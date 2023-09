Så store er egentlig forskjellene i Oslo

ULIKHETENES BY: Det blir Oslo ofte kalt. TV 2 har hentet inn tall som forklarer karakteristikken. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Over en halv million kroner skiller inntektene mellom Oslos fattigste og rikeste område. Her er syv grafer som viser ulikhetene.

Politikerne snakker ofte om at forskjellene mellom folk skal være små.

Men fasiten er en ganske annen.

I hovedstaden finner man de største sosiale ulikhetene.

Her bor de aller fattigste og de aller rikeste i Norge.

– Oslo er den eneste byen i Norge som ser sånn ut, og sånn sett ligner mer på andre internasjonale steder, forklarer ulikhetsforsker ved NOVA på OsloMet, Jørn Ljunggren.

Basert på tall fra SSB og Oslo kommune har TV 2 utformet flere grafer som viser forskjellene.

Slik regner man fattigdom Lavinntekt er én av flere måter å beregne fattigdom på. SSB benytter seg som oftest av EU sin 60 prosent-skala, som tilsier at en person har lavinntekt hvis inntekten tilsvarer 60 prosent eller mindre av medianinntekten i befolkningen. De med vedvarende lavinntekt har ligget under denne skalaen i tre sammenhengende år. Kilde: SSB.

Her er én av fem fattige

I 2021 levde nesten 90.000 personer i Oslo med vedvarende lavinntekt, nesten 14 prosent av hovedstadens befolkning.

Et stort flertall av dem bor øst i byen.

I bydel Stovner har 21 prosent av innbyggerne vedvarende lavinntekt, mot 7 prosent i bydel Vestre Aker.



Dette er SSBs ferskeste tall, da status for 2022 publiseres på tampen av året.



Antall uføre øker

I første halvår av 2023 fikk over 31.000 personer i Oslo utbetalt uføretrygd, ifølge NAV. Det er en økning på 2 prosent fra året før.

Selv om Oslo er det fylket med lavest andel uføre, har fire bydeler i Oslo en høyere uføreandel enn landsgjennomsnittet.

I Grorud er for eksempel 12 prosent av befolkningen ufør.



Over en halv million skiller topp og bunn

Den laveste inntekten finner man i den delen av Oslo som kalles Sentrum. Der lå medianinntekten på 468.000 kr i året i 2021.

Sentrum har ikke bydelsstatus, men er likevel en del av SSBs statistikk.

I Oslos rikeste område, bydel Vestre Aker, var medianinntekten 1.035.000 kr. Det tilsvarer en forskjell på 567.000 kr, altså over en halv million kroner i året.

I 2015 tok et rødgrønt byråd over makten i Oslo. Siden den gang har gapet mellom høyeste og laveste inntekt økt jevnt og trutt.

For åtte år siden var differansen mellom det fattigste og rikeste området 488.000 kr.

Påvirker barn og unge i stor grad

Sammen med flere forskere har Ljunggren sett på hvordan disse sosialøkonomiske forskjellene påvirker barn og unge.

I NOVAs rapport «Ung i Oslo 2023» har tusenvis av oslobarn svart på alt fra hvor ofte de har med matpakke og sover godt, til hvor lyst de ser på egen fremtid.

Ljunggren er ikke i tvil; de geografiske skillelinjene er tydelige i nesten alle sammenhenger.

– Det er et klart systematisk skille mellom de som har arbeiderklasseforeldre og middelklasseforeldre. Nesten alle fordelinger av goder og byrder følger det samme mønsteret.

Dette påvirker barn og unge i veldig, veldig stor grad og på svært mange områder av livet, forteller han.

– Det er ikke sånn at hvis foreldrene har ulik inntekt, så fikser velferdsstaten resten, sier Ljunggren.

Tusenvis trenger hjelp fra det offentlige

I Oslo er det mange som av ulike grunner trenger hjelp til livets opphold gjennom ytelser og stønader.

I 2022 var det 20.500 personer som mottok sosialhjelp. Året før var det tusen færre.

Tall fra SSB for 2021 viser at også her er forskjellene på behovet stort fra bydel til bydel.

Over én av tre har lav utdanning



Oslo kommunes egne Levekårsindikator viser at hele 36 prosent av innbyggerne mellom 30-59 år i Stovner bydel er lavt utdannet.

I motsatt ende av skalaen ligger Vestre Aker med en prosentandel på 8,8.

Tydelige konsekvenser for helse

Senest forrige uke presenterte Kreftforeningen tall som viser at forekomsten av lungekreft blant menn i Grorud er tre ganger høyere enn blant menn i bydel Vestre Aker.

Steinar Krokstad forsker på sosial ulikhet i helse ved NTNU. Han sier det er en klokkeklar sammenheng mellom økonomi og helse i Norge.

– Forventet levealder er avhengig av husholdningsinntekt. Yrkesstatus og inntekt påvirker helsa i mye større grad enn det vi liker å tro, sier Krokstad til TV 2.

Mens de økonomiske forskjellene øker i Norge, øker også helseforskjellene.

– Det er fult mulig å gjøre noe med det, men man må rett og slett bedre levekårene til de fattigste. Vi vet at det å omfordele bedre og heve de på bunnen, vil bedre helsen i befolkningen, sier han.

Slik svarer Ap

Arbeiderpartiets ordførerkandidat og nå næringsbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen, erkjenner at forskjellene mellom folk i Oslo er for store.

– Jeg håper vi kan få en by hvor folk og spesielt barn ikke trenger å vokse opp i fattigdom. Det er mye vi kan gjøre i Oslo kommune, men vi trenger drahjelp fra staten. Vi trenger at minsteytelsene øker og at staten hjelper oss med å få folk i arbeid, sier Hansen til TV 2.