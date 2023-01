Så mye er solgt av omdiskutert slankemedisin

Mange leger forteller om et «stort renn» av pasienter som ønsker å prøve slankemedisinen Wegovy.

Fra og med 2. januar ble slankemedisinen Wegovy tilgjengelig i Norge.

Norge ble dermed det andre landet i verden utenom USA hvor overvektige kan få forskrevet denne medisinen.

I USA har slankemedisinen, som av enkelte leger og eksperter blir omtalt som en revolusjon, blitt revet ut av hyllene.

Studier viser at omtrent en tredjedel av de som har brukt Wegovy har opplevd en vektreduksjon på 20 prosent eller mer.

Så mye er solgt

De lovende resultatene førte blant annet til kraftig mangelvare på medisinen, noe som igjen gjorde at det har tatt lang tid før Wegovy ble tilgjengelig i andre land.

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, opplyser til TV 2 at det per 19. januar er solgt i overkant av 800 pakninger av slankemedisinen siden den ble tilgjengelig på nyåret.

Apotekforeningen har ikke oversikt over antall individer i sin statistikk.

DYR MEDISIN: Wegovy har en prislapp på mellom 1700 og 2700 kroner per pakning, avhengig av hvor stor styrke man kjøper. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk

Det selges dermed i gjennomsnitt rundt 47 pakninger om dagen av den diskuterte slankemedisinen.

– Det er vanskelig å si om det er mye eller lite. Vi må nok vente litt utover vinteren før det kan sies noe om det blir mange brukere av Wegovy, sier Soldal til TV 2.

– Mange er usikre

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, sier at antallet som er solgt så langt ikke er spesielt høyt, og at det er som forventet.

– Jeg tror mange er usikre og at de venter og ser litt, både leger og pasienter.

ETTERLYSER RETNINGSLINJER: Marte Kvittum Tangen i Norsk foreningen for allmennmedisin sier at norske leger etterlyser tydeligere retningslinjer for hvordan man skal forholde seg til medikamentell behandling av overvekt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun tror ikke leger lar seg presse av pasientene sine til å skrive ut slankemedisinen.

– De fleste fastleger kjenner pasientene sine godt, og er vant til å vurdere nytte og risiko sammen med pasientene og gjør faglige vurderinger uten å la seg presse, sier Kvittum Tangen.

Allmennlegen sier at norske leger melder om stor variasjon i etterspørselen etter medisinen.

– Mange fastleger forteller om et stort renn av pasienter som ønsker en vurdering på om de kan eller bør starte med Wegovy, sier hun til TV 2.

Må betale selv

Foreløpig er slankemedisinen kun tilgjengelig på hvit resept, det vil si at pasientene selv må betale. Medisinen er dyr, og prislappen ligger på mellom 1700 og 2775 og avhenger av hvor stor dose man kjøper.

MÅ BETALE SELV: Wegovy er foreløpig kun tilgjengelig på hvit resept, som betyr at pasientene selv må betale. Foto: Ap

Legemiddelverket har de siste ukene vurdert hvorvidt Wegovy skal gjøres tilgjengelig på blå resept.

Torsdag kom konklusjonen.

– Helseeffektene veier ikke opp for prisen når vi vurderer legemidlet etter de prioriteringskriteriene som Stortinget har gitt oss. Vi er åpne for å forhandle om pris dersom firmaet ønsker dette, sier fungerende områdedirektør Einar Andreassen i en pressemelding.