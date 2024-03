Særlig én påske vil Frp-profilen aldri glemme

Sjømat og kystliv topper både ski og fjellsol for Bård Hoksrud i påska.

I TV 2s Påskesnakk-spalte snakker vi med kjente profiler om påsketradisjoner og forventninger til årets feiring.

For stortingsrepresentant og FrP-profil Bård Hoksrud er det spesielt én ting det blir lite av i årets påske.

– Bilder av meg med ski på beina eldre enn 10 år tror jeg ikke finnes! Jeg er ikke veldig glad i skiturer, innrømmer han.

Kystpåske og sjømat

Det er kanskje derfor årets påskefeiring blir langt unna fjellet.

– Jeg har hatt litt jobbvakt i begynnelsen av påsken, men resten skal jeg nyte hjemme i Bamble og på Kjønnøya ved kysten.

SJØMAT OG SOL: Bård Hoksrud liker å tilbringe påsken langs kysten med familien. Foto: Privat

– Hva skal til for at du får en perfekt påske?

– Sol og litt varme i lufta og å få være sammen med familien gjør at påsken blir perfekt.

– Hva er din families mest personlige påsketradisjon?

– Det at alle får påskeegg, lager god middag sammen og bare nyter det å være sammen.

– Hva spiser du i påsken?

– I påska må det jo være masse god mat og kan gjerne være litt grillmat og litt ferskt fra sjøen. Jeg vet at grillmat ikke er så sunt, mene er jo så godt da!

– Har du noen gang brutt en fjellvettregel?

– Jeg har aldri vært så veldig glad i å gå lange skiturer, så for meg har nok fjellvettregelen om å snu i tide (Les: fort), vært min beste regel!

Ble frastjålet verdisaker

– Har du gjort noe i påsken du aldri vil gjenta?

– Jeg fant et bilde fra de siste møtet i Stortinget før påsken 2020, den vil jeg gjerne at aldri kommer tilbake. Da måtte vi holde meteren og jeg endte på helt bakerste benk for å sikre nok avstand.

AVSTAND: Bård Hoksrud på bakerste rad i Stortingssalen for å holde nok avstand påsken 2020. Foto: Privat

– Påsken er tid for krim. Har du selv blitt utsatt for noe kriminelt?

– Natta jeg gikk av som statssekretær for Ketil Solvik-Olsen lå flyttelasset mitt i bilen og det ble stjålet en del forskjellige ting som jeg hadde hatt på kontoret. Blant annet ble en modellbil jeg hadde fått av Ketil. Den var jo mest spesiell, så det var utrolig irriterende og trist, forteller Hoksrud.

ACTION?: Bård Hoksrud på trygg avstand mens Drangedal Røde Kors viser typiske påskeskader. Foto: Skjermdump Telemark Røde Kors

Hoksrud forteller at han aldri har opplevd noe spesielt dramatikk i påsken.



Det nærmeste han har kommet dramatikk er å bli vist demonstrasjon av typisk påskeskade av Drangedal Røde Kors, påsken i fjor.

– Det var jo litt action.