Så sterkt er det nye DNA-funnet

NYE FUNN: Både aktoratet og forsvarerne var enige om at det var hensiktsmessig å undersøke det de mener er et håndavtrykk på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Disse resultatene legges nå frem i retten. Foto: Politiet

I Haugaland og Sunnhordland tingrett ble Johny Vassbakk (53) dømt for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han nekter straffskyld og har anket saken.

Det sterkeste beviset mot Vassbakk er et DNA-treff på strømpebuksen til Birgitte Tengs. Forsvarerne mener man ikke kan slå fast at Vassbakks DNA havnet der i forbindelse med en drapshandling, men peker på mulig oversmitte.

I dag fikk retten vite hva som ligger i de nye DNA-funnene.

TRE RAPPORTER: Arnoud Kal ved NFI har arbeidet med DNA-funn i Birgitte Tengs-saken i tre omganger. Han oppdaget blant annet mutasjonen i Vassbakks DNA som utelukker andre i samme farslinje. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Resultatene av prøve nummer 55 viser at utfallet er mye mer sannsynlig dersom profilen stammer fra tiltalte, enn om det er en annen ubeslektet mann, sier Arnoud Kal, professor ved Netherlands Forensic Institute (NFI) til lagmannsretten.



Åtte av ni prøver holdt ikke mål

Han gjør rede for helt ferske undersøkelser av 65 prøver som er gjort av et område på Birgitte Tengs. Dette resulterte i at ni av prøvene ble analysert for mannlig DNA, også kalt en Y-profil.

Men, etter en gjennomgang med de andre sakkyndige i saken, er det blitt enighet om at åtte av disse ikke har vitenskapelig eller bevismessig verdi.

– Det ikke mulig å kalkulere sannsynligheten for disse funnene gitt aktoratets hypotese. På samme måte er det ikke mulig med forsvarets hypotese, sier eksperten.

GRUNDIGE UNDERSØKELSER: Arnoud Kal og NFI gikk gjennom totalt 65 prøver fra 62 nye utklipp fra strømpebuksen. Kun ni av disse ble analysert for mannlig DNA. Foto: Kristian Myhre / TV 2

I prøve nummer 55 derimot, mener NFI det er svært sannsynlig at funnet stammer fra Vassbakk.

Kal understreker at dette er de kommet fram til gjennom søk i databasen med profiler fra hele verden. Det var ingen match blant 103.280 profiler.

Forsvarerne: – Angrer på ingen måte

Vassbakks forsvarer, Stian Kristensen, er opptatt av at det også er funnet DNA fra andre menn i de nye prøvene.

– Vi angrer på ingen måte på undersøkelsene som har vært gjort, sier Kristensen.



Det var forsvarerteamet, som i tiden før saken kom opp for retten, tok til orde for å gjøre nye undersøkelser, og understreker at dette var Vassbakks eget ønske.

– Vi har en klient som har sagt «jeg ønsker alle muligheter gjort, jeg har ikke drept Birgitte», og da hadde han en tanke og håp om å finne DNA fra gjerningsmannen.

ANNET MANNLIG DNA: Forsvarerne er tydelige på at de vil problematisere funnene av DNA fra andre menn i de nye DNA-undersøkelsene. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

I tillegg trekker han fram sporene av andre mannlige profiler.

– Så registrerer vi at det er funnet mannlig DNA fra mellom to og fire andre personer i det aktuelle området, sier forsvareren.

Står hovedsakelig likt

Både forsvarerne og aktoratet har vært tydelige på at saken hovedsakelig står slik den gjorde i tingretten, før de nye funnene.

– Det viktige her er å si at hovedbeviset vårt fortsatt er A-12-F som er funnet på trusedelen av strømpebuksen, sier statsadvokat Thale Thomseth.

A-12-F, eller det opprinnelige DNA-treffet, ble sikret tilbake i 1996.

STYRKER SAKEN: Aktor Thale Thomseth mener saken er styrket etter nye funn, men understreker at A-12-F fremdeles er hovedbeviset. Foto: Kristian Myhre / TV

– De nye prøvene er tatt nå i sommer, men etter vår oppfatning styrker dette funnene i vår sak, sier Thomseth.

Statsadvokaten trekker fram at man ser spor av Tengs og kun én annen profil, og den stemmer overens med Vassbakk. I retten ble det vist fram en prøve hvor det er visuelt synlig blod på strømpebuksen som også passer overens med blod på låret til offeret.

– Det er en prøve de sakkyndige sier vi kan beregne sannsynligheten av, og det gjør at vi tenker den har noe bevismessig vekt, sier Thomseth.

Maner til varsomhet

Mens NFIs Arnoud Kal satt i vitneboksen tok også en annen ekspert, Peter Gill, ordet. Gill manet til varsomhet rundt bruken av begrepet «match», og styrken til de nye funnene.



– Det kan forveksles med identitet, men det er ikke det vi prøver å si. Bedre ord ville være forenlighet eller sammenfall, sier Gill og utdyper:

BER RETTEN VÆRE FORSIKTIGE: Professor Peter Gill maner til forsiktighet rundt de nye DNA-treffene, og sier man kan risikere å forveksle markørene som stemmer overens med Vassbakks profil med identifisering av Vassbakk. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Grunnen til at jeg vil understreke dette er at vi må være forsiktige med å unngå å gå i en bekreftelsesfelle, sier Gill.

Lagrer DNA for fremtidige undersøkelser

Kal har skrevet tre rapporter om DNA-funn i saken. Han undersøkte DNA-treffet NFI fant i 2019, som ledet til pågripelse av Vassbakk.

I 2021 undersøkte han flere områder på strømpebuksen, uten å få ytterligere DNA-treff.

Det er snakk om svært små mengder materiale. Kun ekstrakter med konsentrasjon over 0,001 nanogram per mikroliter med DNA blir brukt til Y-profilering. De fleste av de 65 prøvene var under denne mengden.

Kal sier at det er gjort såkalt RNA-ekstraksjon fra utklippene, som gjør det mulig å undersøke materialet videre i fremtiden.



Aktoratet og forsvaret er enige om at ekstraktene ikke skal sendes videre til et nytt laboratorium for nye analyser, men spares i håp om at bedre teknologi kan gi grundigere svar.