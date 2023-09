Så mye må du snuse for økt kreftrisiko

NYE FUNN: Ny studie viser en klar sammenheng mellom snusing og flere former for dødelig kreft. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Ny studie vise en klar sammenheng mellom bruk av snus og flere former for dødelig kreft. Forsker er særlig bekymret for én gruppe.

Risikoen for kreft i spiserøret er over tre ganger så høy, og risikoen for bukspyttkjertelkreft er dobbelt så høy hos snusere enn hos andre, viser en ny studie.

Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt har gått gjennom tidligere forskning for å se etter sammenhengen mellom snus og risikoen for kreft.

– Innholdsstoffene som er i snus, såkalte tobakksspesifikke nitrosaminer, er kreftfremkallende. Vi vet ikke om selve nikotinen er kreftfremkallende, men det vi vet er at om du får kreft, kan nikotin dytte kreften i en negativ retning.



Det sier lege og forsker Bendik Brinchmann til TV 2.

FORSKER PÅ SNUS: Bendik Brinchmann er lege og forsker på snus ved Statens arbeidsmiljøinstitutt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kvinner nærmest utelatt

Andelen unge som snuser har økt betydelig de siste tiårene, spesielt andelen unge kvinner, forteller Brinchmann.

– I 2005 var det 1 prosent av unge norske kvinner som oppga at de snuste. Nå er andelen opp mot 20 prosent.



SNUSFORNUFTIG: Unge kvinner snuser mer enn før. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han forteller at nesten ingen kvinner er inkludert i studien. Derfor vet man også lite om hvordan snusen påvirker kvinner.

– Da disse studiene ble gjort var det nesten ikke kvinner som snuste, men det er ingen grunn til å tro at konsekvensene er noe mindre hos kvinner enn hos menn, forteller han.



Det er derimot gjort tidligere funn på at nikotinavhengigheten videreføres til barnet, dersom en kvinne snuser gjennom svangerskapet.

ØKNING: Stadig flere unge begynner å snuse. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Snus under svangerskapet har mange negative konsekvenser. Det er 40 prosent risiko for dødfødsel, 70 prosent større risiko for ekstremt tidlige fødsler og dobbel sannsynlighet for at det nyfødte barnet får pustestans rett etter fødselen, sier Brinchmann.



Slutter du derimot å snuse før svangerskapet, vil risikoen forsvinne.

– Dette kan absolutt unngås. Det er ikke sånn at man har økt risiko for dødfødsler, tidlige fødsler eller pustestans dersom du har snust før svangerskapet, sier han.



Brinchmann legger til at han håper det vies mer penger til forskning på kvinner og snus fremover.

Så mye må du snuse

I studien står det at de som snuser jevnlig øker sjansen for bukspyttkjertelkreft og kreft i spiserøret.

KREFT: Jevnlig snusing øker faren for kreft. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Hvor mye er jevnlig?

– I studiene vi har kartlagt ser vi at risikoen i hvert fall øker for de som snuser fire bokser eller mer i uka.



– Det betyr ikke at det er helsefremmende eller uten risiko å snuse mindre. Vi ser en tydelig sammenheng mellom dose og respons, sier Brinchmann.