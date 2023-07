Så mye må du tåle fra naboen – og dette er faktisk ikke lov

HOPP OG SPRETT: Å hoppe på trampolinen er gøy for barna, men overdreven støy kan være slitsomt for naboer. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Du har kanskje irritert deg over nabobarna som bråker på trampolinen, eller en annen nabo som klipper plenen tidlig på morgenen. Det kan være vanskelig å vite hvor grensa går, og når det er innafor å si ifra.

TV 2 har snakket med advokat Kristin Sundby, som er ekspert på nabokonflikter.

En viktig faktor når det kommer til hvor mye man skal tåle, er hvordan man bor.

TETT PÅ: Hvis man bor i borettslag eller sameie, så må man tåle mer bråk, sier advokat Kristin Sundby. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Bor man i et borettslag eller sameie, bor man tettere på hverandre, og må dermed tåle mer. Her finnes det ofte vedtekter og regler, og da må man tåle støy innenfor de reglene, forteller Sundby til TV 2.

ADVOKAT: Kristin Sundby er ekspert på nabokonflikter. Foto: Osloadvokatene

Dersom man bor i et eneboligstrøk, kan man tåle mindre.

– Her må man bruke sunn fornuft, og forsøke dialog med naboen på et tidlig stadium.



Trampoline og barnelek

Når det gjelder trampolinebruk og barnelek, så må man både gi og ta, forteller Sundby.

– Barna må vise hensyn, men samtidig må man tåle litt. Det finnes ingen regulering i lovverket, men man bør ikke starte for tidlig i helgene, og heller ikke holde på sent på kvelden.



Hvor trampolinen er plassert, spiller også inn.

– Står den langt unna og det ikke er til sjenanse, kan man nødvendigvis ikke si ifra. Dersom den står rett ved soveromsvinduet ditt for eksempel, har man større grunn til å ta kontakt med naboen, sier Sundby til TV 2.



PLASSERING: Hvis man skaffer seg trampoline, bør man tenker over hvor man plasserer den med hensyn til naboene sine. Foto: bowdenimages

– De som skaffer seg trampoline bør tenke gjennom plasseringen, med minst mulig sjenanse for naboene rundt.



Advokaten anbefaler alle å ha god dialog med naboene sine. Om det er noe som oppfattes irriterende, så lønner det seg å si ifra tidlig.

– Man bør ikke gå og irritere seg i et år før man tar det opp. Og så er det ikke sikkert at de som eier trampolinen vet at det er irriterende. For de som kontakter advokat har det ofte gått lang tid, og det har gjerne eskalert.



Forfatter og journalist Olav Brekke Mathisen har skrevet boka «Den jævla naboen», om nettopp nabokonflikter. Han kommer også med råd angående trampoline-intriger,

FOTFATTER: Olav Brekke Mathisen har skrevet boka «Den jævla naboen», og har dermed god kontroll på hva nordmenn krangler med naboen sin om. Foto: Kagge Forlag

– Trampoliner kan fort oppfattes som forferdelig stygge, sånn rent estetisk sett. Samtidig er de superviktige arenaer for barna og helt gull for småbarnsforeldre.

Hvis man prøver å få en trampoline fjernet, vil man få fiender for livet, sier Brekke Mathisen.

– Hvis trampolinen knirker, bør du heller tilby deg å utbedre knirkingen. Eller kanskje du skal tilby å spleise på en trampoline som ser litt penere ut? Da går du fra å være «den kjipe» til å bli en raus nabo, sier Brekke Mathisen til TV 2.

Festbråk

På sommeren kan det friste å invitere venner og bekjente på en hyggelig sammenkomst på verandaen. I varmen kan man sitte ute til de sene nattetimer. Når kan man klage på festbråk fra naboen?

FEST: Mange ønsker å nyte en øl i sommervarmen. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– Det må være rom for å ha en fest og hyggelige sammenkomster, men det er lurt å sende ut nabovarsel først. Det er mange flinke på, og gjør man det, så er det nok høyere terskel for å klage også, sier Sundby.



Det kommer også an på hvor ofte dette skjer, om det er hver lørdag eller bare en gang i løpet av sommeren.

– Og så er det vanlig at man trekker innendørs etter et visst klokkeslett.



Forfatter Brekke Mathisen mener man generelt må tåle en god del støy, spesielt om man bor i en by, men det kommer an på hva slags støy som irriterer.

– Party-lyder er stort sett lyden av mennesker som har det gøy. Det synes jeg man skal tåle, selv om du kanskje ikke liker musikken eller dyrelydene de lager, sier Brekke Mathisen.

Gressklipping

Du har sikkert opplevd det. Du gjør deg klar til å nyte søndagen ute på verandaen, og så begynner naboen å klippe plenen.

Men det er faktisk ikke lov på søndager. Da kan man få bot.

– Det står i lov om helligdagsfred. Det gjelder også søndager. Så på en søndag kan man si ifra med loven i behold.

HVILEDAGEN HELLIG: Hvis plenen din skulle trengt seg en klipp, må du vente til søndagen er over. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Hvis man planlegger å klippe gresset, må det skje i løpet av de andre seks dagene i uken.

– Men man må fortsatt vise hensyn. Ikke for tidlig på lørdagene, men heller ikke for sent. Men søndag er altså mer hellig enn lørdagen.

Det er heller ikke lov å klippe gresset noen av de andre røddagene i året, bortsett fra 1. og 17. mai.

De vanligste sakene som kommer på advokatens bord handler om trær, sol og lysforhold.

– Sommeren i Norge er veldig kort, og da er det viktig å utnytte utearealene sine. Men så har naboen kanskje trær eller hekker som skygger for sola. De som kontakter oss har ofte retten på sin side, men har naboer som nekter å felle eller beskjære trærne.



Kreativiteten stiger med boligprisene

I arbeidet med boka « Den jævla naboen» oppdaget Brekke Mathisen og kollega Ronny Berg noe interessant.



– Vi så at intensiteten og kreativiteten steg i takt med boligprisene. Der det er dyrt, krangles det mer intenst, forteller Brekke Mathisen.



OSLO: Boligprisene i Oslo er høye. Kanskje krangles det mer her enn andre steder? Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han forklarer fenomenet med at de som bor i disse områdene gjerne er kapable folk med en stor verktøykasse.

– De er smarte og hardtarbeidende, og vant til å stå i konflikter. Men de styres av de samme følelsene som deg og meg, som er at noen har tatt seg til rette med det som er mitt eller ditt, forteller Brekke Mathisen til TV 2.



Han kommer med et godt råd til hvordan man kan pleie naboskapet.

– Vær en blanding av gammeldags nabokjerring og «California-Jesus». Be naboene over på vafler og økologisk vin, helst uten noen agenda. Har man klart å etablere tillit er lista lavere til at folk tar kontakt på en positiv måte, og i tillegg tar man mer hensyn til hverandre.