsvinner på denne måten i Danmark. Når det da skjer i det samme geografiske området, går alle alarmklokker, sa bistandsadvokat Maj Britt Storm Thygesen til TV 2 den gangen.

Likevel er det flere ting som taler imot 32-åringens skyld.

Flere vitnebeskrivelser som gjengis til politiet, stemmer ikke overens med utseendet til gjerningsmannen, som sitter i en grå joggedress i fengslingsmøtet etter pågripelsen.

I tillegg er det et faktum at han ble tatt inn til avhør etter forsvinningen til Emilie Meng, men sjekket ut av saken.

Dette er mannen

I SJOKK: Familie og venner spurte seg hvordan 32-åringen kunne være skyldig. Foto: Privat

Venner og bekjente spør seg hvordan dette kan stemme. De beskriver mannen som rolig og vennlig.

Han hadde en ledende stilling i en liten bedrift, og familien hans var aktive i lokalt idretts- og næringsliv.

Til manges forskrekkelse kommer det etter hvert frem at 32-åringen var frivillig fotballtrener for unge jenter i lokalmiljøet.

Fire dager etter pågripelsen blir siktelsen mot mannen utvidet til å gjelde drapet på Emilie Meng. Har politiet endelig løst drapsgåten?

– Et eller annet sted håpet man at det var den samme mannen, så man ikke skulle frykte for livet sitt på samme måte mer, forteller Bauer.



NABOER: Christina Petersen og Nicoline Bauer bor i samme området som 13-åringen. I april fulgte de med da den siktede ble fremstilt for varetektsfengsling. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

I ni måneder har påtalemyndigheten i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi jobbet med bevisene som kan felle mannen for tre alvorlige forbrytelser.

Nye opplysninger fra et fengslingsmøte i fjor viser at politiet mente han fraktet Emilie Meng til et ukjent sted, utsatte henne for overgrep, før han kvalte henne og dumpet liket i sjøen.



Stripset, slept og truet

I tillegg til dette og bortføringen av 13-åringen er mannen nå tiltalt for å ha forsøkt å kidnappe og voldta en 15-åring i Sorø, nabokommunen til Slagelse, i 2022.

Ifølge fengslingskjennelsen, som TV 2 Danmark har sett, har den 15 år gamle jenta fortalt om skrekkelige scener.

Hun skal ha blitt overfalt, stripset rundt hendene og slept 20-100 meter vekk, samt truet med kniv. Astrid Søndberg, TV 2 Danmark.

Fordi den unge jenta gjorde stor motstand, flyktet til slutt gjerningsmannen før det gikk lenger. 32-åringens DNA skal være funnet på jakken hennes.

TV 2 Danmarks rettskommentator Astrid Søndberg forteller at serieforbrytelsene opptar danskene i «usedvanlig stor grad».

– Da det kom frem at den pågrepne mannen også kunne være gjerningsmannen til Emilie Meng og overfallet på høyskoleeleven, kunne interessen for saken nesten ikke bli større, sier hun.

STOR INTERESSE: Både nasjonal og internasjonal presse dekket saken i april i fjor. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Dette er bevisene mot ham

Dansk politi har så langt holdt tilbake på detaljene, men de sitter tilsynelatende på en stor mengde bevismateriale.

Ifølge danske medier vil politiet blant annet legge vekt på at:

ETTERLYST: Denne bilen ville politiet ha tak i i 2017. Foto: Politiet

32-åringens bankutskrifter viser kjøp som kan kobles til åstedet i Emilie Meng-saken.

Tiltalte har eid en bil av samme modell som den politiet etterlyste etter forsvinningen i 2017, som var sett på videoovervåkning.



DNA-spor fra mannens bolig er sammenlignet med DNA funnet på jentas lik.

I mannens bolig ble det også gjort beslag av nedlastet foto- og videomateriale av interesse for politiet.

Men påtalemyndighetens sak kan bli svekket av flere ting.

Etterforskningen av Emilie Meng-forsvinningen har nemlig høstet sterk kritikk, og politiet har innrømmet at de har mistet viktige bevis i saken.

Slik blir rettssaken

Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra mannens forsvarer. TV 2 Danmark har tidligere skrevet at han erkjenner å ha oppholdt 13-åringen i sin bolig, men sier han ikke skulle drepe henne.

Alle anklager rundt 15-åringen og drapet på Meng nekter han for. I mai må han svare for seg i retten.

Nicoline Bauer merker tydelig at den kommende rettssaken preger lokalmiljøet.

– Det kommer flere innslag på TV og flere artikler som får folk til å minnes den forferdelige saken.

Likevel er hun svært spent.

– Det er både en spenning i hvordan det ender, og en frykt for at de pårørende skal igjennom enda et traume. Men mest av alt et håp om å kunne få en avslutning for alle parter.