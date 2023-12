Så mye kan Vassbakk få i erstatning

FRIFUNNET: Johny Vassbakk ble tirsdag 5. desember frifunnet for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Ane Hem / TV 2

Tirsdag ble Johny Vassbakk (53) frifunnet for drapet på Birgitte Tengs (17). Nå venter etterspillet, og med det et erstatningskrav.

– Jeg tror det er litt prematurt å snakke for mye om de detaljene, men det kommer til å komme et etterspill her. Det får vi se nærmere på i dagene og ukene som kommer.

Det svarte Vassbakks forsvarer, Stian Kristiansen, på spørsmål om det blir vanskelig for 53-åringen å leve ett normalt liv etter rettssaken mot ham.

Like før klokken halv ett tirsdag, frikjente Gulating lagmannsrett Vassbakk for det 28 år gamle drapet på Tengs. Han er nå en fri mann, reiser hjem til Skudeneshavn og livet starter opp igjen.

Det etter 826 dager urettmessig i varetekt. Vassbakk ble pågrepet 1. september 2021.



Dette er utgangspunktet

Forsvarer Kristiansen sier det er naturlig å kreve erstatning for to år i varetekt, samt at hans klient har blitt hengt ut i alle landes medier, noe som vil påvirke mulighetene videre i livet.



– Utgangspunktet er at han kan ha krav på erstatning både for økonomisk tap som følge av den uberettigede straffeforfølgelsen han har blitt utsatt for, og krav på oppreisningserstatning som følge av pågripelsen og varetektsfengslingen, sier advokat Christian Flemmen Johansen til TV 2.

Han forteller videre at erstatning for økonomisk tap kan bestå av blant annet påført og fremtidig inntektstap.

Det kan også være snakk om tapt pensjon og andre utgifter straffeforfølgelsen har medført.

– Det vil i praksis si at om han kan dokumentere at han gikk glipp av en avtale til mange millioner som direkte følge av isolasjonen, så vil den kunne kreves erstattet i sin helhet, sier Flemmen Johansen.

ERSTATNING: Advokat Christian Flemmen Johansen svarer på hvor mye Johny Vassbakk kan få i erstatning. Foto: Heiko Junge

Minimumsbeløpet

Advokaten forklarer at Vassbakk også kan ha krav på erstatning i form av oppreisning. Hvilke beløper det kan være snakk om er i utgangspunktet basert på standardiserte satser.

Kristina Kjeverud er avdelingsdirektør i Sivilrettforvaltningen, organet som skal utbetale erstatningen. Hun sier til TV 2 at de ikke har mottatt noe krav i denne saken ennå.



Når det kommer til et erstatningskrav for Vassbakk, understreker hun at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Grunnsatsen er kr 400 pr. døgn. Har man for eksempel vært isolert, forhøyes satsen. I tillegg kan det kreves oppreisning for øvrige belastninger som straffesaken har påført vedkommende. I utmålingen av en slik skjønnsmessig oppreisning vil siktelsens karakter og en belastende medieomtale tillegges vekt, sier Kjeverud til TV 2.

Av de 826 dagene i varetekt, har Vassbakk sittet 20 dager i isolasjon.

Det gjør at advokat Flemme Johansen mener Vassbakk har krav på et minimumsbeløp på 332 150 kroner i oppreisning.

Denne summen er basert på antallet dager i varetekt og isolasjon.

Sluttsummen

Likevel kan summen Vassbakk har krav på i oppreising bli langt mer, forteller advokaten.

– I denne saken legger jeg til grunn at det er grunnlag for å fremsette krav om tillegg eller forhøyelse på bakgrunn av «ekstraordinære tilfeller», sier Flemmen Johansen

Han anslår at Vassbakk har et krav på en «minimumserstatning» i størrelsesorden 1–2 millioner.

– I tillegg til dette kommer det han rent faktisk har lidt av økonomiske tap som følge av pågripelsen, og her er det ingen grense. Forutsatt at han kan dokumentere sitt tap, sier Flemmen Johansen.

– Ingen hvilken som helst sak

Det at Vassbakk har blitt identifisert og at det har blitt skrevet mye om ham, er momenter professor i politivitenskap, Morten Holmboe, mener gjør at det er vanskelig å spå akkurat hvor stor erstatningen blir.



– Det er vanskelig å si hvor mye han får, for dette er ingen hvilken som helst sak. Her har livet hans, og en rekke intime detaljer, blitt brettet ut, sier Holmboe til TV 2.

Samtidig mener han at den krasse kritikken av politiets arbeid vil kunne få betydning for størrelsen på summen.

Vassbakks advokat vil ikke si noe om størrelsen på et eventuelt krav.

– Akkurat nå gleder han seg mest over at den viktigste dagen i livet har endt godt, sier Kristensen.