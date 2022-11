Så lenge må du vente på nye regler

Snart blir det slutt på å legge flytende væske i små plastposer og kvitte seg med vannflaska før sikkerhetskontrollen - i hvert fall ved britiske flyplasser.

Ved både britiske og norske flyplasser skal det installeres ny teknologi som gjør det mulig å i større grad se hva vesker, bagger og kofferter inneholder.

Det blir dermed også mulig å slippe å ta ut PCen fra veska.

Ifølge den britiske avisen The Times blir CT-skannere installert ved britiske hovedflyplasser i 2024. Sommeren 2024 blir det aktuelt å skrote regelen om å ikke ta med seg mer enn 100 milliliter væske, skriver avisa.

REGLER: Norge kommer også til å fjerne denne reglen, som ble innført for 16 år siden. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters / NTB

Tre-fire år

Også i Norge skal slik teknologi bli installert, men det kan gå enda lenger tid før teknologien blir innført her til lands.

Det opplyser Avinor.

Pressevakt Harald Nygaard Kvam i Avinor skriver i en e-post til TV 2 at de per nå gjennomfører en utskifting av enkelte røntgenmaskiner ved forskjellige lufthavner. Men dette medfører ikke noen innføring av teknologi som gjør det mulig å ta med flytende væske i håndbagasjen.

Det blir først aktuelt om noen år.

– Nåværende utviklingsplan tilsier at vi vil gjennomføre en større oppgraderinger om tre-fire år og at det da vil være aktuelt å ta i bruk teknologien, skriver han.

Luftfartstilsynet skriver i en e-post til TV 2 at Norge følger de europeiske luftfartsreglene og at dette reglementet er tilstrekkelig. De sier også at det er flyplasseierne, altså Avinor, som skal vurdere behovet for den nye teknologien.

FLY: Når du skal ut og fly, er det flere regler du må forholde deg til av sikkerhetshensyn. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Terrorfare

De strenge sikkerhetskontrollene ble innført etter terroraksjonene i USA 11. september 2001.

Regelen om å ikke ta med seg mer enn 100 milliliter ble innført i 2006 etter at et terrorforsøk ble avslørt. Terrorister hadde planer om å sprenge flere fly fra Heathrow flyplass utenfor London ved å bruke eksplosiv væske kamuflert i brusflasker.

The Times skriver at fjerning av denne regelen vil føre til langt mindre køer og vil redusere plastbruken kraftig, fordi man vil slippe å legge flytende væske i plastposer.

Viser eiendeler i 3D

En formell kunngjøring om de nye reglene vil komme før jul, ifølge avisa.

CT-scannere har blitt testet ved London-flyplassene Heathrow og Gatwick. CT-scannere viser folks eiendeler i 3D, mens dagens maskiner viser i 2D.

Denne teknologien ble innført ved Shannon flyplass i Irland tidligere i år og 100 ml-reglen ble fjernet. Ifølge flyplassen halverte det tiden folk bruker i sikkerhetskontrollen.

Hvordan fremtidens sikkerhetskontroll vil være, synes Avinor at er vanskelig å beskrive.

– Vi har et håp om en sømløs reise og sikkerhetskontroll, men per i dag er dette ikke regulatorisk eller teknisk mulig. Det oppstår nye trusler som regelverket forsøker å håndtere og ny teknologi kommer til. Dette gir muligheter og utfordringer, skriver Nygaard Kvam.