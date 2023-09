Så mye dyrere ble handlekurven vår

De siste to årene har matvareprisene økt med 20,3 prosent. Vi dro ut i butikken og sammenlignet kvitteringen med prisene for to år siden.

Jada, alt blir dyrere, og man hører det hele tiden.

Det som er mer håndgripelig, er å faktisk sjekke hvor mye dyrere hverdagen blir for folk flest.

Vi dro ut i en helt vanlig butikk og plukket ut åtte standardvarer, i form av kjøttdeig, spagetti, laks, pizza, sjokomelk, olivenolje, brød og kaffe.

OM LITT ER KAFFEN KLAR: Kaffe er et populært produkt i de fleste norske hjem, men det koster mer enn før. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Deretter ba vi butikkjeden om å få prisen på akkurat de samme varene, på nøyaktig samme dag for to år siden.

Så mye økte det

Kvitteringen var tydelig – totalprisen hadde økt fra 363 kroner i 2021, til 460 kroner i år.

På disse to årene økte altså prisen på vår handletur med 27 prosent.



TV 2 presiserer at dette er et øyeblikksbilde med et lite utvalg varer som er utsatt for stadige prissvingninger. Vi gjør likevel denne øvelsen for å vise hvordan prisen på en vanlig handlekurv kan øke for folk flest.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge minner om at disse prisene ikke gir det hele bildet, og at man må ta høyde for at matvarepriser svinger ofte.

– Når det gjelder den konkrete handlekurven, er den et øyeblikksbilde som ikke nødvendigvis fanger opp tilbud eller prissvingninger gjennom året, der for eksempel skolestart er et tidspunkt for sterk konkurranse hvor prisene tradisjonelt går ned.

Han bemerker også at mange av varene har hatt en ekstraordinær høy prisstigning.

PRISEKSPLOSJON: Ybarra olivenolje er én av varene som har hatt kraftig prisøkning, med 54 prosent. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Dette skyldes økte råvarepriser, som korn, olje, kaffe og laks. Eksempelvis har prisen på hel laks omtrent doblet seg fra leverandør, og var på all time-high i mars. Man kan alltid finne eksempler på enkeltvarer som stiger mer enn andre, men slike eksempler er ikke egnet for å gi et helhetlig bilde av matvareprisene. Det er konsumprisindeksen som gjelder, sier han.



VARER: Se tabellen under for spesifikasjon av varene vi kjøpte. Merk at Ristorante-pizzaen er en dobbelpakke, men i vår handletur er det prisen for en enkeltpakke som gjelder. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Den generelle økningen

Derfor går vi nettopp til konsumprisindeksen, som gir et større totalbilde av hvordan matvareprisene har steget de siste to årene.

De ferskeste KPI-tallene fra SSB viser at prisen på norske matvarer generelt har økt med 9,2 prosent fra juli i fjor til samme måned i år.

Når TV 2 ber SSB-forskerne regne ut økningen fra juli 2021 til i år – altså i perioden vi regner prisforskjellen på handlekurvene våre – er økningen på hele 20,3 prosent.

– Kjempemye

– Tjue prosent økning på to år er kjempemye. Hvis man sammenligner dette med hva folk har fått i økt lønn, så er det mye lavere. Dette svir, sier professor Øystein Foros ved Norges Handlelshøyskole.

Han forklarer økningen med de to store prishoppene som kom 1. februar og 1. juli 2022. Dette er de to prisvinduene, der leverandørene kan øke prisene til kjedene.

– I fjor økte disse mye, og man fikk dermed store hopp i matvareprisene, sier Foros.



FORKLARER: Øystein Foros er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH), og følger matvareprisene tett. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Krypende stigning

Det siste året har det ikke vært like brå økning, men professoren forklarer at stigningen i matvareprisene har vært mer krypende, særlig siden påske.

I SSB sin egen artikkel om siste års KPI og matvarepriser, kommenterer seksjonssjef Espen Kristiansen sommeren slik:

– Oppgangen i matvareprisene fra juni til juli kan ses i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom butikkjeder og leverandører. I tillegg fases effektene fra årets jordbruksoppgjør inn i juli. Der ble det fastsatt økte målpriser for blant annet melk.



Kommunikasjonssjef Kristiansen i Coop Norge poengterer at prisøkningen i Norge har vært vesentlig lavere enn i våre naboland og i de fleste land i Europa.

– Det er viktig å huske at vi de to siste årene har vært, og fortsatt er, i en ekstraordinær situasjon med urolige markeder og store endringer i prisen på mange råvarer og energi. I tillegg har vi ekstremvær, svak krone og en pågående krig. Alt dette har gitt hele verdikjeden økte kostnader som påvirker prisene, og det er forhold som er helt utenfor vår påvirkning.

OPP OG NED: Mange matvarer er til enhver tid utsatt for svingninger i pris. Derfor er det ekstra krevende å sammenligne kostnader for folk flest. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Blir det enda dyrere?

Så hvordan blir utsiktene fremover? Vil prisene fortsette å stige, eller kan de faktisk synke?

Kristiansen sier Coop ikke kan kommentere eventuelle videre prisjusteringer, av hensyn til konkurranseloven.

– Det vi kan påvirke er å sørge for at vi får gode leverandøravtaler og effektiviserer vår drift, slik at vi kan holde prisene så lave som mulig fremover.

NHH-professor Foros bemerker at prisstigningen har dempet seg noe den siste tiden.

ØKNING: Kaffe er en av varene som har økt sterkt i pris de siste månedene og årene. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Nå har det roet seg litt ned, ja, slik at det ser ikke ut til å bli den samme økningen fremover. Likevel er det vanskelig å si noe konkret om dette.

– Nå er det mange som opplever økte utgifter på flere fronter som strøm, lånerente, og også mat. Hvor store konsekvenser tenker du dette har for folk sine lommebøker?

– De fleste merker nok at lønnen ikke strekker like mye til som i fjor. For de aller fleste har det blitt strammere, og man må tenke seg mer om. Det som er positivt, er at vi blir mer bevisste forbrukere. Det kan i sin tur være positivt, sier Foros.