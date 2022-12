Så mye koster julefeiringen deg

Strømprisene har vært høye i Sør-Norge gjennom førjulstiden. Første halvdel av desember har gjennomsnittlig spotpris ligget på rundt fire kroner per kWh.

Er du bekymret for at jula skal gjøre strømregninga enda høyere, har energirådgiver for Enova Svarer, Trond Paasche, gode nyheter til deg.

Ribbesteking og oppvask

– Stek ribba med god samvittighet. Det er ikke det som gjør store utslag, sier energirådgiver Paasche til TV 2.

Å steke ribba i tre timer vil nemlig koste deg 24 kroner.

RIBBE: Med en spotpris på fire kroner koster det 24 kroner å steke ribba. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Er du en av dem som foretrekker pinnekjøtt på julaften, vil det bare koste deg halvparten så mye som ribbestekingen.

Å la pinnekjøttet stå og dampe i tre timer koster nemlig 12 kroner.

TV 2 har lagt snittprisen på fire kroner til grunn i utregningene i denne saken. Prisene er ikke medregnet avgifter eller strømstøtte.

Strømforbruket er beregnet av Fortum og Enova Svarer.

Du kan lese hele prislista nederst i saken.

DYRERE MED RIBBE: Å steke en ribbe koster dobbelt så mye som å dampe pinnekjøttet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Etter julemiddagen blir det også gjerne en kaffekopp eller to til desserten. Å trakte en kanne med kaffe vil bare koste deg én krone.

Når julemiddagen er inntatt og kaffen er nytt i godt lag, er det tid for den kjedelige delen av julekvelden, nemlig oppvasken.

Trodde du det var billigere å ta oppvasken for hånd, enn å la maskinen gjøre jobben? Da kan Kristian Myrseth, kommunikasjonssjef i Fortum, korrigere deg.

– Mange tror at det vil lønne seg å vaske for hånd, men det er ikke tilfellet. Oppvaskmaskinen bruker minimalt med vann, mindre enn om du vasker opp for hånd, og det er oppvarming av vann som utgjør det største energibruket, sier Myrseth.

Om oppvaskmaskinen din bruker 0,8 kWh på én vask, vil det koste deg 3,2 kroner per vask.

OPPVASK: Det krever mindre strøm å bruke oppvaskmaskinen enn å vaske opp for hånd. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Julelys og gamle klassikere

Heller ikke julebelysningen kommer til å sprenge strømbudsjettet. Har du adventsstaker, stjerner eller lyslenker med LED-lys, bruker de svært lite strøm.

Setter man juletrelysene på fra kl. 07 og slukker dem rundt midnatt, vil kostnadene utgjøre 40 øre. En tent julestjerne i vinduet vil utgjøre 1,4 kroner i samme tidsperiode, ifølge Fortum.

LYSLENKER: Julelysene utgjør minimalt på strømregningen. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er ikke bare julebelysning nordmenn tyr til for å sikre seg julestemning.

Hvert år benker rundt 800.000 nordmenn seg foran TV-en for å se den originale «Tre nøtter til Askepott» fra 1973. Men hvor mye koster det egentlig å få med seg alle juleklassikerne som går på skjermen i høytiden?

Med en spotpris på fire kroner vil TV-titting i fire timer koste deg 1,6 kroner. Prisen er regnet ut fra en TV som bruker 200 watt, og et strømforbruk på 0,1 kWh per time.

Det som derimot kan gi et høyt utslag på strømregningen er oppvarming av rom, bruk av varmtvann og vanlig innebelysning.

Mye å spare

Paasche mener det er mye å spare på å ta på seg tykke sokker og en varm genser i stedet for en tynn t-skjorte.

– For hver grad man kan senke temperaturen, sparer man cirka fem prosent av andelen strøm som går til oppvarming, sier han.

Skal du ha gjester i jula, som kanskje også skal overnatte, kan det komme til å koste deg. Spesielt om de tar seg god tid i dusjen.

DYRT: Å dusje er noe av det dyreste man gjør i hjemmet når det gjelder strømforbruk. Det koster 26 kroner for en timinutters dusj dersom spotprisen er fire kroner. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Barn eller barnebarn som kommer hjem til jul, spesielt tenåringer som kanskje ikke har et like bevisst forhold til hvor mye penger som går på dusjing, kan man gjøre mer bevisst på det, sier Paasche.

Med en spotpris på fire kroner koster en timinutters dusj 26 kroner. Skal en familie på fire gjøre seg klar for julefeiringen, vil det koste 104 kroner.

Utregningen har ikke tatt utgangspunkt i en sparedusj, men en dusj med et strømforbruk på 6,5 kWh.

Skal håret fønes eller krølles i tillegg, kan man legge til omtrent 40 øre for fem minutter.

Julevask

Før julefreden kan senke seg helt, skal helst både klær og hjem vaskes. Da blir også strømregningen noen kroner dyrere.

En klesvask på 40 grader vil koste to kroner, med en vaskemaskin som bruker 0,5 kWh per vask. Skal du vaske noe på 60 grader så koster det fire kroner.

KLESVASK: Det koster mellom to og fire kroner å vaske klærne, dersom spotprisen er fire kroner. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Setter du i gang tørketrommelen i tillegg må du ut med 12 kroner, dersom den bruker 3 kWh per tørk.

Planlegger du å gå over hjemmet med støvsugeren før gjestene kommer vil det koste deg 1,3 kroner for 20 minutter med støvsuging.

– Ser bedre ut

Strømalanytiker Lene Hagen i Volue Insights forteller at flere faktorer gjør at strømprisene kan bli betydelig lavere inn mot jul, enn de er nå.

– Det ser absolutt bedre ut. Nå har vi hatt veldig høye priser fordi det over hele Europa og Norden har vært kaldt og lite vind, sier Hagen til TV 2.

I tillegg har energibalansen i Norden vært lav, blant annet fordi Sverige har holdt på med vedlikehold av kjernekraftverk. Man venter at kapasiteten her øker betraktelig fra neste uke.

– Vi har også en værendring på gang i helga. Langtidsvarselet viser at vi får en mildere værtype med temperaturer over normalnivå uka før jul, samt økt vindkraftproduksjon, sier Hagen.

– Det vil ha en positiv effekt på strømprisene.

VENTER NEDGANG: Strømanalytiker Lene Hagen sier det er ventet nedgang i prisene. Foto: Privat

Slik kan prisen bli på julaften

Strømprisene vil ifølge Hagen fortsatt være «vinterhøye», men lavere enn første halvdel av desember.

Hun anslår at spotprisen på Østlandet på julaften vil ligge et sted i overkant av to kroner per kWh.

Anslaget er basert på dagens informasjon i markedet, og er ikke medregnet andre påslag og avgifter.

Det finnes imidlertid noen usikre faktorer som kan gjøre utslag på prisen gjennom jula.

– Det er alltid en usikkerhet når kjernekraft kommer tilbake i produksjon, i om de starter på forventet dato og hvor raskt de kommer til maksproduksjon, sier Hagen.

I tillegg kan det bli andre endringer i energibalansen, eller i været.

– Kommer det kuldeperioder, så kan vi forvente prishopp i perioder i enkelte områder.