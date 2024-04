Så lite sov de

Partene i frontfaget holdt seg våkne i 36 timer. – Man skriver under på hva som helst når man er så trøtt, sier søvnforsker.

Da partene i lønnsoppgjøret møtte media klokken 19.45 søndag kveld, kunne alle se at forhandlerne var sterkt preget.

De hadde forhandlet 19 timer på overtid, før de ble enige og en storstreik var avverget.

TV 2 har stilt alle trøttingene samme spørsmål:

36,5 TIMER: Knut E. Sunde fra Norsk Industri var tydelig preget da han stilte på tv søndag kveld Foto: Frederik Ringnes / NTB

– Hvor lenge gikk du uten søvn?

– På pressekonferansen kl 19.45 søndag var det ca 36,5 timer siden jeg stod opp lørdag morgen, og tilsvarende like lenge siden jeg var i en seng.

Det sier Knut E. Sunde i Norsk industri. Og legger til:

– Er det ansvarlig å mekle så lenge uten søvn?

– Vi mekler så lenge vi må. Det er viktig at frontfaget kommer i mål. Men jeg ville ikke anbefale å holde på så mye lenger.

TRØTT? Fung. administrerende direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri før tvungen mekling onsdag forrige uke. Foto: Javad Parsa / NTB

Det tok forståelig nok en hel dag før Knut Sunde var i stand til å svare på TV 2s spørsmål.

For Jørn Eggum i Fellesforbundet skulle det ta enda lenger tid.

Overrasket forsker

– Dette er jo galskap, sier søvnforsker Bjørn Bjorvatn i Helse Bergen.

Han tror knapt det han hører.

OVERRASKET. Bjørn Bjorvatn er leder for nasjonalt senter for søvnmedisin. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er jo skremmende at man tar sånne viktige avgjørelser, for så mange, på et tidspunkt man ikke kan regnes som helt årvåken.

Mer om det litt lenger nede.

Søvnløs hos Riksmekleren

De siste årene er det blitt mer vanlig med ekstremt lange opphold hos riksmekleren. Siden 2010 har meklingen i frontfagene pågått 17 timer eller mer ved fem anledninger. Tre av disse meklingene har skjedd de siste tre årene.

- Kaffe og snus

Svarene fra Fellesforbundets Jørn Eggum kom tirsdag før lunsj.

– Jeg hadde vært våken siden klokken seks lørdag morgen, sier han.

– Med kaffe, snus og engasjement går det bra.



SNART SENGETID. Jørn Eggum søndag kveld. Foto: Frederik Ringnes / NTB

I likhet med motparten Knut E. Sunde, hadde ikke Eggum tilgang til noen seng der han kunne «jukse» litt. Han landet ikke i horisontal posisjon før han kom hjem til hybelen søndag kveld.

– Er det ansvarlig å mekle så lenge uten søvn?

– Ja. Redbull og krevende kamerater gjør det mulig.

Som å ha 1 i promille

Søvnforsker Bjørn Bjorvatn er ikke helt enig. Han viser til en britisk studie som målte reaksjonstiden til folk som hadde vært våkne i 24 timer.

– Reaksjonstiden kunne sammenlignes med det å ha 1,0 i promille, sier Bjorvatn.

Ved 1 promille er man blitt kritikkløs og risikovillig, og på vei mot dårlig balanse og snøvlete tale, ifølge helsenorge.no

– Etter 36 timer vil jo tro at mange er så trøtte at de er villige til å signere hva som helst, sier søvnforskeren.

MED LISENS TIL Å DØGNE. Riksmekler Mats Ruland etter sin sjette maraton-mekling i frontfaget. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Men han tar et forbehold;

– Nå tror jeg jo at folkene de plasserer i sånne situasjoner er godt egnet til å takle lite søvn.

Likevel er stusser han over at maratonmeklingene gjentar seg år etter år.

– Man er jo ikke i like god stand til å ta fornuftige avgjørelser med så lite søvn.

– Jeg synes ikke det er riktig. Så viktige avgjørelser bør tas mens man er fornuftige, våkne og ved sine fulle fem.

Riksmekler Mats Ruland blir meldt å være våken på tirsdag. Men han har ikke besvart TV 2s henvendelser.