Så syk må du være for å bli hjemme

Høsten er tiden for forkjølelse, og sesongen for tett nese, hoste og vond hals er i full gang.

Du har kanskje lagt merke til flere tomme kontorpulter og sjefer som snakker om bemanningskrise. Men hvor syk må man egentlig være for å bli hjemme fra jobb?

Ekspertene er tydelige på hvilke råd du bør følge

Enkle råd



Are Berg, avdelingsdirektør for vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI), forteller at rådene er enkle, men at man i praksis må bruke skjønn.

– Rådet er enkelt; Hvis du er forkjølet, altså har sår hals, tett nese, hoste og føler deg syk, bør du være hjemme.

Likevel mener han at ikke alle med en lett forkjølelse må droppe jobben.

– Ikke alle kan ha hjemmekontor, det ville skapt store problemer. Men tydelig redusert allmenntilstand er god nok grunn.

Berg er tydelig på at man i tvilstilfeller skal tenke seg om, og finne en balanse for å holde smittenivået nede.

Hvem bør ta vaksinene?

– Det er vanskelig å skille mellom de ulike virusene. Men rådene er uavhengige, og testing er ikke noe vi anbefaler.

Berg forteller at vi er smittsomme allerede før vi får tydelige symptomer, men at man selv må vurdere når det er på tide å holde seg hjemme.

Likevel legger han til at det også hjelper å holde avstand og trekke seg unna folk.

FHI oppfordrer nå flere til å ta vaksine mot influensa og korona fordi antallet som gjør det, har gått ned.

Berg opplyser at anbefalingen er at de på 65 år eller eldre, og de yngre med underliggende sykdommer, bør ta begge vaksinene.

– Hvis man har nedsatt allmenntilstand, bør man vente noen dager med å vaksinere seg, men er man bare lett forkjølet går det fint å ta den med en gang.

SMITTE: Are Berg i FHI forteller at man er smittsom både før og imens man er forkjølet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Berg meddeler at vi både i fjor og i år er litt dårligere til å vaksinere oss enn under pandemien. Han mener det kan få betydning for sykehusene at ikke alle følger rådene.

– Det er ventet at flere blir syke fremover.

– Lytte til kroppen

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, stiller seg bak Bergs råd og anbefaler at alle lytter til kroppen.

– Når du har hoste, slapphet eller feber, vil du normalt føle behov for å være hjemme. Da er det lurt å følge kroppens signaler, sier han.

Nakstad forteller at det vanligvis tar de fleste en uke å bli kvitt forkjølelsen.

DIREKTØR: Espen Rostrup Nakstad er direktør i FHI, og forteller at det er mye forkjølelse om dagen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– De fleste vil kunne være på jobb uten smittefare når de føler seg friske og i god form, sier han.

Fortsatt en del korona

Nakstad bekrefter at det er mye forkjølelse i samfunnet nå.

– I tillegg ser det ut til at det er en del covid-19, men nesten ingen influensatilfeller foreløpig.

Han understreker at influensasesongen normalt kommer først i januar. Virusene skaper imidlertid ikke store problemer for helsevesenet.

– Det ser fortsatt ut som antallet innleggelser på sykehus er normalt for årstiden. Det er foreløpig ingen kraftig vekst i covid-innleggelser, sier Nakstad.

Han forteller at mellom 200–300 pasienter på sykehus får påvist covid-19 hver uke. Men kun en tredel av disse legges inn på grunn av covid-19.

– Koronaviruset utgjør dermed en mindre belastning på helsevesenet nå, sier Nakstad.