– Saken er et overgrep mot en småbarnsfar

Statsadvokaten fastholder at det var riktig å anke påtalemyndighetens egen påstand om frifinnelse av Torkel (53), som er tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter. Forsvareren hans kaller saken et overgrep mot en far.

ANKET EGEN FRIFINNELSE: Statsadvokat Jeanette Westlund Hegna er klar på at det var riktig å anke frifinnelsen fra tingretten i 2021. Dermed må Torkel (53) nok en gang møte i samme tingrett som for litt over et år siden frifant ham for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros. . Foto: Frode Sunde / TV 2

Det ble tidvis høy temperatur i retten da den nye straffesaken mot Torkel startet i Fredrikstad i dag.

– Saken handler om en fars sju år lange kamp for å ha kontakt med barnet sitt, sier Torkels forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, til TV 2.

Klokken ni ble retten satt i sal 5 i Søndre Østfold tingrett. På tiltalebenken sitter småbarnsfar Torkel nok en gang. Han er igjen tiltalt for å ha kidnappet sin egen datter fra Kypros i 2017.

– Dessverre må vi møte her for andre gang. Vi håper og tror det blir samme utfall som sist, nemlig at jeg frifinnes, sier Torkel til TV 2.

TILTALT IGJEN: Torkel (53) må igjen svare for anklager om kidnapping. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 har valgt å omtale Torkel kun med fornavn av hensyn til datteren.

Aktor la ned påstand om frifinnelse. Så anket de

Det var i slutten av september 2021 at politiadvokat Håvard Tafjord til slutt la ned påstand om at Torkel måtte frifinnes i kidnappingssaken mot ham.

Dermed ble Torkel frifunnet.

Tre uker senere anket hans overordnede, statsadvokat Jeanette Westlund Hegna, frifinnelsen som aktoratet selv hadde bedt om.

Anken endte med at Borgarting opphevet tingrettsdommen der Torkel ble frifunnet.

AKTOR: Det er statsadvokat Jeanette Westlund Hegna som fører påtalemyndighetens sak i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Tirsdag startet altså saken på nytt i Søndre Østfold tingrett.

– Vi er opptatt av å få belyst det vi mener er et straffbart forhold, sier statsadvokat Jeanette Westlund Hegna til TV 2, og legger til:

– Det straffbare forholdet her er grov omsorgsunndragelse som vi mener fra skjedd fra Kypros til Norge.

– I forrige runde så la politiadvokaten ned påstand om frifinnelse, så sjekket han det med din sjef, som var enig i det, og så anket du den frifinnelsen, hvorfor det?

– Det er vi i Oslo statsadvokatembeter som har ankekompetanse i denne saken. Da vi fikk inn dommen fra Søndre Østfold tingrett, så var ikke vi enige i dommens premisser eller i slutningen, sier Westlund Hegna til TV 2.

Westlund Hegna vil ikke spekulere i hva som vil skje videre dersom det skulle bli en ny frifinnelse i denne saken.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere. Nå må vi vente og se hvordan disse dagene forløper seg. Så får vi se når en ny dom foreligger.

Ikke noe nytt

Statsadvokatens innledningsforedrag skulle ifølge fremdriftsplanen vare i omtrent en time, men endte med å vare i over fem timer.

Da klokken passerte 13.30 på rettens første dag, brøt tingrettsdommer Tina Bergstrøm inn.

– Jeg begynner å bli bekymret over tidsbruken her. Dette kunne dere meldt inn på forhånd. Allerede nå må vi begynne å vurdere ekstra dager, sa Bergstrøm til rettens medlemmer.

I RETTEN: Advokat Mette Yvonne Larsen er frustrert over at påtalemyndigheten har tatt ut ny tiltale mot hennes klient. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ifølge Torkels forsvarer, Mette Yvonne Larsen, var det lite nytt som kom frem.

– Ingenting nytt. Dette er dokumenter som vi alle har vært kjent med i mange år, og som ikke belyser denne straffesaken, sier Larsen til TV 2.

– Betyr det at denne tingretten får høre det samme som forrige tingrett, hvor han ble frifunnet?

– Ja, denne retten får høre det samme. Men de vil høre mer fra oss, sier Larsen.

Ifølge Larsen har de nå fått kypriotiske rettsdokumenter som viser at mor til barnet ikke hadde foreldreansvaret alene.

– Det betyr at kypriotiske myndigheter ikke er enige i at mor hadde foreldreansvaret og bosted alene, sier Larsen.

Vil avskjære bevis

De to partene er uenige om hvilke bevis som skal føres i retten. Aktoratet ønsker å avskjære bevis som går utover en relativt kort tidslinje, som kun dreier seg om selve bortføringen av barnet.

Mette Yvonne Larsen mener at en lengre tidslinje vil bevise at Torkel aldri har fått prøvd sin sak på en skikkelig måte i retten før han ble frifunnet i tingretten i 2021.

– Det passer seg ikke at når en tiltalt er frifunnet, at en ny aktor ber om bevisavskjæring på de bevisene som gjorde at han ble frifunnet, sier Larsen.

Et overgrep

– Jeg er glad for at saken er i gang, og ser frem til et punktum, sier Torkel til TV 2 og ser bort på sin mangeårig forsvarer.

FØRSTE DAG: Partene er uenige om hvilke bevis som skal kunne føres for retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Dette er et overgrep mot en far som bare har hatt én agenda de siste sju årene, å få se barnet sitt, sier Larsen og legger til:

– Å havne i klørne på norske strafferettssystemet på denne måten er så tragisk og uverdig at jeg ikke kan få sagt det.

– Et overgrep fra hvem?

– Fra påtalemyndigheten, fra politiet og alle som ikke har vært villig til å lytte til hans historie, sier Larsen.

– Moren kidnappet barnet i 2015. Siden har far kjempet for å få kontakt med datteren sin, samtidig som han har blitt forfulgt av norsk påtalemyndighet, som ikke har skjønt jussen i denne saken, sier Larsen til TV 2.