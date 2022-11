– Så nær finansiell voldtekt som du kommer

– Jeg vil si det er en slett prosess, men SAS vil nok klare å komme i stand, sier strategisk rådgiver Alexander Munch-Thore til TV 2.

Han reagerer spesielt på hedgefondet Apollo, som bidrar med ekstremt dyre lån til det kriserammede flyselskapet.

– I tråd med slik de alltid opererer så er dette så nær opp til finansiell voldtekt som du kommer, sier Munch-Thore under et intervju på TV 2 Nyheter onsdag.

Se deler av intervjuet her:

Munch-Thore understreker at Apollo er blant de dyktigste hedgefondene, og opptrer deretter ved å ta seg svært godt betalt.

– Restruktureringen av Norwegian kostet 384 millioner kroner. For SAS vil det koste 300 millioner dollar, ni eller ti ganger så mye, poengterer Munch-Thore.

SAS måtte søke om konkursbeskyttelse i USA etter pilotstreiken i sommer. Konkursbeskyttelse omtales også som en « kapittel 11-prosess » og innebærer at selskapet er beskyttet mot konkurs mens det forhandles om en refinansiering av gjelden.

SAS svarer

Kommunikasjonssjef Tonje Sunde i SAS svarer at luftfarten har vært gjennom en svært krevende pandemi, som har truffet flyselskap over hele verden svært hardt.

– Karakterisering av denne typen prosesser må baseres på innsikt i det enkelte selskap. SAS er fast bestemt på å lykkes med en krevende omstilling, og tar for øvrig avstand fra den typen retorikk som vi her ser.

Hun sier også:

– Når vi nå er på vei opp i luften igjen, så har hvert selskap sine ulike utfordringer og behov. SAS er et internasjonalt selskap og vi har valgt vår prosess ut fra det vi mener samlet er det beste for SAS og våre kunder. Eksempelvis gjør Chapter 11-prosessen at den daglige driften kan gå som normalt.

Onsdag la SAS frem sine tall for siste regnskapsår, som viste et underskudd før skatt på 7,8 milliarder svenske kroner.

Pandemi reddet Norwegian

Alex Munch-Thore var en av to strategiske rådgivere som bistod Norwegian da selskapet gikk gjennom sin egen konkursprosess.

Norwegian slet tungt da pandemien traff og ironisk nok var det nettopp koronakrisen som bidro til å berge selskapet. Det kommer frem i boken «Turbulens» av DN-journalisten Jacob Trumpy og hans tidligere kollega Bernt Gran.

– Jeg er ganske sikker på at hadde det ikke vært for pandemien, hadde ikke Norwegian overlevd, sier Bengt Neteland til TV 2. Han var i likhet med Munch-Thore strategisk rådgiver for Norwegian under redningsaksjonen.

Neteland peker på at staten stilte opp med statlige «koronamilliarder» da Norwegian-kassen var tom.

Neteland og Munch-Thore er viktige kilder i boken «Turbulens» . Onsdag kom de til hjembyen Bergen for å fortelle historien om konkursdramaet sammen med forfatter Jacob Trumpy.

Ikke i tvil

Finansmann Munch-Thore var aldri i tvil om at Norwegian skulle klare seg. Sammen med Bengt Neteland sto finansherrene fra Bergen midt i konkursdramaet.

– Jeg var helt sikker på at det skulle gå bra med Norwegian. Det var nødvendig for Norge at vi hadde sterke flyselskap. Utfordringen var at man hadde inngått for stor flyordre og pådratt gjeld med for lav og lite effektiv drift, sier Munch-Thore.

Han også peker på koronapandemien som en del av redningen til selskapet.

– Var det hell i uhell?

– Ja, det kan du si.

TV 2 har vært i kontakt med Norwegian, som ikke kommenterer bokens innhold, men skriver følgende i en epost:

– Kommentarene om SAS sin prosess får stå for Munch-Thores egen regning. Vi ønsker SAS alt godt i det vi vet er en svært krevende tid for dem, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.