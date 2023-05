Så lenge er det til neste langhelg

Kollektiv- og rushtrafikken var lettere for mange fredag morgen.

Flere kloke hoder har nemlig besluttet seg for å daffe bort fredag 19. mai. Eksperten mener dette kan være lurt.

Oasene i hverdagen

2023 har med seg to lengre langhelger. Den første var skjærtorsdag til andre påskedag, og den andre pågår nå.



I flere offentlige etater har mange erklært «møtefri dag», og noen barmhjertige sjefer har hentet inn tilkallingsvikarer der det er mulig.

– Så hva bør man bruke dagen på?

PROFESSOR I ARBEIDSLIV: Jörg W. Kirchhoff er professor og forsker på arbeidsliv og organisering av arbeid. Foto: Ann-Kristin Johansen, Høgskolen i Østfold

– Lade opp batteriene. Gjør det som gir deg energi. For noen er det en tur i skogen, for andre en fest med venner.

Det sier Jörg W. Kirchhoff, forsker og ekspert på arbeidsliv og organisering av arbeid.

Siste lange langhelg

Man kjenner det kanskje i luften. Norge har tatt seg et lite pust i bakken – en forsmak på sommeren.



– Ingen har godt av å være «på» hele tiden, sier Kirchhoff.

Etter en «lang vinter» er dette sårt etterlengtet for mange.



– Slike oaser i hverdagen er nok viktigere for noen enn andre. Dersom jobben din er et nødvendig onde er enhver pause velkommen, mens den som er «i sitt ess» på jobben kan oppleve slike pauser som unødvendige avbrekk.

OASENE: Neste år opplever vi nok en oase av fridager opp mot helga. Foto: Yngve Sem Pedersen

Fridagene

Det kommer et nytt avbrekk senere i mai, hvor 2. pinsedag lander på en mandag. Men dette blir en enkel fridag.



Neste lengre langhelg skjer ikke for de fleste før 1.-2. juledag, som i år lander på mandag og tirsdag.

– Skal man leve for å jobbe, eller jobber for å leve?

– Jeg tenker nok at man jobber for å leve. I tillegg til at jobben bidrar til at vi kan betale regningene våre, kan en god jobb også bidra til at vi får utviklet oss og få delta i et fellesskap, sier Kirchhoff.

Selv om det kun er et fåtall av gratis fridag igjen i 2023, kan vi se fram mot neste år. Da vil nemlig 17. mai følges tett av 1. og 2. pinsedag, som i 2024 lander på 19.–20. mai.