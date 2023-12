Sa de ringte fra politiet – skal ha lurt nordmenn for millioner

PROFESJONELT: Politiet mener svindlerne opererte i et profesjonelt nettverk. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

En nordmann og en danske er tiltalt for å ha svindlet til seg millioner av kroner ved hjelp av muldyr.

I januar må mennene, som begge er i 20-årene, møte i Oslo tingrett tiltalt for grovt bedrageri.



De skal ha utgitt seg for å ringe fra lokale politikontorer, Kripos og Økokrim.

I flere av tilfellene skal de ha brukt aliaset «Erling Abrahamsen». Ifølge tiltalen ringte de til 35 nordmenn fra 2021 til 2023.

– Ofrene er i hovedsak eldre personer født på 40- og 50-tallet. Men det er også personer født på 80-tallet, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen til TV 2.

Telefonnummer i forkledning

Mennene skal ha mottatt bank-ID-opplysninger ved å si at mottakerne var under hacker- og svindelangrep.

Politiet mener mennene har gjennomført «spoofing». Det er en metode svindlere bruker for å utgi seg for å ringe fra troverdige telefonnumre.

Ved hjelp av opplysningene de fikk over telefon skal de ha fått tilgang til personenes bankkontoer. Slik skal de ha tappet kontoene for betydelige pengebeløp.

– Estimert tap hos de fornærmede er tre millioner kroner. Når man tar med risiko for tap, er summen 16 millioner kroner, sier Reinertsen.



RETTEN: Mennene må møte i Oslo tingrett. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Pågrepet etter politijakt

Politiet begynte å nøste i saken etter en politianmeldelse i Møre og Romsdal i september i fjor. En eldre kvinne hadde blitt svindlet for 600.000 kroner.



Saken utløste ransaking av nordmannens bolig i Oslo. Der fant politiet digitale bevis som førte til pågripelse. Det skulle vise seg å være mange flere enn «bare» henne som var rammet.

Spor ledet til det som skal være hans danske partner. Han fluktet fra politiet, men ble flere måneder senere pågrepet i England.



– Han ble utlevert til Norge i juni, og sitter varetektsfengslet for unndragelsesfare, forteller Reinertsen.



LUKSUS: Et av sporene til politiet innebærer merket Christian Dior. Foto: Spehanie Lecocq/Reuters

Politiet mener mennene har overført pengene fra svindelofrenes bankkontoer via utenlandske tjenester som Revolut og Wirex, i et forsøk på å skjule det for politiet. De har også brukt Vipps.



De skal også ha brukt bankopplysninger til å handle eller forsøke å handle varer fra luksusmerket Christian Dior, samt en annen butikk som selger luksusvarer.



Rekrutterte muldyr

I tillegg er det tatt ut tiltale om grovt bedrageri mot ytterligere tre menn i 20-årene. Politiet mener de har vært en del av svindelnettverket.

Mennene skal ha rekruttert personer til å motta pengebeløp fra svindelen på sine bankkontoer for å ta ut utbyttet i kontanter eller sende det videre til en ny part, ifølge tiltalene.

De skal ha fungert som såkalte muldyr for å få overført penger og tatt ut kontanter for å hvitvaske utbyttet, ifølge politiet.

To menn i 20-årene, som også skal ha medvirket som muldyr, ble 30. november dømt til 36 dager ubetinget fengsel og 110 dager betinget fengsel for å ha mottatt svindelutbytte på sine kontoer med formål å hvitvaske pengene.

Det er i tillegg flere personer som skal ha mottatt penger som stammer fra svindelen. Disse sakene ligger til påtalemessig vurdering, opplyser Reinertsen.

Han sier svindelen fremstår svært profesjonell.

– Politiet har fulgt opp sporene i hver enkelt sak. Vi mener vi nå har et godt totalbilde og bevismateriale som dokumenterer hvordan de har jobbet, sier Reinertsen.

Ser frem til å få saken avgjort

Strafferammen for grovt bedrageri er 16 år.



Kaja De Vibe Malling er forsvarer for nordmannen. Hun ønsker ikke å kommentere saken før den kommer opp for retten.

Danskens forsvarer, Morten Kjensli, opplyser at han erkjenner straffskyld på noen av punktene.

– Han erkjenner den vesentligste delen av tiltalen, og har samarbeidet med politiet siden han kom til Norge. Han ser frem til å få saken avgjort i retten og å få sonet dommen i Danmark, sier Kjensli.