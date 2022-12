Så mye koster det å få barn: – Mødre er taperne

– Å få barn er utrolig fint på mange måter, men det har en prislapp som for mange er mye høyere enn hva de i utgangspunktet tror.

Det sier økonom og Luksusfellen-programleder Lene Drange. Hun er mor til ei jente på to og et halvt år, og et nytt barn er på vei.

Drange har regnet på hvor mye det vil koste deg å få barn. Tallene viser at det er mye dyrere i år enn det var i fjor.

Økte kostnader

– Alt stiger raskt i pris. Grunnbeløpet, som bestemmer hvor mye du får utbetalt i foreldrepenger, henger heller ikke med prisveksten. Så det du kjøper øker mer i pris enn hva du får inn, sier Drange.

Se kostnadslister nedenfor.

Mange som får barn, er også på boligmarkedet og kjenner på renteøkningene i kombinasjon med høye strømpriser, forteller økonomen.

BEKYMRET: Økonom Lene Drange frykter at kvinner ofte ender opp som økonomiske tapere etter fødselen.

– Småbarnsforeldre, og særlig de i permisjon, er mye hjemme, som betyr økt strømforbruk, sier Drange.

30.000 kroner før fødsel

Hun anbefaler alle som planlegger å få barn å spare opp en «babybuffer».

– Når du får babyen, har du mer enn nok med å bekymre deg om barnet. Det er viktig at økonomien ikke skal bli en hodepine i tillegg, sier Drange.

Startpakke til rundt 30 tusen kroner: Lene Drange mener at et nøkternt «startkitt» for kommende foreldre koster: 14.280 kr (Britex vogn, pose og bil-stol) 2.399 kr (tripp trapp stol med babysete) 1.299 kr (Krybbe, eksempel Chicco sidebed) 600 kr (badekar og stellematte) 5.000 kr (klær) 2.000 kr (smekke, smukk, skål og servise) 2.000 kr (kluter, sengetøy, dyne, ammepute og puter) 1.500 kr (leker og annet utstyr) Totalt: 29.078 kr

Drange, som har utarbeidet startpakke-listen, forteller at prisen kan halveres dersom man kjøper brukt, eller kan låne klær eller utstyr.

– Likevel ser vi tendensen med at mange ønsker å kjøpe nytt, i hvert fall til første barn, sier Drange.

Månedlige kostnader

Statens Institutt for forbrukerforskning, SIFO, har utarbeidet et referansebudsjett som viser alminnelig forbruksutgifter for familier.

Budsjettet inneholder utgifter til mat og drikke, klær og sko, personlig pleie, lek og fritid, barnehage, SFO og spedbarnsutstyr.

Det første leveåret må man beregne at barnet koster nesten 60.000 kroner.

I budsjettet vist under inkluderer også husholdningens mediebruk, fritid og andre dagligvare-kostnader på 2540 kroner per måned.

Så mye kan barnet koste deg i måneden når de er:

0–5 måneder: 4120 kroner per måned

6–11 måneder: 5210 kroner per måned

12–24 måneder: 8130 kroner per måned (inkludert barnehage)

Sammenlignet med fjorårets referansebudsjett har det første leveåret blitt rundt 4000 kroner dyrere, og andre året omtrent 3000 kroner dyrere.

Foreldre får også barnetrygd, som per 1. januar er på 1676 kroner per barn under 6 år og 1054 per barn over 6 år.

Én gruppe rammes

Sifo-forsker Andreea Ioana Alecu, som har utarbeidet referansebudsjettet, forteller at økningen hovedsakelig er drevet av økte matutgifter.

DYRERE: Sifo-forsker Andreea Ioana Alecu sier det har blitt betydelig dyrere å ha barn i år sammenlignet med i fjor. Foto: OsloMet

– I tillegg ser vi at nesten samtlige øvrige utgifter inkludert i referansebudsjettet også har økt noe, sier Alecu.

Det siste året har nordmenn fått vesentlig dårligere råd. Alecu forteller at det er de med minst som kommer dårligst ut.

– Dette kan være aleneforeldre som er i lavtlønnede eller ustabile jobber, mottar trygdeytelser, samt familier som lever kun på én inntekt, sier Alecu.

Stort tap av inntekt

Dersom man ikke får barnehageplass, og får barn i årets siste måneder, eller helt i starten av året, kan det bli vanskelig økonomisk, forklarer økonom Lene Drange.

– Du har ikke krav på barnehageplass før august etter at barnet har fylt ett år, og du får bare foreldrepenger i en gitt periode. Her er det et økonomisk hull, sier Drange.

Hvis barnet ditt ikke har fått tildelt barnehageplass, kan du få 100 prosent kontantstøtte. Det tilsvarer 7500 kroner i måneden.

Hvis du har en månedslønn på 45.000 kroner før skatt og må ta fem måneder ulønnet permisjon, ser tapet slik ut:

Samlet kan man tape 187.500 kroner i lønn før skatt, etter at man trekker fra det man får i kontantstøtte, ifølge Drange.

– Kvinner er ofte de økonomiske taperne, fordi mor har som regel permisjon først, men når det kommer til å ta ulønnet permisjon, er det «naturlig» at det blir mor, eller den som tjener minst, sier Drange og legger til:

– Dette går ut over mor sine sjanser til forfremmelse, økt lønn, pensjon og andre goder på egen jobb. Så her har vi lagt igjen på likestillingen.