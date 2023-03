Så lite skal til for å bedre helsen din

At nøtter er sunt, er noe de fleste vet. Men nå viser fersk forskning hvor lite som skal til av de små næringsbombene, for å senke risikoen for hjerte- og karsykdom.

– Dette er veldig spennende resultater. At en liten mengde nøtter kan ha så stor betydning, er svært interessant, sier Erik Arnesen.

FORSKER: Stipendiat Erik Arnesen i ernæring ved UiO. Foto: Anders Bergersen/LHL

Han er stipendiat i ernæring ved Universitetet i Oslo, og førsteforfatter på den nye samlestudien fra forskere fra blant andre UiO og Karolinska Institutet i Stockholm.

Forskerne har trukket konklusjonen etter å ha sett på 60 tidligere studier.

– Undersøkelsene baser seg på 1,9 millioner mennesker over hele verden, så det er en grundig studie, sier Arnesen.

Forebygger

Tidligere studier har antydet at nøtter er positivt for hjertet og helsa, men resultatene i denne samlestudien, som nylig ble publisert i tidsskriftet Food and Nutrition Journal, er den hittil største som er blitt gjort når det gjelder hjerte- og kar-helse.

UNDERVURDERT: Nøtter er noe av det mest næringsrike vi har. Foto: Colourbox

– Med denne studien kan vi presentere et mer presist estimat av effekten av nøtter. Å påvise at nøtter senker kolesterolet, gir dessuten en troverdig forklaring for hvorfor det er en sammenheng mellom det å spise nøtter og risiko for hjerte- og karsykdom.

Arnesen trekker blant annet fram sammensetningene av fettsyrer i nøtter som en forklaring på sammenhengen.

– Selv om nøtter ikke kan brukes til å behandle høyt kolesterol, mener vi at effekten likevel ikke er ubetydelig for forebygging i befolkningen, sier forskeren.

Så mye må du spise

Nøtter senker kolesterolet og er knyttet til lavere risiko for hjerte- og karsykdom. Med nøtter i magen får du blant annet lavere risiko for å få, eller dø av, hjerteinfarkt.

– Spiser du én neve nøtter daglig, som tilsvarer rundt 30 gram, kan du da ha 20-25 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdom, sier ernæringseksperten.

Til sammenligning spiser voksne i de nordiske landene i gjennomsnitt bare fire gram nøtter om dagen. Mange spiser ikke nøtter og frø i det hele tatt.

Selv om vi vet at det er godt for oss, så spiser altså nordmenn for lite nøtter. Arnesen mener det handler om vaner og tradisjoner.

– I vår matkultur er det ikke så mye naturlig rom for bruk av nøtter, sier han.

Nøtteelsker

Hanne-Lene Dahlgren (38) og familien er ikke som andre nordmenn. De er veldig bevisst på å bruke nøtter ofte.

– Da jeg vokste opp, hadde vi bare nøtter til jul. Men nå bruker vi nøtter i måltidene, i alle fall annenhver dag, sier Dahlgren.

NØTT Å HA: – Et supert tips er å bruke hakkede nøtter i gryteretter, på grøt eller i kjøttdeig. Da får man en mer interessant konsistens, og retten blir også mer næringsrik, sier Dahlgren. Foto: Privat

Hun har gitt ut flere kokebøker og bygget seg opp til å bli en av Norges største vegetarprofiler, der hun blant annet inspirerer sine 69.000 følgere på Instagram til å spise plantebasert.

– Nøtter har alt. De er næringstette og veldig klimavennlige, noen nøtter har så å si null klimautslipp. I tillegg kan de brukes til det meste, sier vegetarentusiasten.

Hun hyller den nye samlestudien og håper at resultatene vil føre til at flere blir klar over hvor lite som skal til, for å få en helsefremmende effekt.

KLIMAVENNLIG: Hanne-Lene finhakker ofte nøtter og blander inn i vegetarburgere. Foto: Jil Yngland/ NTB

Disse nøttene gir best effekt

Ernæringsforsker Arnesen er tydelig på at litt nøtter er bedre enn ingenting.

– Mandler, pistasjnøtter og valnøtter ser ut til å være det aller beste for kolesterolet. Men det viktigste er ikke hvilke nøtter du spiser, men at du i det hele tatt spiser dem.

Stipendiaten påpeker at nøtter har en gunstig effekt på kolesterolnivået i blodet, som det er viktig å holde lavt for å unngå ansamlinger av fett i blodårene.

– Åreforkalkning, som det også heter, er nemlig en av de største risikofaktorene for å få hjerteinfarkt, sier han.

NÆRINGSRIKE: Nøtter er fulle av sunne fettsyrer, samt rike på proteiner, fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter. Foto: Colourbox

Helsedirektoratets kostråd har lenge vært: Spis gjerne en håndfull usaltede nøtter om dagen.

Men stipendiaten i ernæring mener at kostrådene når det gjelder nøtter bør være mer konkrete.

I juni i år kommer de nye nordiske anbefalingene om ernæring og kosthold. Denne samlestudien er gjort som en del av arbeidet med de nye kostrådene, Arnesen håper derfor at nøtterådene der vi bli ytterligere presisert.