Så mye mer vil boliglånet koste deg: – Slår til for fullt midt i julestria

JULAFTEN: Den fulle effekten av rentehevingene vil trolig merkes for fullt rundt julaften, spår forbrukerøkonom. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Torsdag hevet Norges bank styringsrenten fra 2,25 prosent til 2,5 prosent.

Dette er den kraftigste renteoppgangen vi har vært vitne til i moderne tid.

Men hva har det egentlig å si for deg som har et boliglån?

Forbrukerøkonomene har sett på hvor mye dyrere boliglånet blir for en husholdning med gjeld på to, fire og seks millioner.

Og som at økte kostander ikke var nok.

– Rentehevingen slår til for fullt midt i julestria, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske bank.

Varsler endring

Dersom bankene følger etter Norges bank og varsler heving neste uke, tar det seks uker før boliglånsrentene øker.

– Fra og med cirka julaften må norske husholdninger tilpasse seg en ny økonomisk hverdag, med full effekt av renteøkningene, sier Olsen.

VIL MERKES: Thea Olsen, forbrukerøkonom Danske bank, tror langt flere vil merke rentehevingene fremover. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Siden september i fjor har renten økt med 2,5 prosentpoeng. Det er den kraftigste renteoppgangen siden 1998, ifølge forbrukerøkonomen.

– Økningen har vært kraftig og rask, men økningen har ikke skjedd «over natten». Det betyr at mange trolig ikke har merket de økte rentekostnadene ordentlig enda. Dét blir det derimot en endring på nå, sier forbrukerøkonomen.

Så mye dyrere blir det

Olsen har tatt utgangspunkt i en husholdning med gjeld på fire millioner kroner, og regnet ut hvor mye dyrere boliglånet blir.

– Har en husholdning gjeld på fire millioner kroner vil de fra og med jul måtte håndtere økte kostnader tilknyttet lånet på cirka 5500 kroner i måneden, sier hun.

JULAFTEN: Rentehevingen slår inn for fullt rundt julaften, ifølge forbrukerøkonomene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto: Ørn E. Borgen

Forutsetningen for regnestykket er en total renteøkning på 2,5 prosentpoeng, en nedbetalingstid på 30 år og at husholdningen har et annuitetslån.

– Det betyr at du fra jul vil ha rundt 5500 kroner mindre å rutte med sammenliknet med september i fjor, sier Olsen.

Det utgjør en årlig kostnad på 66 000 kroner, før skattefradrag.

– Dette kan bli tøft for mange, men de fleste er rustet til å klare dette. For å håndtere dette må forbruket ned, og det kan bety kraftig kutt i luksusvaner og luksusvarer, sier hun.

Særlig vil renteøkningene kjennes for dem med lav inntekt eller store lån.

Dette kan bli rentetoppen

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand har regnet seg frem til hvor mye dyrere det blir for personer med lån på to eller seks millioner kroner.

UTGANGSPUNKTET: Cecilie Tvetenstrand i Storebrand har også tatt utgangspunkt i en total renteøkning på 2,5 prosentpoeng, en nedbetalingstid på 30 år og at husholdningen har et annuitetslån. Foto: Frode Sunde / TV 2

En husholdning med et lån på to millioner kroner må belage seg på en ekstrautgift på 2700 kroner i måneden før skatt. Årlig utgjør dette 32 400 kroner.

For husholdninger med lån på seks millioner kroner blir den økte kostnaden 8000 kroner i måneden og 96 000 kroner i året.

Regnestykket tar utgangspunkt i dagens styringsrente, noe som betyr at kostandene kan bli enda høyere i månedene som kommer.

Norges bank spår at renten skal settes ytterligere opp i desember.

– Norges Bank varsler, ikke overraskende, at renta mest sannsynlig skal videre opp. Vi tror styringsrenten vil nå en topp på 3,25 prosent i løpet av vinteren, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB markets.

– Tenk deg om før julehandelen

For å håndtere rentehevingene, mener Thea Olsen i Danske bank at det er viktig å ta grep så fort som mulig.

– Å få full oversikt over egen økonomi er essensielt nå – det er mitt viktigste råd i disse tider, sier hun.

Hun oppfordrer også til å være bevisst under julehandelen.

– Man bør tenke seg om før man går til innkjøp av årets julegaver. Det er viktig å legge opp en god plan for hvor mye du kan bruke. Det gjelder selvfølgelig hvert år, men litt ekstra i år, sier forbrukerøkonomen.

JULEGAVER: Thea Olssen oppfordrer folk til å tenke seg om en ekstra gang før man går til innkjøp av årets julegaver. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Dersom du er bekymret for de økte kostandene, finnes det flere måter man kan sikre seg noen ekstra tusenlapper i måneden.

– Det første du bør gjøre er å sjekke finansportalen for å se om det er noen banker som kan tilby deg en lavere rente på boliglånet enn det du allerede har. Det er stor variasjon i hva bankene tilbyr, også nå, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand.

Hun mener det lønner seg å ha is i magen, og vente på rentehevingsbrevet fra banken før du setter i gang med å bytte bank.

I tillegg kan det være lurt å utsette nedbetalingstiden.

– Lånet blir kanskje litt dyrere på sikt, men det kan spare deg for noen tusenlapper dersom det kniper. Du kan når som helst velge å oppjustere dette igjen, sier Tvetenstrand.

– Det dummeste du kan gjøre

Opplever du at økonomien ikke går rundt, anbefaler forbrukerøkonomen å ta kontakt med banken på et tidlig tidspunkt.

– De ønsker alltid å unngå at kundene havner i en kritisk situasjon. Du kan for eksempel spørre om avdragsfrihet, slik at du kanskje får mulighet til å opparbeide deg en liten bufferkonto.

Tvetenstrand advarer alle mot å dra kredittkortet i denne vanskelige tiden.

– Det er det dummeste du kan gjøre. Du opparbeider deg økonomiske utfordringer som vil slå tilbake i januar. Selv om det kan være fristende nå som juletiden nærmer seg, vil prisene fortsette å stige utover høsten, sier hun.