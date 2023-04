Så mykje dyrare blir sommarferien i år

Nordmenns reiselyst ser ikkje ut til å la seg dempe av dei høge prisane. Ekspertar meiner det ikkje er for seint å planlegge ein rimelegare ferie.

Sommarferien nærmar seg med stormskritt.

Undersøkingar viser at nordmenn aldri før har planlagt å bruke så mykje pengar på sommarferien som i år, trass rentehopp og dyrtid.

Er du blant dei som ventar spent på om prisane skal gå ned før du bestiller, så har ekspertane dårleg nytt til deg.

– Rimelege flybillettar får du ikkje no. Sånn er det berre, seier Torild Moland, redaktør i Vagabond Reiselyst.

Les ekspertane sine beste tips til korleis du kan gjere sommarferien billigare lenger nede i saka.

TIPS: Torild Moland er redaktør i Vagabond Reiselyst. Ho meiner det ikkje er for seint å planlegge ein rimelegare ferie, sjølv om han utan tvil blir dyrare enn i fjor. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dyrare enn i fjor

Det er ingen tvil om at flyprisane vil bli høgare jo nærmare sommaren ein kjem, i følgje flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs.

– Det er i stor grad tilbod og etterspurnad som styrer prisane, men i juni, juli og august må du nok rekne med å betale meir enn det du betalte i fjor.

ENDRA VANER: Undersøkingar viser at nordmenn har endra bestillingsvanene sine. Der ein før bestilte i god tid i forvegen, ventar stadig fleire enno lenger før dei bestiller ferien sin. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Han seier at på årsbasis har flyprisane gått opp med 10-12 prosent i 2023.

– Dei tala er for heile året. Auken vil nok vere enno høgare når det gjeld dei heitaste sommarmånadane, seier Elnæs.

ETTERSPURNADEN RÅR: Flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs seier det i hovudsak er etterspurnaden som bestemmer flyprisane, men at selskapa også har fått høgare utgifter dei må dekke inn. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ein perfekt storm

Elnæs seier det er mange årsaker til at prisane på flybillettane har stige til vêrs.

For det første slit flyselskapa enno med etterslep etter å ha gått gjennom si største krise nokon gong, nemleg pandemien.

Selskapa har ikkje kome seg opp på same kapasitet som dei hadde før pandemien, dei har større gjeld og meir i underskot.

VANSKELEGE TIDER: Passasjertalet til SAS auka med 33 prosent frå februar til mars i år. Samstundes raser selskapet på børsen, etter søndagens melding om at SAS søker konkursbeskyttelse i USA. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

For det andre blir også flyselskapa råka av inflasjon og prisvekst, høge drivstoffprisar som følge av krigen i Europa og at den norske krona er på lågmål i forhold til utanlands valuta.

I tillegg har lønsutgiftene gått opp etter flystreiken i fjor.

– Er det rett og slett ein perfekt storm?

– Det er nettopp det det er, seier Elnæs.

UKJENDE PERLER: Dersom du reiser til dei mest populære feriestadane, må du rekne med å betale meir for både reise og opphald, enn om du finn dei meir ukjende perlene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Så dyrt blir det

– Ein gjennomsnittleg familie må nok rekne med at sommarferien blir minst 20 prosent dyrare i år, dersom ein reiser til eit euro-land, seier Torild Moland.

Ho refererer mellom anna til at krona er svak, og at euro-landa generelt har hatt litt høgare inflasjon enn Norge.

Det gjer at ein må rekne med å betale meir for restaurantbesøk, overnatting og for ferieaktivitetar.

POPULÆRT: Hellas er eitt av dei meir populære ferielanda i år, i følge fleire reiseoperatørar. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det ser ut til å gjelde uansett om ein bestiller pakkereise eller direkte hos kjedene.

– Alle våre leverandørar har hatt kostnadsauke. Det, i tillegg til at etterspurnaden er høg, gjer at feriekostnadane går opp, seier Mari-Anne Zachrisson, sjef for Ving Norge.

Likevel ser det ikkje ut til at prisane skremmer vekk kundane.

– Salet held fram i høgt tempo.

REISELYST: Nordmenn ser ut til å ha stor reiselyst mot sommaren, trass dyrtid, låg kronekurs og inflasjon. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ikkje for seint

Har du enno ikkje bestilt ferien din, understreker både Moland og Zachrisson at det ikkje er for seint å lande ein litt rimelegare ferie, om du er villig til å tenke alternativt.

Her får du ekspertane sine beste råd.

1) Hald deg i Norge

Moland sitt første tips er rett og slett å halde seg i Norge.

– Det er nok gunstig med norgesferie i år. Det er litt kva ein gjer det til, men det går an å få ein rimelig ferie i Norge.

NORGESFERIE: Moland trur Norge vil bli eit populært feiremål også for nordmenn i år. – Eg trur mange har fått augene opp for kor fint det er å feriere i Norge, seier Moland. Foto: Frode Sunde / TV 2

2) Tenk alternativt

Dersom ein ønskjer å reise ut av landet, er det mange måtar ein kan gjere det rimelegare på.

For det første kan ein unngå dei dyraste destinasjonane som Hellas, Spania og Italia, og heller legge turen til mindre tradisjonelle feriestader.

– Albania, Nord-Makedonia og Romania er billige solland. Eller kva med ein riviera-ferie i Nord-Europa? Då kan Baltikum og Polen vere gode alternativ, som du også kan nå med bil, seier Moland.

BILFERIE: Ein kan kome langt med bilen, dersom ein synest flybillettane blir for dyre. Foto: Magasinet Reiselyst

3) Ikkje lås deg til nære destinasjonar

Molands tredje tips er å sjå utover flyprisane, og også tenke over kva ein brukar på å opphalde seg i landa ein reiser til.

Sjølv om det er dyrare å fly til dømes til land i Asia, er det langt billegare å leve der.

– Ein barnefamilie på fire brukar gjerne mindre på to veker i Thailand, Kambodsja eller Nepal, enn dei ville brukt på Mallorca.

4) Følg med på kampanjar

Bransjen opererer med dynamiske prisar som avhenger mykje av etterspurnad. Det kan dermed vere mykje å spare på å vere fleksibel på reisetidspunkt og destinasjon.

I tillegg har dei ulike operatørane ofte kampanjar som kan vere verd å følgje med på. Desse kampanjane vil også komme fram mot sommaren, seier Ving-sjefen.

– Viss ein melder seg på nyheitsbreva til aktørane får ein tilsendt kampanjane rett i innboksen. Her kan det vere tusenlappar å spare, seier Zachrisson.

DYRT: Ein familie på fire kan fort komme over 20.000 kroner for flybillettar til populære feriestader i sommar. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

5) Fly direkte

I fjor fekk mange øydelagd ferien sin som følge av flystreik.

Sjølv om det kan vere mindre fare for det i år, meiner flyanlytikar Elnæs at det kan vere lurt å bestille direktefly, sjølv om melkeruta kanskje er nokre hundrelappar billegare.

– Det kan vere moglegheiter for streik nede i Europa. Då blir store flyplassar ofte ramma. Dersom ein bestiller direktefly, minskar ein sjansen for å bli sittande streikefast, seier Elnæs.