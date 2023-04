Så mye koster det at du har fri i dag

Unge Venstre åpner for at du skal få færre fridager i løpet av et år. Det kan gi store inntekter til staten, men de møter motstand.

Påsken har bydd på flere fridager for mange av oss.

Uansett hvordan nordmenn velger å tilbringe påsken, er det lang tradisjon for at de fleste av oss har fri på de røde dagene, men det vil Unge Venstre nå ha en slutt på.

Ungdomspartiet vil avskaffe kristne helligdager og innføre en såkalt «rødagskonto».

– Da kan man bestemme selv hvilke dager som er røde, altså hvilke dager som er viktige og hellige for seg og dermed også hvilke dager man kan ta ut fri, istedenfor at baserer seg på en religion, sier 1. nestleder i Unge Venstre, Hans Jacob Huun Thomsen.

INSPIRERT: Unge Venstres nestleder, Hans Jacob Huun Thomsen, har latt seg inspirere av våre danske naboer med å fjerne én helligdag. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han mener det bør være opp til hver enkelt person å bestemme hva som er hellige dager.

– Dårlig idé

Det synes jeg Thea Line Myhr er en dårlig idé.

Hun er styremedlem i KrFU.

Myhr frykter at fjerning felles helligdager vil føre samfunnet lenger fra hverandre.

UENIG: Unge Venstres forslag faller ikke i god smak hos sentralstyremedlem i KrFU Thea Line Myhr. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Jeg tror det er sunt for oss at vi har en felles rytme i samfunnet og at vi kan ta et felles pust i bakken, ha tid til å møtes på dager der de fleste har fri, sier Myhr.

I februar vedtok en av Norges nærmeste naboer å avskaffe en av landets helligdager.

Fjerningen av Store bededag vil spare landet på 3,2 milliarder danske kroner.

Milliarder å spare

Også i Norge kan samfunnet spare milliarder av kroner per år dersom én helligdag blir skrotet.

Erling Holmøy ved SSB har tatt utgangspunkt i tall fra 2022 og regnet på hva samfunnet kan tjene på én ekstra dag med jobb som tilsvarer 11 300 ekstra årsverk.

– Hvis disse blir ansatt i fastlands-Norge, inn i privat sektor, så gir det ca. 15,5 milliarder kroner ekstra, sier Holmøy.

FLERE MILLIARDER: SSB-forsker Erling Holmøy har regnet på hvor mye samfunnet kan tjene på å kutte én fridag. Ifølge han kan det gi omtrent 15, 5 milliarder kroner ekstra. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Forskeren mener det også må tas hensyn til at vi mister noe når vi får mindre fri, noe som kan oppsummeres med hvor mye skatter som genereres av den ekstra arbeidsinnsatsen.

– 92 prosent av en lønnsutgift svarer til skatteinntektene. Det betyr at vi får ca. 6,4 milliarder kroner ekstra i skatteinntekter, det vil være lik det samfunnsøkonomer kalles et samfunnsøkonomisk overskudd. Det er det som blir igjen etter at vi har kompensert de som jobber mer for at de da har mindre fri, forklarer Holmøy.

Spare der vi kan

Unge Venstre mener det kan være økonomisk fornuftig å fjerne én helligdag.

– For eksempel Kristi himmelfartsdag eller 2. pinsedag er vi åpne for, sier Huun Thomsen.

Unge Venstre mener det er svært få nordmenn som har et forhold til disse dagene og lar seg inspirere av våre danske naboer.

– Vi vet at i tiden fremover så står vi overfor strammere økonomiske tider med den kommende eldrebølgen, og da trenger vi å spare der vi kan, sier Huun Thomsen.

Men forslaget møter motbør hos KrFU. Myhr mener det finnes andre verdier enn de som er rent økonomiske og materielle.

– Hvis vi skulle få behov for ekstra penger, som ikke er situasjonen i Norge når staten håver inn masse penger akkurat nå, så tror ikke jeg at løsningen er å ta vekk friheten til folk. Det er jeg veldig sterkt imot.