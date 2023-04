Sajid Rauf Malik dømt for Frogner-drapet

Den 41 år gamle prosjektlederen Sajid Rauf Malik er dømt til fengsel i 13 og et halvt år for å ha drept 50 år gamle Fevziye Kaya Sørebø på Frogner.

DØMT: Sajid Rauf Malik (41) er dømt for å ha drept Fevziye Kaya Sørebø (50). Foto: Privat/Frode Sunde/TV 2

28. april 2021: I en stille gate på Frogner i Oslo kommer Fevziye Kaya Sørebø (50) kjørende hjem etter å ha levert datteren sin på skolen.

I gaten der hun parkerer bilen sin, står en mann ved navn Sajid Rauf Malik (41) og venter.

Han oppsøker Sørebøs bil før han etter kort tid skyter henne ni ganger i hodet og halsen.

DØMT: Sajid Rauf Malik er dømt for drapet på Fevziye Kaya Sørebø- Foto: Privat

I dag ble Malik dømt til 13 og et halvt år i fengsel for drapet. Han er dermed trodd på at det ikke var noe han hadde planlagt og at han handlet i affekt.

Dommen er avsagt under dissens, der fagdommeren er uenig med de to meddommerne.

Sa han ville «kverke» henne

De to meddommerne mener at 41-åringen ikke kan dømmes for å ha planlagt drapet, slik påtalemyndigheten mener.

Likevel skriver tingretten følgende i dommen:

«I denne saken legger den samlede rett til grunn som bevist at tiltalte over tid har hatt tanker om å ta livet av Fevziye Sørebø.»

Blant annet trekker retten frem at Malik skal ha fortalt både til en lege, en advokat i Tryg forsikring og sin tidligere ektefelle at han hadde et ønske om å «kverke» eller skade Sørebø.

«Retten er etter dette overbevist om at tiltalte har kommet med flere uttalelser om å ta livet av Fevziye Sørebø, i alle fall i ukene før drapet. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til at drapet var overlagt», heter det i dommen.

ÅSTEDET: Politiet rykket ut med store styrker til Tostrups gate på Frogner da drapet skjedde. Foto: Frode Sunde / TV 2

De to meddommerne mener det ikke kan utelukkes at Malik først bestemte seg for å ta livet av Sørebø rett før han faktisk skjøt.

«Etter meddommernes syn kan det ikke ses bort fra at tiltaltes tidligere uttalelser om å «kverke» Sørebø eller «å sette en kule i hodet hennes», var uttrykk for frustrasjon heller enn et fast drapsforsett.»

Dette er tingrettsdommer Ola Berg Lande helt uenig i:



«Samlet sett er fagdommer Lande overbevist om at tiltalte i flere uker hadde konkrete planer om å ta livet av Sørebø, og at han senest da han dro hjemmefra på morgenen 28. april 2021 hadde bestemt seg for å gjennomføre drapet.»

Anker ikke



Statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås la ned påstand om 17 års fengsel for Malik, og argumenterte for at drapshandlingen fremstod nøye overveid.

Til TV 2 sier hun at det er for tidlig å svare på om påtalemyndigheten kommer til å anke dommen, og at det er Riksadvokaten som skal fatte beslutningen om en eventuell anke.

Maliks forsvarer opplyser at de ikke kommer til å anke dommen.

– Han er fornøyd med resultatet og at han har blitt trodd på at dette var en handling i affekt. Dette var ikke var en planlagt handling, sier advokat Ole Petter Drevland til TV 2.

Dommen er i tråd med det Drevland ba om i retten; i underkant av 14 års fengsel.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra de etterlattes bistandsadvokat, Ida Andenæs.



Årelang konflikt



Sajid Rauf Malik og Fevziye Kaya Sørebø hadde stått i en årelang konflikt om to luksuriøse byggeprosjekter på Frogner frem til drapet skjedde.

Malik ble engasjert som prosjektleder for ekteparet Sørebø i 2016, og skulle bistå paret med oppussingen av en leilighet på Frogner, samt byggingen av et stort hus i samme bydel.

Da Fevziyes ektemann Jaran Sørebø døde i 2018, tok hun over kontakten med Malik. I retten ble det dokumentert at det etter kort tid oppstod uenigheter mellom de to.

Konflikten toppet seg i desember 2020, da Malik ble dømt til å betale drøyt 12,7 millioner kroner til Sørebø.



Den sivile dommen gjaldt grov uaktsom rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med byggeprosjektene.

Tingretten mener denne konflikten er motivet for drapshandlingen.

«Mareritt»

41-åringen har erkjent at det var han som skjøt og drepte Sørebø, men han har hele veien nektet for at det var planlagt.

I retten la statsadvokaten frem både e-poster, tekstmeldinger og teledata som de mener beviser noe annet.

Enkelte av tekstmeldingene viser at Malik skal ha uttalt muntlig at han ville ta livet av Sørebø.

PÅGREPET: Sajid Rauf Malik ringte selv til politiet og meldte seg. Han ble pågrepet på E6 ved Sandvika om lag ti minutter etter skuddene falt. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Oslo tingrett fikk også se en intern e-post fra en advokat i Tryg forsikring. Advokaten skrev i e-posten at han hadde «et mareritt av en sak», og at Malik skal ha fortalt ham på telefon at han kom til å «kverke» Sørebø dersom den sivile dommen ble stående.

Ved hjelp av teledata har politiet også avdekket at Malik flere ganger i ukene før drapet oppholdt seg i nabolaget til Sørebø, formentlig for å lete etter henne.

Hadde ikke møttes på flere år

41-åringen sa i retten at han «fant frem våpenet sitt hjemme» da den sivile dommen med erstatningskravet på nesten 13 millioner kom i desember 2020, fire måneder før drapet.

Den 28. april 2021, da Malik oppsøkte Sørebø på Frogner, hadde de ikke møtt hverandre på mange år.

Malik, som bar med seg en halvautomatisk pistol bort til bilen hennes, hevdet i retten at han kun ville snakke med Sørebø om det han mener er usannheter knyttet til den sivile dommen.

Han fortalte at han ble satt ut av hvordan hun svarte, og at han tømte hele magasinet da Sørebø ba han om å snakke med advokatene hennes.

Hun ble skutt ni ganger i hodet og halsen.

– Jeg klarer ikke å beskrive det på noen måte. Det bare rant over for meg der og da. Det var som om det brant inne i kroppen, sa Malik under forklaringen sin i tingretten i mars.