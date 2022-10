Så lenge kan du lagre vannet

Aldri før har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplevd større fokus på egenberedskap.

Krigen i Ukraina er trolig årsaken til at stadig flere har begynt å tenke på egenberedskap og har et lager hjemme. Men det er spesielt én ting mange glemmer, når de sitter hjemme og tenker på hva de bør bunkre opp.

– Vår ferske undersøkelse viser at folk glemmer noe så viktig som vann, sier presseansvarlig Morten Harangen DSB.

Så mye vann bør du lagre

Han påpeker at vann er noe av det aller viktigste å ha dersom strømmen går, vannet blir avstengt og dette varer i noen dager.

– Om man har ni liter vann per person i husstanden, så klarer man seg fint i tre dager, sier Harangen.

Selv har han rengjort en gammel vanndunk som han har fylt opp og lagrer hjemme.

ESSENSIELT: Med gass og vann kommer du langt, sier Morten Harangen i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Mange lurer på hvor lenge vannet holder seg slik.

– Dersom vannet lagres på god måte, det vi si ikke i direkte sollys, men står mørkt og i normal temperatur – så kan den stå slik i mange år. Det verste som kan skje er at det blir en litt rar smak på det, men det er ikke farlig å drikke etter å ha blitt lagret i mange år, sier han.

Den ferske undersøkelsen, som Harangen viser til, er gjort av Ipsos på vegne av DSB og viser at fire av ti nordmenn lagrer drikkevann i flasker og beholdere som kan brukes dersom vannet i springen blir avstengt eller forurenset.

I tilsvarende undersøkelse i fjor svarte under tre av ti det samme.

– Voldsom pågang

DSB har merket en voldsom pågang fra nordmenn siste tiden. Siden de begynte med beredskapskampanje i 2018, har pågangen økt sakte men sikkert – før den nå har eksplodert.

– Sist uke var 20.000 personer innom nettstedet sikkerhverdag.no hver eneste dag. Det sier litt, sier Harangen og legger til:

– Vi syns det er fint at innbyggerne omsetter bekymringen og engstelsen de føler på nå til praktisk handling, i hvordan de best mulig kan ta vare på seg selv og dermed bli en del av Norges beredskap.

EGENBEREDSKAP: Både tilfluktsrom og DSB sin handleliste for beredskap er noe folk er opptatt av om dagen. Foto: Kåre Breivik / TV 2.

Beredskapsdepartementet er opptatt av at alle familier tar praten, for eksempel rundt middagsbordet, for å ha en plan om egenberedskap.

Eksempel på beredskapslager: 9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av

Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/ rødsprit til oppvarming og matlaging

Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år. Kilde: DSB

– Og mange er godt i gang. Mange nordmenn er glad i å gå på tur, jakte og fiske. De har dermed ofte en primus, sovepose, tørrmat og ved liggende. Det handler bare om bevisstgjøring og organisering av egen beredskap.

Her er de best på beredskap

Selv om nordmenn blir stadig flinkere til å tenke på beredskap, er det ikke like bra alle steder i landet.

– Befolkningsundersøkelsene vi har gjort viser at det er folk i byene som har det størst potensialet for å bli bedre på egenberedskap, sier Harangen.

DÅRLIGST: Innbyggere i Oslo, og i andre byer, er dårligst på egenberedskap. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Han tenker at undersøkelsen viser at de som bor litt mer grisgrendt, på Vestlandet og i nordpå, trolig har litt mer erfaring med å ta vare på seg selv når krisen treffer.

– Så der har vi andre definitivt litt å lære av dem, sier han.

Under Egenberedskapsuka, som startet i dag og vare til 6. november, vil kommuner, sivilforsvarsdistrikter, lag og foreninger informere folk om hva de kan gjøre for å kunne klare seg hjemme i minst tre døgn, hvis viktige samfunnsfunksjoner er midlertidig utilgjengelig.