Så mange klementiner kan du spise hver dag

POPULÆRT: Klementiner inneholder et høyt innhold av vitamin C. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Nordmenn elsker duften og smaken av klementiner, og de kommer som bestilt på den mørkeste tiden av året, sier Toril Gulbrandsen.

Hun er matfaglig ansvarlig i Opplysningskontoret for frukt og grønt, og sier salget av julefrukten eksploderer før jul, fordi den har mange gode egenskaper.

– Klementiner har en fin balanse mellom søtt og surt, og får derfor en nydelig aromatisk smak. Klementiner er den beste snacksen nå og en selvfølge til mange av julens desserter og fruktsalater, sier hun til TV 2.

Nordmenn storspiser

Klementiner ble første gang importert til Norge i 1963 i et antall av 30 kasser, à 10 kilo. I 2021 importerte Norge over 32.500 tonn.

Ifølge Gulbrandsen spiser hver og en av oss seks kilo av denne velsmakende sitrusfrukten – fem kilo av disse i advents- og juletiden.

– I løpet av noen tiår har dette endret seg veldig. Klementinen har rukket å bli selve symbolet på julefrukt i Norge. Vi elsker smaken og duften. Og den er så lettskrelt, sier hun til TV 2.

MYE FØR JUL: Den mest populære sorten som selges rundt jul er Clemenules, som har vært dyrket i Spania siden 1953. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Karoline Steenbuch Lied, fagansvarlig kosthold og ernæring i Roede AS, sier klementiner kan inngå som «fem om dagen».

– Klementiner er noe av de snilleste, sunneste og magreste man kan spise i jula, som ellers består av mye fet og usunn mat, sier hun til TV 2.

Inngår i en del av fem om dagen

Helsedirektoratet anbefaler å spise fem forskjellige porsjoner (à 100 g) av frukt, bær og grønnsaker daglig, hvorav den ene halvparten er frukt og bær, og den andre halvparten er grønnsaker.

HELT GREIT: Hvor mye kan vi spise av «jule-klementiner»? Karoline Steenbuch, fagansvarlig kosthold og ernæring, Roede, sier man kan spise mange om dagen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Steenbuch Lied sier at det ikke er noen begrensninger på hvor mange klementiner man kan spise om dagen.

– Vi kan si at en klementin er en liten porsjon frukt. Derfor kan vi legge til grunn at to klementiner tilsvarer en porsjon frukt. Man kan da spise inntil hele seks klementiner og likevel være innenfor de anbefalte to til tre porsjonene med frukt hver dag, sier hun til TV 2.

Sunn, men ...

Ifølge Helsedirektoratet er gjennomsnittsbehovet for en kvinne mellom 2000 og 2200 kalorier per dag, mens menn bør få i seg mellom 2400 og 2600 kalorier per dag.

Sjekk hvor mange klementiner tilsvarer populære julematvarer: 43 klementiner = en tradisjonell ribbetallerken



6 klementiner = et glass gløgg med rødvin

6 1/2 klementin = en kakemann

13 klementiner = 1 sjokolademuffins

11 klementiner = en porsjon riskrem med saus

5 klementiner = 0,5 l julebrus Kilde: Roede AS

Ifølge Frukt.no er klementiner veldig fattig på kalorier. En klementin inneholder ikke mer enn 20–30 kcal.

– Det sier seg selv at du kan spise ganske mange klementiner, likevel tror jeg ikke det er så godt for magen. Det blir også mye fruktsukker om man spiser enorme mengder, sier hun.

Steenbuch Lied påpeker at klementiner er en sunn og god måte å fylle på med energi som kunne ha kommet fra andre typer matvarer og næringsstoffer med dårligere kvaliteter.

Og legger til:

FORSKJELLIGE: Det finnes mange sorter klementiner som det ikke er så lett å se forskjellen på for andre enn kjennere, og de blir i stor grad pakket og eksportert som klementiner. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Den populære frukten inneholder et høyt innhold av Vitamin C, som ifølge Frukt.no, styrker immunsystemet og øker opptaket av jern fra andre matvarer.

– Tre klementiner dekker 130 prosent av dagsbehovet for Vitamin C. Hvis man vil holde seg frisk og rask gjennom jula, så kan man spise klementiner med god samvittighet, sier Steenbuch Lied.