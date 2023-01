Så mye steg kongens bil i pris over natten

Er du på jakt etter ny bil, men fikk ikke kjøpt før nyttår? Det kan fort svi for lommeboken. Særlig om du vil ha lik bil som kongen.

Det er tidlig januar, og snøen laver ned over lokalene til Bilia Skøyen i Oslo. Hverdagen er tilbake for bilbransjen, etter en svært hektisk avslutning av året 2022.

Men det har skjedd litt over natten inne i butikken til BMW.

– Her har vi populære iX1. Den kostet 479.900 helt frem til 31.desember, sier kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge, Marius Tegneby til TV 2.

– Fra 1. januar er prisen 506.500, sier Tegneby og legger til:

– Det påslaget på rundt 26.000 kroner skyldes i all hovedsak den økte vektavgiften, legger Tegneby til.

ØKTE BILPRISER: Kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge vier TV 2 rundt i butikklokalet på Skøyen i Oslo. Det er ingen tvil om at prisene har økt over nyttårsnatten Foto: Sverre Saabye / TV 2

Økte priser

Joda, det har vært varslet lenge at bilprisene skal betydelig opp i 2023. Men nå har det altså skjedd for alvor. I følge Tegneby har prisene steget mer en mange nok er klar over.

I tillegg til den varslede såkalte vektavgiften og innførsel av moms på elbiler over 500.000, har verdensøkonomien også innhentet bilbransjen.

– Prisstigningen er et resultat av økte produksjonskostnader, økte råvarepriser, og ikke minst kostnad på logistikk rundt om i verden, sier Tegneby.

Hamstret biler i 2022

Den varslede prisøkningen gjorde at nordmenn nærmest hamstret biler i 2022. I hele desember, helt frem til nyttårsaften, jobbet hele bilbransjen på spreng for å få registrert flest mulig biler.

Frem til 31. desember i år har det vært momsfritak på el-biler i Norge. Fra 1.januar ble det innført moms på beløpet som er høyere enn 500.000 på alle el-biler, i tillegg til en vektavgift.

– Så hva da med de som ikke rakk å kjøpe ny bil før nyttår?

– Det vil alltid være kunder som faller på feil side av streken. Mange var nok forberedt på at bilene ville komme i 2023, det de nok ikke var forberedt på var hele bildet med den nye vektavgiften og hvordan ny moms slo inn. Den ekstra regningen havner jo til syvende og sist hos kjøper, sier Tegneby til TV 2.

ØKTE: BMW iX1 steg 26.000 kroner i pris 1. januar i år samelignet med 31. desember i fjor Foto: Sverre Saabye / TV 2

Og den regningen vil svi for mange. Eksempler på prisøkning på noen av bilene til BMW er:

BMW iX xDrive 40: Grunnpris 2022: 672.900. Grunnpris 2023 713.900.

Opp 41.000 kroner over natten.

BMW iX3: Grunnpris 2022: 597.400. Grunnpris 2023: 653.300

Opp 55.900 kroner over natten.

BMW i4 M50: Grunnpris 2022: 589.900. Grunnpris 2023: 647.800

Opp 57.900 kroner over natten.

– Mange hadde nok forventet en høyere pris, men kanskje ikke på det nivået som det viste seg å øke, sier Tegneby til TV 2.

Kongens bil økte mest

Det er de dyreste bilene med mest utstyr som har den største prisøkningen. Dersom du har lyst på lik bil som kong Harald, en BMW i7, så må du innfinne deg med å bla opp flere hundre ekstra tusenlapper nå, sammenlignet med 31. desember i fjor.

KONGENS BIL ØKTE MEST: Elektriske BMW i7 hadde høyest prisoppgang hos den tyske bilprodusenten. Etter at kongefamilien sikret seg sin bil i slutten av 2022, steg prisen over natten med over 300.000 fra 1. jaunar i år. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Nå har den bilen en nybilpris på 1.384.000. Og med alt ekstrautstyr så fikk denne bilen et påslag på 300.000 kroner over natten, og det skyldes i stor grad moms effekten, forklarer Tegneby.

– Hvordan tar kundene at det har økt så mye?

– De fleste tar det med fatning, men jeg har stort forståelse for de som har først ventet lenge på bil og får en ekstraregning enn det som var forventet, sier Tegneby til TV 2

– Så det er noen som er sinte?

– Vel, la oss si at vi nok ikke lykkes i å gjøre alle kunder fornøyde.