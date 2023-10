Så mye penger kommer vi til å bruke på julehandelen: – Ekstra viktig i år

Julen nærmer seg med stormskritt og flere og flere nordmenn tar seg av julegavehandelen i november.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) anslår at nordmenn vil bruke over 130 milliarder kroner i november og desember, i forbindelse med årets julehandel.

Det er en økning på 1,4 prosent mot i fjor.

Vil likevel bli færre julegaver

Bare i desember vil hver enkelt nordmann bruke i gjennomsnitt 12.200 kroner på mat, drikke og julegaver.

I kroner er dette en økning fra i fjor, men det skyldes hovedsakelig prisøkningen, ifølge Linda Vist, bransjedirektør for handel i NHO.



BRANSJEDIREKTØR: Linda Vist i Næringslivets Hovedorganisasjon. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Norske forbrukere kjenner renteøkninger og inflasjon på kroppen, og vi har i lang tid sett at de må prioritere hardere. Dette vil gi utslag også på årets julehandel, sier Vist.

De forventer altså at folk vil handle mindre, til tross for at de kommer til å bruke mer penger.

Venter større trykk under Black Week

Vist forteller at forbrukerne nå i større grad benytter seg av salg og tilbud i forbindelse med Black Week i november.

– November spiser stadig andeler av den totale julehandelen og nærmer seg desember i størrelse, sier Vist.

– Dette drives primært av netthandel, samt av Black Friday som har blitt utvidet til Black Week og for enkelte: Black Month.



BLACK FRIDAY: Stadig flere benytter seg av tilbudene i november måned, i forbindelse med Black Week og Black Friday. Foto: Anna Walderhaug / TV 2

Ifølge NHO vil november utgjøre 48,2 prosent av julehandelen, mot 47,9 prosent i fjor.

– Forbrukerne vil nok begynne julehandelen tidlig for å kunne planlegge godt, og samtidig sikre seg gode tilbud. Derfor vil Black Week være ekstra viktig i år, forteller Vist.

Lett å la seg rive med

Det er lett å la seg rive med når det er salg, spesielt når det er juletider.

Men forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun, advarer mot å gå på en økonomisk smell.

– Bruk tiden nå på å planlegge hvor mye du skal bruke på julegaver. Lag en liste og bestem deg for hva du skal ha. Da er det mindre sannsynlighet for å svi av de ekstra kronene på varer du egentlig ikke trenger, sier hun.



I tillegg mener hun at alle bør sjekke nettsidene som sammenligner priser. På den måten kan du finne ut av om tilbudet faktisk er et godt tilbud.

FORBRUKERØKONOM: Derya Incedursun i Nordea. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Mange butikker setter opp prisene i forkant av november for at det skal se ut som et godt tilbud. Derfor bør man legge inn litt ekstra innsats for å finne ut om det faktisk er billigere, sier Incedursun.



Hun legger også til at det burde være større aksept for å være kreativ med julegavene i år, når flere sliter økonomisk.

– Hos oss har vi bestemt at de voksne ikke kjøper gaver til hverandre. Vi koser oss med en god julemiddag, og det er mer enn bra nok.



Hun mener også at det er både bedre for lommeboka og miljøet å handle brukt.

– Som forbruker har man også gode rettigheter på bruktmarkedet. Man kan finne mange fine julegaver på Finn, sier hun.



– Men det verste du kan gjøre et å handle julegaver på kreditt. Da risikerer du å betale dyre summer senere.